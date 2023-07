Was bedeuten die bunten Flaggen am Strand?

Wer den Sommerurlaub am Strand verbringt, sollte sich mit den Farben der Flaggen vertraut machen, die an fast allen Badestränden wehen.

An vielen Badestränden auf der ganzen Welt wehen bunte Flaggen im Wind. Alle, die gerne ins Wasser möchten, sollten sich diese Flaggen vorher genauer anschauen, denn sie übermitteln wichtige Sicherheitsinformationen. Was die einzelnen Farben zu bedeuten haben, legt die Internationale Organisation für Normung im schweizerischen Genf (ISO) fest. Daneben existieren allerdings auch noch weitere Systeme anderer Organisationen, da es keine international verbindliche Kodierung gibt. So kann es von Land zu Land also durchaus gewisse Unterschiede geben. Vor allem im asiatischen Raum sind aus kulturellen Gründen einige Abweichungen möglich. Die Redaktion hat sich einen Überblick über die weltweit verbreitetsten Flaggen mit ihrer jeweiligen Bedeutung gemacht.

Rot-gelbe Flagge

Die Flagge ist in der Mitte horizontal zweigeteilt, wobei die obere Hälfte rot und die untere gelb ist. Wenn diese Flagge am Strand weht, kann man bedenkenlos schwimmen gehen. Es sind sogar Rettungsschwimmer im Einsatz, die die Badezone überwachen und für Sicherheit sorgen.

Bei rot-gelber Flagge dürfen Urlauber bedenkenlos ins Wasser. Foto: Shutterstock

Gelbe Flagge

Diese Flagge ist komplett gelb. Ist sie am Mast aufgezogen, dann bedeutet dies, dass nur geübte Schwimmer ins Wasser gehen sollten, Kinder und ältere Menschen besser nicht. Auch sichere Schwimmer müssen im Wasser aufmerksam sein und dürfen die Wellen keinesfalls unterschätzen.

Gelbe Flagge mit schwarzem Kreis in der Mitte

Die Flagge ist gelb und hat in der Mitte einen schwarzen Kreis. Wo sie weht, ist die Benutzung von Wassersportgeräten untersagt. Surfbretter und natürlich auch Jetskis sowie Boote dürfen hier nicht ins Wasser.

Rote Flagge

Die Flagge ist durchgehend rot. Bei einer roten Flagge droht ernste Gefahr, ja sogar Lebensgefahr. Sie wird beispielsweise bei hohem Wellengang, starker Strömung oder auch bei Wasserverschmutzung gehisst. Je nach Land ist es verboten, jetzt ins Wasser zu gehen. Im englisch- und französischsprachigen Raum bedeutet eine einzelne rote Flagge in der Regel nicht, dass das Schwimmen untersagt ist, sondern nur, dass mit ernsthaften Gefahren zu rechnen ist. Erfahrene gute Schwimmer dürfen also durchaus noch ins Wasser. Wird der Strand für die Öffentlichkeit hingegen geschlossen und das Baden sowie Schwimmen somit verboten, wehen dort normalerweise zwei rote Flaggen direkt übereinander am Mast.

Rot-weiß geviertelte Flagge

Diese Flagge ist in vier gleich große quadratische Partien aufgeteilt, zwei weiße und zwei rote, die wie auf einem Schachbrett versetzt angeordnet sind. Wird diese Flagge am Strand gehisst, wird man dazu aufgefordert, das Wasser sofort zu verlassen.

An manchen Stränden herrscht ein regelrechter Wald an Flaggen. Foto: Shutterstock

Schwarz-weiß geviertelte Flagge

Die Flagge ist ebenfalls in vier gleich große quadratische Partien schachbrettartig unterteilt, zwei schwarze und zwei weiße. Sie kennzeichnet den Bereich, der für die Nutzung von Wassersportgeräten vorgesehen ist und trennt ihn vom Badebereich ab. Das Schwimmen und Baden ist hier untersagt. Daran sollte man sich auch tunlichst halten, denn hier muss mit Surfbrettern, Segelbooten und sogar Jetskis gerechnet werden.

Schwarze Flagge

Die Flagge ist durchgehend schwarz. Eine schwarze Flagge hat keinerlei standardisierte Aussagekraft, weist aber an manchen Stränden auf eine Gefahrensituation hin. Also nicht ins Wasser gehen und sich vor Ort weiter informieren.

Weiße Flagge mit stilisiertem Adler und den blauen Buchstaben DLRG

Diese weiße Flagge mit einem schwarz umrandeten liegenden Oval in der Mitte begegnet Urlaubern nur an deutschen Stränden. In dem Oval ist ein stilisierter Adler zu sehen, der auf einem Felsen steht, sowie die in blauer Schrift ausgeführten Buchstaben DLRG. Der Hintergrund unterhalb des blauen DLRG-Schriftzuges ist innerhalb des Ovals ebenfalls blau eingefärbt. Weht diese Flagge über einer rot-gelben Flagge am Mast einer Wachstation, dann zeigt sie ein Badegebiet an, das von Rettungsschwimmern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gesichert wird.

Blaue Flagge mit blauem Wellensymbol in weißem Kreis

Diese Flagge ist komplett blau und weist in der Mitte einen weißen Kreis auf, in dem ein blaues Wellensymbol zu sehen ist. Sie ist ein Gütesiegel der Stiftung für Umwelterziehung (FEE) mit Sitz in Kopenhagen. Mit dieser Flagge zeichnet die FEE Strände, Häfen und Badestellen aus, die bestimmten Anforderungen an Wasserqualität, Umweltmanagement und Sicherheit genügen.

Violette Flagge

Diese Flagge ist komplett violett eingefärbt. Weht sie am Strand, dann wird darauf hingewiesen, dass sich Quallen, Algen oder andere Dinge im Wasser befinden, denen man im Allgemeinen nicht so gerne begegnen möchte.

Grüne Flagge

Diese Flagge weist eine durchgehend grüne Farbe auf. An manchen Stränden weht auch diese grüne Flagge, die aber keine standardisierte Aussagekraft hat. Mancherorts soll sie ähnlich einer Ampel auf gute Badebedingungen hinweisen.

Orangefarbener Windsack

Dies ist keine Flagge, sondern ein durchgehend orangener Windsack. Wenn er am Flaggenmast weht, sollte man nicht mit aufblasbaren Luftmatratzen oder Wasserspielzeugen ins Wasser gehen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass ablandiger Wind die aufblasbaren Gegenstände mitsamt ihrer Besitzer ins offene Meer hinaus weht.