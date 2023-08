Warum Sonnenbrillen jetzt nicht nur schön, sondern auch schnell sind

Share this with email

Winzig klein oder auch gigantisch groß, sodass das Gesicht kaum noch zu erkennen ist - wer auf der Suche nach einer Sonnenbrille ist, hat derzeit wirklich die Qual der Wahl. Neben den klassischen Modellen im Aviator-Stil oder im Cateye-Look haben sich die Designerlabels seit einiger Zeit auf einen besonderen Trend geeinigt: Futuristisch anmutende Sportbrillen, die bis vor einigen Monaten eigentlich nur Papi zum Radeln im hautengen Sportlerdress auf die Nase setzte, sind wieder angesagt.

1 / 5 Für modische Paradiesvögel: Sonnenbrille „LV 4Motion“ von Louis Vuitton, um 645 Euro. Foto: Hersteller

2 / 5 Einfach nur galaktisch gut: Sonnenbrille von Balenciaga, um 385 Euro über Mytheresa.com. Foto: Mytheresa.com

3 / 5 Wir wagen einen Blick in die Zukunft: Prefall-Look von Louis Vuitton, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller

4 / 5 Die ganze Welt in kräftigem Rot: Modell „Kyler“ von Tom Ford, um 405 Euro über Mytheresa.com. Foto: Mytheresa.com

5 / 5 Die mit Abstand coolste Brille in unserer Auswahl: „Linea Rossa“-Brille von Prada, um 340 Euro über Mytheresa.com. Foto: Mytheresa.com











Vor allem Oakley konnte vom Hype profitieren: Die Marke ist seit Jahrzehnten ihrem sportlichen Stil treu geblieben. Die klassischen Modelle des US-Herstellers sind daher wieder gefragt wie schon lange nicht mehr.

Die ergonomisch geformten Brillen wurden von Modefans zum Accessoire der Stunde auserkoren - so etwa auch bei der vor wenigen Tagen beendeten Fashion Week in Kopenhagen. Und das selbst bei strömendem Regen. Von Sonne keine Spur!

1 / 6 Wenn im Club die Funken fliegen: Sonnenbrille „Masque GG“ von Gucci, um 590 Euro. Foto: Hersteller

2 / 6 Für den Sprint auf der Partymeile: Radbrille „Optray Sky“ von react, um 290 Euro über Breuninger.com. Foto: Breuninger.com

3 / 6 Für trendbewusste Sparfüchse: Sonnenbrille von Izipizi, um 60 Euro. Foto: Hersteller

4 / 6 Für Hobbyradler und Strandbarbesucher: Modell „Encoder Strike“ von Oakley, um 235 Euro. Foto: Hersteller

5 / 6 Verdeckt garantiert die Augenringe der letzten Nacht: Brille von Chanel, um 550 Euro. Foto: Hersteller

6 / 6 Schützt die Augen vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlung: Brille „Sportstyle 235“ von uvex, um 80 Euro über Breuninger.com. Foto: Breuninger.com













In der Jugendsprache haben die neuen Trendobjekte übrigens auch gleich einen eigenen Namen erhalten: die schnelle Brille. Zurück geht die Bezeichnung vermutlich auf den Song gleichen Namens, der im vergangenen Jahr von der Berliner Rap-Crew 01099 veröffentlicht wurde.

Dass die schnellen Brillen nicht nur am Tag zum Einsatz kommen, besingen die Rapper auch im Refrain des Songs: „Schnelle Brillen und wir sind im Modus, Leute tanzen und ich gebe Turbo“. In der Nacht feiert die Brille daher ihren zweiten großen Auftritt - im Club oder in den Bars und Kneipen. Sinnvoll? Vermutlich nicht. Angesagt? Das in jedem Fall.

Für Brillenträger sind die schnellen Brillen eher nichts: Korrekturgläser können nur in wenige der Must-haves eingesetzt werden. Wer schön (also angesagt) aussehen will, muss also in die Trickkiste greifen. Besser gesagt: zu Kontaktlinsen. Oder leiden ... und ganz auf eine Sehhilfe verzichten ...