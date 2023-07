Warum eine Smartwatch für Einsteiger der Konkurrenz das Fürchten lehren könnte

Die „ICE smart one“ ist in verschiedenen Gehäusefarben erhältlich. Foto: Hersteller

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Eine Uhr an meinem Handgelenk? Diese Momente besitzen Seltenheitswert, denn Zeitmesser und ich, wir passen einfach nicht zusammen. Die erste echte Uhr erhielt ich von meiner Patentante zur Kommunion, sie zeigte die Mondphasen an. Getragen habe ich sie nur selten. Danach folgte eine Swatch, die ich mir von meinem Taschengeld kaufte. Auch diese war nur für einen kurzen Moment angesagt (bei mir), landete dann aber schnell in irgendeiner Schublade.

Und jetzt also eine Smartwatch. Nicht die Erste, wie ich zugeben muss. Das damalige Testexemplar war ein wahrer Koloss, selbst für mein Handgelenk zu groß und schwer, dazu noch mit meinem iPhone kaum kompatibel. Ein Reinfall könnte man sagen. Kann mich jetzt etwa die „ICE smart one“ umstimmen?

1 / 2 Vorne zeigt die Uhr - je nach Wunsch - neben der Zeit auch Gesundheitsdaten oder Sinnsprüche an. Foto: Hersteller

2 / 2 Auf der Rückseite wird das Ladegerät befestigt (oben), zudem befinden sich hier die Messsensoren. Foto: Hersteller





Die Optik

Da in journalistischen Texten stets die Wahrheit stehen sollte - und weil man es nicht übersehen kann -, muss man sofort auf das Äußere eingehen: Die „ICE smart one“ ähnelt der Smartwatch eines großen US-Konzerns, der eine Frucht als Kennzeichen trägt, schon sehr deutlich. Ich fragte einige Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion - und niemand erkannte auf den ersten Blick einen Unterschied (wobei man betonen muss, dass auch kein Geek unter ihnen war).

Die Smartwatch mit einem internen Speicher von 64 MB ist sowohl mit iOS (ab iOS 9.0) als auch mit Android (ab Android 5.0) kompatibel.

Das Aluminiumgehäuse, das wie das Silikonarmband (16 bis 22 Zentimeter Umfang) in verschiedenen Farben erhältlich ist, misst ohne Krone, die in Wirklichkeit ein Druckknopf ist, 3,8 Zentimeter in der Breite. Es ist staub- und wasserdicht. Das Touchdisplay hat einen Diagonale von 4,7 Zentimetern und eine Auflösung von 240 x 280 Pixeln. Das ist etwas schlechter als bei der Konkurrenz - aber auch kein Beinbruch, denn alles ist deutlich lesbar.

Die Technik

Die Smartwatch mit einem internen Speicher von 64 MB ist sowohl mit iOS (ab iOS 9.0) als auch mit Android (ab Android 5.0) kompatibel. Bevor es aber losgeht, muss erst die Uhr für rund zwei Stunden geladen werden (der magnetische Adapter zeigte sich beim Test ein wenig zickig, ließ sich dann aber doch mit der Uhr verbinden), außerdem ist die dazugehörige App „ICE ONE“ von Nöten.

Das Zifferblatt lässt sich innerhalb von wenigen Sekunden je nach Lust und Laune verändern. Foto: Hersteller

Jetzt noch per Bluetooth verbinden und schon geht's los! Das Zifferblatt ändern, Schritte zählen und Entfernungen messen, den Schlaf überwachen, die Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung bestimmen (und die Daten mit der Health-App meines iPhones abgleichen), Telefonate führen, Musik hören, das Wetter abrufen, die Kamera steuern, die Zeit stoppen, den Wecker und Timer einstellen sowie natürlich eingehende Nachrichten anzeigen ... die „Ice smart one“ kann ungefähr alles, was die Basisversion des großen Konkurrenten auch kann.

Der Klang von Musik und Gesprächen ist zwar nicht perfekt, etwas blechern, aber mal ehrlich: Wer möchte denn in aller Öffentlichkeit laut Musik hören oder, schlimmer noch, wie Michael Knight und James Bond mit seiner Uhr sprechen? Die Gesundheitsdaten ließen sich problemlos ermitteln. Man sollte sich darauf aber nicht zu 100 Prozent im Ernstfall verlassen - darauf weist ebenfalls der Hersteller hin. Es handelt sich lediglich um Richtwerte.

Der Klang ist zwar nicht perfekt, aber mal ehrlich: Wer möchte denn in aller Öffentlichkeit laut Musik hören oder wie Michael Knight und James Bond mit seiner Uhr sprechen?

Ansonsten funktionierte im Test alles hervorragend ... lediglich die Bluetooth-Verbindung erwies sich einige Male als zu dominant: Die Uhr kappte die Verbindung zu meinen Kopfhörern und auch in meinem Auto sorgte der Zeitmesser für Verwirrung. CarPlay spielte die Musik nicht via Lautsprecher ab, die Musik drang aus der Uhr. Ein Problem, dem man sich nicht während der Fahrt widmen möchte. Aber immerhin: Ein eingehender Anruf wurde dann doch über das Auto abgewickelt.

Über diese kleinen Probleme tröstet unter anderem die Akkulaufzeit hinweg: Laut ICE Watch macht der verbaute Energiespeicher erst nach drei bis fünf Tagen schlapp, im Schlafmodus sollen es sogar 15 Tage sein. In der Realität hat das beinahe funktioniert. Mehr als 48 Stunden, also mindestens zwei volle Tage, sind je nach Nutzungsintensität in jedem Fall drin.

1 / 2 Die Smartwatch ist auch in einer kleineren Variante („ICE smart junior“) in verschiedenen Farben erhältlich. Foto: Hersteller

2 / 2 Die Smartwatch ist auch in einer kleineren Variante („ICE smart junior“) in verschiedenen Farben erhältlich. Foto: Hersteller





Das Fazit

„Ach, das klingt doch ganz okay“, mag so mancher oder manche nach diesen Zeilen denken. Nun folgt jedoch die Information, die besonders viele hellhörig machen wird: Die „ICE smart one“ kostet 99 Euro - und damit fast dreimal weniger als das Basismodell der großen Konkurrenz. Für Kids gibt's sogar eine Minivariante für 79 Euro. Und selbst das Zubehör, wie Ersatzarmbänder und Ladekabel, ist bezahlbar (19 beziehungsweise 9 Euro).

Lesen Sie auch:Apple präsentiert neues Watch-Modell für 966 Euro

Für alle, die wie ich die Uhr nicht täglich, sondern nur unregelmäßig anlegen möchten, sind dies überzeugende Argumente. Für alle Fanatiker des übermächtigen US-Konzerns natürlich nicht ... aber diese stellen auch nicht die Zielgruppe dieser günstigen Smartwatch dar, die für wenig(er) Geld alle Basisfunktionen bietet.