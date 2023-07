Warum die Gen Z einen neuen Weg in Sachen Beauty einschlägt

Wie sich die Zeiten doch ändern: Im Jahr 1863, als die Marke Bourjois vom französischen Schauspieler Joseph-Albert Ponsin ins Leben gerufen wurde, der ein Theater-Make-up zum Must-have für die feine Gesellschaft der damaligen Zeit machte, galt blasse Haut als Schönheitsideal. Heute, 160 Jahre später, wird Natürlichkeit großgeschrieben und viel experimentiert. Das sagt zumindest Flavio Miguel, Make-up-Artist von Bourjois. Was außerdem angesagt ist und wie die jungen Kundinnen und Kunden sich dem Thema Schönheit nähern, verrät er im Interview.

In diesem Sommer wird das Thema Selbstverwirklichung ganz groß geschrieben. Das bedeutet: Wir werden Zeuge von vielerlei Trends und Looks sein. Einige werden mutig sein, ein echtes Statement abgeben, andere werden eher entspannt und sehr feminin wirken.

Ja, die vom Grunge inspirierten Looks leben wieder auf, mit dem Unterschied, dass die Make-up-Kenntnisse vieler Menschen jetzt besser sind, da man leichteren Zugang zu Tutorials hat. Dabei dominieren dunkle Akzente, etwa bei den Lippen und Augen. Was ich aber keinesfalls mehr sehen will, sind mottenartige Wimpernverlängerungen. Die sind definitiv ein No-Go!

Mein Tipp lautet: ein schlichter, femininer und monochromer Look. Ich würde zum Beispiel den „Rouge Fabuleux“-Lippenstift im Farbton „Once Upon A Pink“ nehmen. Die Farbe ist perfekt für den Strand und passt zu verschiedenen Hauttönen. Einfach auf die Lippen auftragen und dann noch ein wenig davon mit den Fingerspitzen auf den Wangen verblenden. Das Ergebnis sollte ganz dezent wirken ... nahezu transparent.

Mit diesen Fragen hätten wir die großen Sommerthemen abgedeckt. Jetzt geht es an den Feinschliff: Welches Make-up empfehlen Sie für einen Tag am Meer?

Dezent ist aber nicht das Adjektiv, das die Looks beschreibt, die man derzeit auf TikTok, Instagram und YouTube bewundern kann ...

Diese Looks wird man weiterhin wohl hauptsächlich auf Festivals und Themenpartys sehen; ich denke mal nicht im Alltag. Auch auf den Roten Teppichen konnte man in diesem Jahr bisher nur wenige extravagante Make-ups entdecken, mal abgesehen von Doja Cats atemberaubendem roten Strass-Look und ihrem von Katzen inspiriertem Ensemble am Abend der MET-Gala. Die Stars entscheiden sich derzeit für Looks, die wie aus einem Guss und doch zugänglich wirken. Davon sollte man sich aber keinesfalls täuschen lassen: Die Kunstfertigkeit, die dahintersteckt, ist bemerkenswert. Jedes Details stimmt. Sie wirken auf uns so anziehend, weil sie derart mühelos erscheinen.