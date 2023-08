VW will mit dem ID.3-Facelift endlich den Elektro-Alleskönner liefern

Share this with email

Die Geschichte von Volkswagen und der Elektromobilität führte in der Vergangenheit durch viele Turbulenzen. Klammert man die umgerüsteten Verbrenner wie e-Up und E-Golf aus, startete das Elektro-Kapitel für VW eigentlich erst im Jahr 2020 mit der reinen Elektro-Konzeption ID.3 im Golf-Format. Doch die großen Begeisterungswellen blieben aus, an vielen Ecken hakte es noch, insbesondere wurden Verarbeitung und eine noch unausgereifte Software kritisiert. Dann verließ im vergangenen Jahr auch noch CEO- und Elon-Musk-Fan Herbert Diess den Konzern und ließ die Wolfsburger fast ein wenig orientierungslos zurück. Thomas Schäfer, Konzernvorstand der Kernmarke VW, bezeichnete das aktuelle VW-Umfeld im Spiegel-Interview als „perfekten Sturm“.



Das zeigt sich vor allem auch bei der Elektro-Strategie, wo immer mehr Stimmen laut werden, dass man sich von der ID-Linie wieder entfernen und stattdessen die bekannten Modelle der Marke einfach elektrifizieren will. Aber so ganz offiziell scheint auch das noch nicht, so dass man sich nun erstmal auf die Modellpflege der ID-Generationen und den Launch des neuen Passat-Ersatz ID.7 konzentriert. Bei den Facelifts macht nun der ID.3 den Anfang.

Dynamischere Front, bessere Materialien

Dramatisch verändert hat sich der VW ID.3 nicht, die Änderungen liegen eher im Detail. Die Frontansicht wurde leicht modifiziert und etwas dynamischer gestaltet, der Innenraum wurde mit besseren Materialien aufgewertet, das Infotainment-System wurde mit der neuesten Software endlich auf Tempo gebracht. Das ist nicht unbedingt spektakulär, verbessert aber ein ohnehin schon gutes Auto zu einem deutlich runderen Gesamtpaket.

Schon der erste Eindruck im Innenraum ist dominiert von freundlichen, hellen Materialien und einem für die Fahrzeuggröße ungewöhnlich großzügigem Platzangebot. Der ID.3 fühlt sich von innen nach einem deutlich größeren Auto an, das Cockpit ist angenehm luftig, auch auf den hinteren Plätzen herrschen sehr gute Platzverhältnisse mit viel Beinfreiheit. Äußerst gelungen ist auch im Facelift der dezente Einsatz vom Ambient Light, was den Cockpit-Look gelungen veredelt. Die Materialqualität hat sichtlich zugelegt, unschöne Hartplastik-Elemente finden sich nur noch im nicht direkt sichtbaren Bereich. Lediglich die sehr flach gehaltene Mittelkonsole zwischen den Fahrersitzen macht bei der Materialauswahl noch einen etwas billigen Eindruck.

1 / 3 Das ID.3-Cockpit präsentiert sich aufgeräumt und angenehm luftig. Foto: Dustin Mertes

2 / 3 Das zentrale Infotainment-System beherrscht nun auch eine vorbildliche Ladeplanung auf längeren Routen. Foto: Volkswagen

3 / 3 Das aufpreispflichtige Head-Up-Display von VW gehört zu den besten auf dem Markt. Foto: Volkswagen







Das Cockpit wird wie beim Vor-Facelift vom großen 12-Zoll-Infotainment-Display dominiert. Dazu gesellt sich ein kleines 5,3-Zoll-Instrumenten-Display hinter dem Lenkrad und - je nach Ausstattungslinie - ein sagenhaft gutes Head-Up-Display, dass bei laufender Navigation sogar dynamische Augmented Reality-Elemente einblendet. Das ist nicht nur technisch beeindruckend, sondern hilft auch enorm dabei, die Konzentration des Fahrers auf der Straße zu halten. Je nach Ausstattung hilft eine ganze Armada von Assistenzsystemen mit, die alle souverän arbeiten.

Wie so oft sorgt die Bedienung des zentralen großen Touchscreens eher für Ablenkung. Der größte Kritikpunkt der unbeleuchteten Touch-Slider für Heizung und Lautstärke unterhalb des eigentlichen Displays wurde leider auch für das Facelift-Model nicht verändert und wirkt wenig durchdacht. Wieso man hier nicht auf einige wenige haptische Bedienelemente gesetzt hat, bleibt ein Rätsel. Die Bedienung der Touch-Tasten am Lenkrad bleibt auch beim Facelift anstrengende Detailarbeit, ist aber immerhin mit einem haptischen Feedback in Form einer kurzen Vibration versehen. Im Modelljahr 2024 könnten sich diese Bedienungsmängel ändern, wie heise berichtet.

Rekordverdächtiger Wendekreis

Als überaus solide lässt sich der Fahreindruck beim ID.3-Facelift beschreiben. Der permanent erregte Synchronmotor mit 204 PS (150 kW) macht das Auto zwar nicht zu einem großen Sportler, liefert aber ein geradezu perfekt abgestimmtes Fahrfundament für den Alltag. In 7,3 bis 7,7 Sekunden (je nach Akkugröße) geht es von o auf 100, die Höchstgeschwindigkeit ist aus Reichweiten-Gründen bei 160 Stundenkilometern abgeriegelt. Der ID.3 fühlt sich dank ausgezeichneter, satter Straßenlage sowohl auf kurvigen Landstraßen, als auch auf der Autobahn wohl. In der Stadt überzeugt der mit 4,26 Metern Länge und 1,81 Metern Breite nicht mehr allzu kompakte Volkswagen zudem mit einem sagenhaft engem Wendekreis von 10,2 Meter.

1 / 4 Für das ID.3-Facelift hat Volkswagen auch die Farbpalette überarbeitet. Foto: Martin Meiners / Volkswagen

2 / 4 An den Abmessungen hat sich nichts geändert, nach wie vor ist der VW-Stromer 4,26 Meter lang. Foto: Volkswagen

3 / 4 Das an den Golf angelehnte Hatchback-Design sorgt für ein kompaktes Auftreten im Stadtverkehr. Foto: Volkswagen

4 / 4 Das aufpreispflichtige IQ.Light sorgt nicht nur für auffällige Licht-Signaturen, sondern erhöht auch die Sicherheit bei Nachtfahrten. Foto: Dustin Mertes









Bei Elektroautos steht und fällt insbesondere die öffentliche Meinung immer mit der angebotenen Reichweite. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten bietet der VW-Konzern bei seiner Elektro-Plattform namens MEB und damit auch beim ID.3 zwei Akkugrößen an. Somit kann letztendlich der Kunde entscheiden, was er braucht. Angeboten werden eine 58 kWh- und eine 77 kWh-Variante. Mit ersterer sind 300-400 Kilometer möglich, der große Akku ermöglicht Reichweiten jenseits der 500 Kilometer. In unserem Testwagen werkelte die große Batterie und mit einem ordentlichen, aber nicht rekordverdächtigen Verbrauch von 15 bis 16 kWh auf 100 Kilometer bei gemischter Stadt/Land/Autobahn-Fahrt waren gute 500 Kilometer möglich. Die Herstellerangaben sind also durchaus realistisch. Für Reichweitenangst gibt es also absolut keinen Grund.

Deutlich nachgebessert hat Volkswagen bei der Routenplanung im Bezug auf Ladestopps. Die deutlich flüssiger agierende Infotainment-Software, die zur Vorstellung des ID.3 im Jahr 2020 noch einer der größten Kritikpunkte war, erstellt nun innerhalb weniger Sekunden eine zuverlässige Ladeplanung, sobald die angepeilte Strecke über die Batterie-Kapazität des ID.3 hinausgeht. Bei den Ladestopps kann das Facelift dann auch endlich punkten, denn Volkswagen hat ordentlich an der Ladeleistung geschraubt, die beim großen Akku mit maximal 170 kW angegeben ist. Die kleine Batterie schafft immer noch ordentliche 120 kW. Beide Varianten laden somit in maximal 35 Minuten von fünf auf 80 Prozent.

Gute Fahrleistungen, tolle Ausstattung, ein großartiges Raumgefühl und ein gut abgestimmtes Batterie-Angebot - Volkswagen hat beim ID.3 zahlreiche Kritikpunkte verbessert, so dass das Facelift eigentlich das perfekte Elektro-Allroundpaket bildet. Doch eine Achillisferse bleibt: unser Testwagen schlägt preislich mit deftigen 57.135 Euro zu Buche, abzüglich der Förderungen stehen immer noch 47.835 Euro auf der Rechnung. Die absolute Basis mit kleinem Akku startet in Luxemburg bei rund 42.000 Euro (vor Förderung). Wer also auf Annehmlichkeiten verzichten kann, kann den ID.3 zum überschaubaren Preis bekommen.