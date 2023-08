Viele Jugendliche unterschätzen ihr Körpergewicht

Anouk Geraets, Postdoktorandin am Departement für Sozialwissenschaften der Universität Luxemburg, hat an einer internationalen Langzeitstudie über die Einschätzung von Schülern über ihr Körpergewicht mitgearbeitet.

Dieser Artikel erschien zuerst im „Télécran“ (Ausgabe Nr. 31/2023). Hier können Sie das Wochenmagazin abonnieren.

Von Manon Kramp

Sie arbeitete an einer internationalen Langzeitstudie über die Gewichtswahrnehmung bei Jugendlichen mit, deren Daten von 2002 bis 2018 zusammengetragen wurden.

Frau Geraets, was war das Ziel der Studie? Die Wahrnehmung des eigenen Körpergewichts wurde bisher meistens im Zusammenhang mit Essstörungen und selten in der Allgemeinbevölkerung untersucht. In der HBSC-Studie (Health Behaviour in School-Aged Children, Anm. d. Red.) wurden zwischen 2002 und 2018 fast 750.000 Schüler im Alter von elf bis 15 Jahren befragt, ob sie sich für zu dünn, als normal oder zu dick empfinden. Anhand von Größe und Gewicht wurde ihr jeweiliger Body-Mass-Index berechnet und sie wurden in die Kategorien „normalgewichtig“, „untergewichtig“ und „übergewichtig“ eingeteilt. Es zeigt sich, dass die Körperwahrnehmung vieler Jugendlicher mit dieser Einstufung übereinstimmt. Andere hingegen unter- oder überschätzen ihre Körperfülle. Sie halten sich für zu dünn oder zu dick, obwohl sie normalgewichtig sind, oder sie halten sich für normalgewichtig, obwohl sie über- oder untergewichtig sind.

„Es ist wichtig, dass Jugendliche wissen, ob sie über- oder untergewichtig sind“, so Dr. Anouk Geraets, Projekt-Mitarbeitende für die luxemburgischen HBSC-Befragungen. Foto: Gerry Huberty

Warum ist es wichtig zu wissen, wie gut Jugendliche ihr Gewicht einschätzen können? Wie Jugendliche ihren Körper wahrnehmen, sagt viel über ihr Gesundheitsverhalten aus. Es ist wichtig, dass sie wissen, ob sie über- oder untergewichtig sind und dass sie möglicherweise etwas tun müssen, um gesund zu bleiben. Wer sich nicht als übergewichtig wahrnimmt, ist weniger motiviert, sich mehr zu bewegen oder gesünder zu ernähren. Eine untergewichtige Person, die sich selbst als normalgewichtig empfindet, kann eine unangemessene Ernährung haben, lässt womöglich Mahlzeiten aus oder treibt mehr Sport, um abzunehmen. In beiden Fällen kann das Verhalten gesundheitsschädlich sein.

Gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen? Die Studie zeigt, dass sich Mädchen deutlich öfter für „zu dick“ halten als Jungen. Allerdings hat zwischen 2002 und 2018 die korrekte Gewichtswahrnehmung bei den Mädchen zugenommen, während sie bei den Jungen abnahm. Ein positiver Trend ist, dass die Zahl der Jugendlichen, die sich fälschlicherweise für zu dick halten, bei beiden Geschlechtern zurückgegangen ist. Ein negativer Trend ist, dass mehr Jugendliche ihr Gewicht unterschätzen. Die beiden Trends sind bei den Mädchen stärker ausgeprägt.

Wie schneidet Luxemburg im Ländervergleich ab? Für Luxemburg wurde eine Zunahme der korrekten Einschätzung des Körpergewichts festgestellt. Weniger Jugendliche überschätzten ihr Gewicht, aber mehr haben es unterschätzt. Damit entsprechen die Werte dem allgemeinen Trend in den 41 Ländern.

Es ist doch positiv, wenn mehr Jugendliche mit ihrem Körper zufrieden sind … In der Studie geht es nicht um Body Positivity, also darum, sich wohlzu­fühlen, wie man ist. Es gibt zu dicke und dünne Menschen, die mit ihrem Körper sehr zufrieden sind. Wir fragten die Jugendlichen aber nicht, wie sie sich in ihrem Körper fühlen, sondern wie sie ihn hinsichtlich des Gewichts einschätzen. Body Positivity ist aber vielleicht ein Faktor, der dazu geführt hat, dass Mädchen heute ihren Gewichtsstatus korrekter einschätzen.

Was beeinflusst die Wahrnehmung von Jugendlichen? Die Jugend ist eine Phase, die das Gesundheitsverhalten im Erwachsenenalter prägt. Jugendliche eifern etwa einem Körperideal nach, das in den sozialen Medien verbreitet wird. Galt es in den 90er- und Nullerjahren für Mädchen als erstrebenswert, sehr skinny zu sein, und für Jungen, musku­lös zu sein, so könnte sich das Idealbild im Laufe der Jahre gewandelt haben, es werden mehr Formen gezeigt. In vielen Ländern werden junge Menschen auch zu einem gesünderen Lebensstil erzogen, dazu ermuntert, Sport zu treiben oder weniger Zucker zu essen. In ärmeren Ländern sind solche Programme begrenzt. Weitere Studien sind noch nötig, um alle Einflussfaktoren zu verstehen.

Lässt die Studie Rückschlüsse darauf zu, wie viele Jugendliche übergewichtig sind? Die Studie zeigt, dass die Zahl der übergewichtigen Jugendlichen in den meisten Ländern zunimmt. Laut den aktuellen Zahlen sind 23 Prozent der Jungen und knapp 19 Prozent der Mädchen in Luxemburg übergewichtig oder adipös! Die Prävalenz von Übergewicht wurde mit der Wahrnehmung des Körpergewichts in Verbindung gebracht, sie konnte aber nicht die Veränderung der Wahrnehmung des Körpergewichts im Laufe der Zeit erklären.