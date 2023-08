Video zeigt Absturz von MiG-23-Jet bei Air Show in Michigan

Share this with email

Bei der „Thunder over Michigan“-Air Show ist es am vergangenen Wochenende zu einem Absturz einer Mikojan-Gurewitsch MiG-23UB Flogger gekommen. Der Kampfjet stürzte in der Nähe eines Wohnkomplexes ab und wurde komplett zerstört, wie unter anderem die Flug Revue berichtet. Die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten und wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Am Boden gab es keine Verletzten.

Zur Absturzursache ist derzeit noch nichts bekannt, erste Videos zeigen den Flugverlauf kurz vor dem Einsatz des Schleudersitzes und dem darauffolgenden Absturz. Die MiG-23 war früher bei der tschechischen Luftwaffe im Dienst, zuletzt war es in Privatbesitz.