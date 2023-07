Verwirrung um BBC-Skandal

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter







Die Pressekonferenz kam zu einem kniffligen Zeitpunkt für Tim Davie. Am Dienstagvormittag (11. Juli) stellte der BBC-Generaldirektor den Jahresbericht seiner Organisation vor, der Termin war seit Wochen geplant. Aber die anwesenden Journalisten waren kaum interessiert an Zahlen und Zukunftsprognosen, für sie gab es nur ein Thema: der seit Tagen schwelende Skandal um Vorwürfe gegen einen prominenten BBC-Moderatoren. Dieser, so behauptet die Boulevardzeitung „The Sun“, soll einer jungen Person über drei Jahre viel Geld gegeben haben, um an Nacktfotos zu gelangen.



Davie sprach von einer „komplexen und schwierigen Situation“ für die BBC. Die Organisation müsse Vorwürfen gegen ihre Angestellten mit der nötigen Dringlichkeit nachgehen, andererseits müsse die Privatsphäre von Individuen geschützt werden. Noch immer ist der Name des Beschuldigten nicht öffentlich, wenn auch alle innerhalb der BBC wissen dürften, wer gemeint ist.



Davie gab auch Einblicke in die interne Untersuchung zum Fall. Familienangehörige der jungen Person hätten sich am 19. Mai zum ersten Mal an die BBC gewandt, sagte er; es habe sich um einen „sehr schweren Vorwurf“ gegen den Moderator gehandelt, allerdings nicht um einen Fall von Kriminalität. Die Vorwürfe im „Sun“-Artikel von letzter Woche seien demgegenüber weit gravierender.

Davie bestätigte auch, dass die Polizei den Fall unter die Lupe nimmt und entscheiden wird, ob sie eine strafrechtliche Ermittlung einleitet. Laut dem Zeitungsartikel war die junge Person zu Beginn des Kontakts mit dem Moderator unter 18 Jahre alt – pornografische Bilder in den Händen des Moderators wären ein Straftatbestand.

BBC-Generaldirektor Tim Davie äußerte sich an diesem Dienstag (11. Juli) zu den Anschuldigungen gegen einen Moderator. Foto: dpa

Tim Davie bestand darauf, dass die BBC schnell reagiert hatte, als letzte Woche die umfangreicheren Vorwürfe erstmals bekannt wurden. Sie habe schnell die Polizei eingeschaltet, der betreffende Moderator wurde am Sonntag suspendiert.

Dementi am Montagabend

Allerdings nahm die Affäre am Montagabend eine überraschende Wendung. Kurz nach 18 Uhr meldete sich die junge Person, um die sich die Affäre dreht, selbst zu Wort – und zwar mit einem entschiedenen Dementi. Über ihren Anwalt stellte sie klar: Die wesentlichen Anschuldigungen gegen den Moderator seien Unfug.

Der Anwalt der Person veröffentlichte ein Statement, in der er schrieb: „Um jeden Zweifel auszuschließen: Es ist zwischen unserem Mandanten und der BBC-Persönlichkeit nichts Unangebrachtes oder Rechtswidriges passiert, und die Vorwürfe in der ‚Sun‘ sind Unsinn.“

Die Polizei hatte am Montag vermeldet, dass es bislang noch keinen Anlass für eine strafrechtliche Untersuchung gebe.



Der Anwalt sagte gegenüber BBC News, dass sein Mandant der „Sun“ vor der Publikation Ende letzter Woche ein ähnliches Dementi hatte zukommen lassen – aber dass die Boulevardzeitung den Artikel dennoch publiziert hatte. Die „Sun“ stützte sich auf Aussagen der Eltern, und diese hielten am Montag an ihrer Version der Ereignisse fest.



Derzeit ist völlig unklar, was tatsächlich passiert ist und was an den Vorwürfen dran ist. Die Polizei hatte am Montag vermeldet, dass es bislang noch keinen Anlass für eine strafrechtliche Untersuchung gebe.



Auf jeden Fall ist nunmehr auch die „Sun“ in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten und muss sich Fragen gefallen lassen. Haben die Redakteure die journalistische Sorgfaltspflicht vernachlässigt und überstürzt publiziert, weil sie der BBC eins auswischen wollten?

Lesen Sie auch:BBC unter Druck wegen Sexbilder-Skandal

Wenn das Statement des Anwalts der Wahrheit entspreche, dann sei genau dies der Fall, schreibt die Kampagne Hacked Off, die sich für schärfere Presseregulierung einsetzt. Die Zeitung müsse klarstellen, ob die junge Person tatsächlich Einwände gegen die Geschichte vorgebracht hatte, und wenn ja, warum die „Sun“ sich darüber hinweggesetzt hatte, sagte Nathan Sparkes, Vorsitzender von Hacked Off.



Aber auch die BBC wird über die Bücher gehen müssen, sagte Davie, insbesondere was die internen Beschwerdeprozesse anbetrifft. „Die BBC ist oft inmitten von schmerzhaften und schwierigen Affären und Stürmen, und daran nimmt die BBC offensichtlich Schaden“, sagte er.