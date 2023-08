TV-Show in Luxemburg: Koch serviert deftige Sprüche zum Pferdesteak

Share this with email

Im TV-Wettstreit der fünf Gastronomen aus dem Großherzogtum hat die Kabel-1-Reihe „Mein Lokal, dein Lokal – Der Profi kommt“ am Mittwoch das nächste Kapitel aufgeschlagen. Zum Bergfest hatte Ben seine Konkurrentinnen und Konkurrenten in seine „Brasserie Um Eck“ nach Hostert geladen. Nach zwei Stationen in der Hauptstadt war Moderator Mike Süsser froh, mal wieder in der Natur sein zu können. Seinem Kommentar zu dem vielen Grün in Hostert („Hier herrscht das Waldmoped“) ließ der Spitzenkoch das Geräusch einer Kettensäge folgen.

Kulinarisch geht Bens Wirtshaus in Richtung der gutbürgerlichen luxemburgischen Küche mit französischen und italienischen Einflüssen, wie der Inhaber erklärte. Der vegetarische und vegane Ansatz, der zuvor in der Gaststätte verfolgt wurde, habe zu wenig Anklang bei der Kundschaft gefunden.

Inhaber Ben (l.) und sein Küchenchef Vito (beide stehend) wurden größtenteils für ihre Arbeit gelobt. Foto: Kabel 1

Dicke Luft beim ersten Gang

Neben der Atmosphäre der Brasserie wusste bei seinen Gegenspielern auch die vielseitige Auswahl an Gerichten zu gefallen. Kims Frage nach der Herkunft der Kartoffeln – ein Thema, das ihr schon am Vortag in Jans Restaurant „Tempo“ am Herzen gelegen hatte – beantwortete die Speisekarte aber erneut nicht.

Dicke Luft in der Luxemburger Runde gab es aber schon kurz nachdem die Vorspeisen serviert wurden. Chris, der sich das Gromperekichelche mit Lachs ausgesucht hatte, monierte, dass der Fisch nicht ganz von seinen Gräten befreit worden war. Jans Einwand, dass alle „nur am Meckern und am Maulen sind“ begegnete Kim mit einem: „So ist eben das Spiel, Jan. Jetzt komm mal runter“ – worauf Jan zurückschoss: „Jetzt bleib mal ruhig, Madame, Prinzessin auf der Erbse.“

Küchenchef Vito am Grill. Foto: Kabel 1

Das von Kabel 1 im Vorfeld angekündigte Pferdefleisch nahm sich Chefkoch Vito im Anschluss für den Hauptgang zur Brust – im Rahmen eines Klassentreffens. Denn Kandidat Chris, der ihm dabei über die Schulter blickte hatte mit dem „italienischen Luxemburger“ die Schulbank gedrückt. „Pferdesteak ist hier in Luxemburg ein Klassiker“, erklärte Kim, während Mike Süsser zu bedenken gab, dass sich „das ja im Rest Europas ein bisschen gelegt“ habe. Chefkoch Vito zu dem Thema: „Gestern geritten, heute mit Fritten“. Viel Kritik musste er sich für sein Pferdesteak, den gegrillten Oktopus, die Königinnenpastete und das Lachssteak im Anschluss nicht anhören.

Gut gekauft ist halb gewonnen

Die hausgemachten Desserts der „Brasserie Um Eck“ – bestellt wurden ein Mousse au Chocolat, ein Café Gourmand und ein Tiramisu mit roten Früchten – trafen ebenfalls den Geschmack der Testesser. Lediglich Kim tanzte wieder etwas aus der Reihe, denn die Schokoladensauce ihrer „Dame blanche“ war ihr etwas „zu schokoladig“, wenn sie auch befand, dass das Vanilleeis „gut eingekauft“ war.

Mit einer Gesamtrechnung in Höhe von 374,70 Euro war Bens Lokal bisher nicht nur am günstigsten, sondern wurde mit 34 Punkten auch am besten bewertet. Zuvor hatten sowohl Kim („Brassere Abtei“ in Grund) als auch Jan (Restaurant „Tempo“ in Kirchberg) jeweils 30 Zähler ergattert. Weiter geht es am Donnerstag in Sandras „Wäistuff Leuck“ bevor in Chris' „Savory“ das Abschlussessen stattfindet. Die Folgen sind jeweils um 17.55 auf Kabel 1 zu sehen. In der Mediathek des TV-Senders und auf der Streaming-Plattform „Joyn“ ist die Reihe ebenfalls verfügbar.