TV-Kochshow in Luxemburg: Kim kassiert Minuspunkt wegen Dauermeckerns

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Austragungsort des finalen Tags der Luxemburger Lokalschlacht bei der TV-Reihe „Mein Lokal, dein Lokal – Der Profi kommt“ war das Ufer der Mosel in Grevenmacher. In Chris' Restaurant „Savory“ versammelte sich die Konkurrenz am Freitag, um ein letztes Mal ihre Punkte zu vergeben und letztendlich auch darüber zu entscheiden, welche der teilnehmenden Gaststätten als Siegerin aus der Show hervorgeht.

Ungewohnte Töne gab es zu Beginn der Freitagsfolge von Kim, die die Woche in ihrer „Brasserie Abtei“ am Montag eröffnete und die Speisekarte des „Savory“ als „präsentabel und haptisch ansprechend“ beschrieb. Vorbei mit der Herrlichkeit war es bei der Obernörglerin der Runde aber schon bei der Vorspeise, bei der ihrer Meinung nach zu wenig thailändische Zutaten verarbeitet wurden. Das Problem dabei: Ihr „Tataki vom Rind – asiatische Art“ wurde weder in der Karte noch von Küchenchef Chris als thailändisches Gericht angepriesen.

„Das Ricotta-Gedöns macht keinen Sinn“

Beim mit Spannung erwarteten Hauptgang verfehlte Chris den Geschmacksnerv der TV-Runde knapp: Ben war mit der Garstufe seines Entrecôtes nicht ganz einverstanden, Jan haderte mit der Präsentation seiner Kalbszunge und für Sandras Empfinden war die Senfsauce ihrer Kalbsnierchen zu intensiv. Und Kim? Die war zunächst noch Feuer und Flamme. „Nach diesen Pommes Dauphine liebe ich dich noch viel mehr“, ließ sie Chris zunächst wissen. Als Jan dann aber zu bedenken gab, dass ihre Hähnchen-Paupiette „furztrocken ist, das Ricotta-Gedöns keinen Sinn macht“ und das ganze Gericht sowieso missraten sei, wechselte sie schlagartig ihre Meinung. Dann hieß es plötzlich „überladen“, „zu viel“, „zu salzig“ und – ihr Blick wanderte zu Jan – „total misslungen“.

Wie schon in sämtlichen Restaurants zuvor, war dem Moderator die Kritik der Fernsehgesellschaft zu hart. „Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Mir fehlen hier einfach die Worte“, so Mike Süsser.

Bunsenbrenner für Bens Creme brûlée und Spritztülle für Sandras Pavlova waren für die Desserts die Küchenutensilien der Wahl. Und damit wusste Chris auch zu überzeugen. Lediglich bei Kims Früchtecarpaccio – diesmal war die Kritik nach Mike Süssers Ansicht berechtigt – griff der Koch daneben: Weil er es mit dem Gelee über dem Obst zu gut gemeint hatte, erinnerte die Nachspeise eher an einen Kuchenbelag als an ein Carpaccio.

Das berühmte Haar in der Suppe

Nachdem die Rechnung in Höhe von 383,20 Euro an den Tisch kam, war es an den Gästen, ein letztes Mal ihre Punkte zu servieren. Genau wie Sandras „Wäistuff Leuck“ erhielt das „Savory“ 31 Punkte. Das letzte Wort hatte dieses Mal allerdings Mike Süsser. Am Finaltag drückte auch der TV-Koch seine Sicht auf die Teilnehmer in Zahlen aus und bedachte drei von ihnen (wegen„ zu viel Mimimi“) mit einem Punktabzug: Kim habe versucht, mit aller Gewalt einen Fehler zu finden, Jan habe durch sein Mosern die Chance verpasst, der „Sir der Woche“ zu werden und auch Sandra habe zu oft das Haar in der Suppe gesucht – wenn auch etwas subtiler als Kim.

Lesen Sie auch:

TV-Kochshow in Luxemburg: Moderator Mike Süsser verkündet Kim-Boykott

Als Sieger des „Goldenen Tellers“ mit 42 Punkten ging letztendlich Ben mit seiner „Brasserie Um Eck“ in Hostert hervor. Der geteilte zweite Platz ging an Sandras „Wäistuff Leuck“ und Chris' „Savory“.