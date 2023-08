TV-Kochshow in Luxemburg: Jan und Kim verschießen verbale Giftpfeile

Am Dienstagabend ging das TV-Duell der Gastronominnen und Gastronomen aus dem Großherzogtum in die nächste Runde. Eine echte Freundschaft wird dabei wohl nicht mehr entstehen.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

„Es kann jeder machen, was er will. Ich bin der Beste“. Mit dieser Aussage eröffnete Jan, Inhaber des Restaurants „Tempo“ am zweiten Tag der Luxemburger Runde bei der TV-Kochshow „Mein Lokal, dein Lokal – Der Profi kommt“, bei der sich in dieser Woche fünf Gastronomen und Gastronominnen aus dem Großherzogtum messen. Der Gastgeber aus Clausen hatte in der ersten Folge deutliche Kritik am Konzept der „Brasserie Abtei“ geübt. „Dadurch ist er jetzt sicherlich in der Bringschuld“, sagte Moderator Mike Süsser über den Gastgeber der neuen Folge.

„Besser machen“ lautete also die Devise für Jan, der sich mit seinem Lokal – laut Mike Süsser „ein superschicker Laden“ – in unmittelbarer Nähe zur Philharmonie niedergelassen hat und sich in der Vergangenheit auch schon einen Michelinstern erkocht hatte. Vom Kochen auf Sternniveau sehe er im „Tempo“ mittlerweile aber ab, wie Jan erklärte – allerdings nicht von gutem Handwerk. „Wir machen aus den Sachen, die wir in die Hand bekommen, einfach gute Gerichte“, so der Gastgeber weiter, der sich siegessicher gab: „Ich hatte die beste Ausbildung und die besten Mentoren, die man sich vorstellen kann.“ In Richtung seiner Konkurrenten sagte er: „Denen werde ich jetzt zeigen, was kulinarisches Tempo ist.“

„Irgendein Hühnchen“ übt Kritik

Nachdem seine Konkurrenz am Tisch Platz genommen hatte, bemerkte Kim, die in der Montagsfolge als Gastgeberin an der Reihe war, dass hier „zwar auf schick gemacht wird, der Tisch aber nicht gleichmäßig gedeckt ist“. Es blieb nicht die einzige Retourkutsche für Jans Kritik an ihrer „Brasserie Abtei“. Auch Sandra, die mit ihrer „Wäistuff Leuck“ am Donnerstag für die Bewirtung der Runde aus dem Großherzogtum zuständig ist, stimmte in den Tadel ein und beanstandete die hohen Preise im „Tempo“.

Jan war mit der Leistung seiner Küchenmannschaft nicht immer zufrieden. Foto: Kabel 1

Jan konzentrierte sich derweil auf die Zubereitung seiner Gerichte, für deren Zutaten er am Morgen „noch im Garten einer Bäuerin in Munsbach“ unterwegs gewesen sei. Vorneweg servierte er eine Ceviche von der Lachsforelle und vom Zander, ein japanisch inspiriertes Carpaccio mit Pickels, ein Soly’less vom Hähnchen auf Sauce Vincent sowie eine knusprige Bauernstulle mit Rinder-Wasabi-Tatar. Enttäuscht zeigte sich Kim, die „mehr von Jan erwartet hatte“. Dieser konterte: „Ich bin über 30 Jahre im Business und werde keinen Schwenk nach rechts oder links machen, nur weil irgendein Hühnchen sagt: ‚So geht das nicht.‘“

„Kein Platz mehr zwischen Hirn und Zunge“

Sandra, die „kleine Lämmer sowohl lebend als auch auf dem Teller mag“, bestellte ein ebensolches, garniert mit Menton-Zitronen für ihren Hauptgang, Ben („Brasserie um Eck“ in Hostert) ein Lachsforellenfilet mit Sauce Mousseline, Chris (Restaurant „Savory“ in Grevenmacher) ein gegrilltes Kalbsbries mit glasiertem Spargel und Morcheln und Kim eine geschmorte Beef-Shortrib. Weil das Gemüse, das Kims Hauptgang beilag, aber wegen Jans nachlässigen Beiköchen kalt an den Tisch kam, reagierte der Chef erbost und zerdepperte einen Teller in der Küche. „Wenn ich probiere zu verstehen, was er als Koch darstellen möchte, hätte ich mir mein Hauptgericht komplett anders vorgestellt“, erklärte Kim. Jan bezeichnete ihr Fazit als „intellektuelle Masturbation“. Sie habe nur irgendwas gesagt, um sich wichtigzumachen. Wie Mike Süsser bemerkte, sei bei Jan in diesem Moment „kein Platz mehr zwischen Hirn und Zunge“ gewesen.

Gut angekommen sind schließlich die Desserts des Kochs, von denen sich (fast) sämtliche Teilnehmer begeistert zeigten. Seine Dame Blanche und der Eclair Blanche Neige wurden genauso gelobt wie das Baiser mit Schokolade und Früchten. Lediglich Kim war mit ihrem Parfait glacé unzufrieden, weil es ihr „hauptsächlich gefroren“ serviert wurde.

Lesen Sie auch:TV-Kochshow in Luxemburg: „Jan muss am Dienstag abliefern“

Die Rechnung für alle vier Personen belief sich im „Tempo“ auf 412,70 Euro, rund 20 Euro weniger als am Vortag in Kims „Brasserie Abtei“. Jan ergatterte letzten Endes 30 Punkte von seinen Konkurrenten – ebenso viele wie Kim am Montag. An Tag drei besucht die Luxemburger Runde am Mittwoch Bens „Brasserie um Eck“. Die Sendung beginnt um 17.55 Uhr, kann aber auch beim Streaming-Dienst „Joyn“ oder in der Mediathek von Kabel 1 angeschaut werden.