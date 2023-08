TV-Kochshow in Luxemburg: „Jan muss am Dienstag abliefern“

Share this with email

Fünf Luxemburger Gastronomen liefern sich in dieser Woche bei der TV-Show „Mein Lokal, dein Lokal – Der Profi kommt“ einen schonungslosen Wettstreit. In fünf Folgen geht Moderator Mike Süsser gemeinsam mit den Kandidaten von Montag bis Freitag der Frage nach, im welchem der teilnehmenden Restaurants das beste Konzept umgesetzt wird.

Den Anfang machte „Powerfrau“ Kim, wie die Macher der Kabel-1-Reihe die Inhaberin bezeichneten, am Montag in ihrer „Brasserie Abtei“ im Luxemburger Stadtteil Grund. TV-Koch Mike Süsser zeigte sich bereits von der Lage des Lokals nahe der Abtei Neumünster begeistert – und auch beeindruckt von der Tatsache, dass sich Außenminister Jean Asselborn als Gast am Abend des Drehtags im Mai angekündigt hatte.

„Coole“ Luxemburger Preise

Wirtin Kim erklärte, dass in ihrer Küche hauptsächlich regionale und saisonale Produkte zum Einsatz kommen und diese zu „mediterranen Gerichten mit einem asiatischen Touch“ verarbeitet werden. Mit ihrer herzlichen Art sei Kim die Gastgeberrolle schon bei der Begrüßung anzumerken gewesen, erklärte der Moderator, der als Probiergericht ein Kalbsbries mit Hummerbisque und Frühlingsgemüse serviert bekam. Ein sehr aufwendiges Gericht „mit Top-Produkten, kraftvoller Sauce, hervorragend im Geschmack, in der Portion allerdings etwas zu groß“, lautete Süssers Urteil.

Übrigens: Dass man Kims Lokal auch verlassen kann, ohne gegessen zu haben (und lediglich Bier für 14 Euro auf der Rechnung findet), fand der TV-Koch „cool“. Schließlich könne man die Preise in Luxemburg nicht mit denen in Deutschland oder Österreich vergleichen.

Kims Konkurrenten, Chris (Restaurant „Savory in Grevenmacher), Sandra („Wäistuff Leuck“ in Lenningen), Jan („Tempo“ in Clausen) und Ben („Brasserie um Eck“ in Hostert) zeigten sich nach ihrer Ankunft in Grund sowohl von der Einrichtung der „Brasserie Abtei“ als auch der international angehauchten Speisekarte angetan.

Ein Gast sticht heraus

In der Küche begann dann auch schon die Arbeit für Chefkoch Chrissy: Pulpo mit Selleriepürree, ein Tatar mit Papaya und Chili mit Bärlauchchip, Scampi mit Thai-Basilikum und Mango sowie ein Rindercarpaccio mit Parmesan-Mousse standen zunächst als Vorspeise auf dem Programm. „From Bangkok to Alsace“ ging es bei der Hauptspeise Entenbein mit Currysauce und Jasminreis. Daneben kamen das Kalbsbries mit Hummer (Mike Süssers Probiergericht, dieses Mal als deutlich kleinere Portion), Thunfischfilet mit Kokosreis und Grünkohlroulade sowie glutenfreies Cordon bleu mit Pommes frites und Salat auf den Tisch.

Kim und ihr Team der „Brasserie Abtei“ eröffneten die Luxemburger Woche bei „Mein Lokal, dein Lokal“. Foto: Kabel 1

Nach der eher spärlichen Kritik an der Vorspeise, langten die Testesser hier auch verbal kräftiger zu: Während Ben sein Cordon bleu als „zu trocken“ empfand, holte Jan, der mit seinem Thunfischgericht zunächst eigentlich ganz zufrieden zu sein schien, zum Rundumschlag aus: „Die Kokosnuss suche ich noch, gehackter Koriander fehlt, man hat angefangen, sich das Gericht auszudenken, aber dann hat wahrscheinlich das Telefon geklingelt“, so das Fazit des „Tempo“-Inhabers.

Mike Süsser kommentierte diese Tirade, indem er Jan daran erinnerte, dass er „ja auch noch dran ist und sich gewiss sein sollte, dass er dann auch abliefern muss.“ Eine kurze Vorschau auf Folge zwei zeigte dann auch, dass es Jan am Dienstag (1. August) nicht einfach haben wird.

Ein falsches Dessert

Versöhnlicher fiel das Urteil dann wieder beim Dessert aus – auch wenn die „Brasserie Abtei“ einige Komponenten von einer externen Patisserie zugekauft hatte. Serviert wurden eine „destrukturierte“ Pavlova (hier kam die Süßspeise nicht wie üblich als Torte, sondern als Komponentenmischung auf den Teller), ein Himbeertörtchen und Kuchen aus Trüffelschokolade. Ausgerechnet Jan bekam aber eine Nachspeise, die er nicht bestellt hatte. Anstelle eines Desserts mit Nuss-Praliné-Schokolade wurde ihm ein Nachtisch auf Aprikosen-Basis serviert.

An der Gesamtrechnung in Höhe von rund 430 Euro gab es seitens der Gäste nichts zu bemängeln. Kim hingegen schien mit den 30 Gesamtpunkten, mit denen ihr Essen bewertet wurde, nicht ganz zufrieden zu sein.

In Folge zwei ist das „Mein Lokal, dein Lokal“-Team am Dienstag (1. August) zu Gast in Jans Restaurant „Tempo“ in Clausen. Laut Kabel 1 dürfen sich die Gäste hier auf „raffinierte Kreationen“ des Küchenchefs freuen. Ausgestrahlt wird die Sendung um 17.55 Uhr. Alternativ ist die Reihe auch auf der Streaming-Plattform „Joyn“ und in der Kabel-1-Mediathek verfügbar.