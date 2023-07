Termin für das nationale Eurovision Song Contest Finale im Januar steht fest

Welcher Künstler wird 2024 für Luxemburg an den Start gehen? © FOTO: Shutterstock

Der Fernsehsender RTL hat den Start des Auswahlverfahrens bekannt gegeben, um einen Künstler zu finden, der Luxemburg bei der 68. Ausgabe des Eurovision Song Contest im kommenden Jahr vertreten wird. Wie bereits zu Beginn dieses Jahres bekannt wurde, wird das Großherzogtum 30 Jahre nach seiner letzten Teilnahme im Jahr 1993 wieder am Eurovision Song Contest teilnehmen. Außerdem jährt sich 2024 auch der letzte Sieg des Großherzogtums bei dem Wettbewerb zum 40. Mal.

Wer das Land vertritt, steht momentan noch nicht fest. Deswegen hat RTL ein im Fernsehen übertragenes nationales Finale angekündigt, das am Samstag, dem 27. Januar 2024 in der Rockhal in Esch/Alzette stattfinden wird.

Um Teilnehmer hierfür zu finden, lädt RTL seit Montag talentierte Künstlerinnen und Künstler dazu ein, sich über seine Website in einer oder mehreren der drei verfügbaren Kategorien zu bewerben. Wer sich bewerben will, muss bis zum 27. Januar 2024 das 16. Lebensjahr vollendet haben, zwischen November 2023 und Mai 2024 verfügbar und flexibel sein, live singen und sich auf einer großen Bühne zu Hause können.

Ebenfalls erforderlich ist der Besitz der luxemburgischen Staatsbürgerschaft. Alternativ müssen die Teilnehmer seit mindestens drei aufeinanderfolgenden Jahren in Luxemburg ansässig sein oder ein starkes kulturelles Engagement und eine nachgewiesene Verbindung zur luxemburgischen Musikszene aufweisen. Die Bewerber können maximal 3 Songs einreichen, wobei der Künstler oder die Gruppe und der Songwriter nicht bei jedem eingereichten Song identisch sein müssen. Auch bezüglich der gewählten Songsprache gibt es keine Einschränkungen.

Für Sänger oder Gruppen, die keinen Song haben, sich aber einem Team von Songwritern zuordnen möchten, müssen bis Sonntag, den 16. Juli, ein Video mit einer kurzen Vorstellung und der Darbietung eines Songs ihrer Wahl über die Anmeldeseite hochladen. Für alle anderen gilt als Einsendeschluss der 1. Oktober 2023. Eine Expertenjury wählt dann die Lieder und Künstler aus, die am nationalen Finale teilnehmen dürfen.