Sony liefert eine Mittelklasse-Vorstellung mit Höhen und Tiefen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Auf den ersten Blick macht das Sony Xperia 10 V einen absolut soliden Eindruck. In der kompakten, aus Recycling-Materialien gefertigten Verpackung versteckt sich ein in seinen länglichen Proportionen zwar etwas ungewöhnlich erscheinendes Smartphone, welches aber beim ersten Handkontakt gleich durch gute Verarbeitung und eine wertige Haptik auffällt. Auf eine übermäßig glasig-metallene Ausführung wie in den Flaggschiff-Kategorien müssen die Nutzer zwar verzichten, dafür gibt es einen hochwertigen, leicht gummierten Rahmen und eine an lackiertes Glas angelehnte Plastik-Rückseite. Das geht in der Mittelklasse absolut in Ordnung und fühlt sich zu keinem Zeitpunkt billig an. Herausragend ist der Staub- und Wasserschutz nach dem Standard IP68, welcher in der Preisklasse fast einzigartig ist.

Das 6,1 Zoll-Display im ungewohnten 21:9-Format wird durch eine robuste Gorilla Glass Victus-Schicht geschützt, randlosen Display-Genuss gibt es beim Xperia 10 V aber leider nicht. Das kontrastreiche OLED-Display mit einer Auflösung von 1.080x2.520 Pixeln sitzt recht altmodisch mit dicken schwarzen Rändern im Gehäuse, die Bildwiederholrate fällt mit 60 Hertz zudem nicht mehr wirklich zeitgemäß aus. Das geht auch in der mittleren Preisklasse teilweise schon besser.

Das Xperia 10 V punktet mit guter Verarbeitung und ist zudem gegen Staub und Wasser geschützt. Foto: Sony

Das 6,1 Zoll-Display im ungewohnten 21:9-Format wird durch eine robuste Gorilla Glass Victus-Schicht geschützt, randlosen Display-Genuss gibt es beim Xperia 10 V aber leider nicht. Das kontrastreiche OLED-Display mit einer Auflösung von 1.080x2.520 Pixeln sitzt recht altmodisch mit dicken schwarzen Rändern im Gehäuse, die Bildwiederholrate fällt mit 60 Hertz zudem nicht mehr wirklich zeitgemäß aus. Das geht auch in der mittleren Preisklasse teilweise schon besser.

Flüssig bedienen lässt sich Sonys neuester Mittelklasse-Streich aber dennoch. Angetrieben wird das Xperia 10 V von einem achtkernigen Snapdragon 695-Prozessor, der von sechs Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt wird und damit eine durchweg flotte, ruckelfreie Performance abliefert.

Wie ein Relikt aus alter Zeit liest sich die Möglichkeit, den ohnehin ordentlich bemessenen Speicherplatz von 128 Gigabyte mit einer microSD-Karte zu erweitern. Einen weiteren Nostalgie-Pluspunkt sammelt das Xperia 10 V für den klassischen Kopfhöreranschluss an der Oberseite des Geräts, der eine gleichzeitige Nutzung von Kabel-Kopfhörern und einem Ladekabel erlaubt. Da können die Flaggschiff-Kategorien von Apple und Samsung mit vierstelligen Kaufpreisen nicht mehr mithalten.

1 / 6 Im Abendlicht produziert die 12-Megapixel-Hauptkamera schöne Farben und gute Details. Foto: Dustin Mertes

2 / 6 Bei Gegenlicht hat die 2x-Zoom-Linse ihre Schwierigkeiten. Foto: Dustin Mertes

3 / 6 Die Weitwinkel-Linse liefert im Vergleich eine bessere Qualität. Foto: Dustin Mertes

4 / 6 Ein weiteres Bild der Weitwinkel-Kamera des Xperia 10 V. Foto: Dustin Mertes

5 / 6 Ein weiteres Bild der Hauptkamera des Xperia 10 V. Foto: Dustin Mertes

6 / 6 Ein weiteres Bild der Hauptkamera des Xperia 10 V. Foto: Dustin Mertes













Bei der verbauten Triple-Kamera machen sich die Unterschiede zu den Referenzprodukten der Konkurrenz dann aber doch bemerkbar. Weder die 12-Megapixel-Hauptkamera, noch die Zoom- (2x) und Weitwinkellinse (beide 8 Megapixel) können mit den Top-Modellen mithalten. Den Bildern fehlt es meist etwas an Dynamik und Details, die Qualitätsunterschiede zwischen den verschiedenen Objektiven sind aber immerhin erfreulich gering, am ehesten schwächelt die Zoom-Optik. Generell gehen aber alle drei Kameras für die Mittelklasse in Ordnung.

Am beeindruckendsten schneidet das Xperia 10 V definitiv bei der Akku-Laufzeit ab. Der großzügig bemessene 5.000-mAh-Akku sorgt dafür, dass das Gerät mühelos durch den Tag kommt. Die schwache Bildwiederholrate des Displays dürfte sich zusätzlich positiv auf den Energiehunger auswirken. Wer nicht absoluter Poweruser ist, kann mit dem Xperia 10 V auch mehrere Tage ohne Akkuladung auskommen. Wer dann doch mal an die Steckdose muss, sollte übrigens mit Kabel und Netzteil ausgestattet sein, denn auf beides verzichtet Sony beim Lieferumfang.

Lesen Sie auch:Samsung perfektioniert das faltbare Smartphone weiter

Sony hat mit dem Xperia 10 V ein solides Mittelklasse-Paket geschürt, welches dank potentem Akku, gutem Staub- und Wasserschutz, erweiterbarem Speicher und dem bei vielen Nostalgikern noch beliebten Kopfhöreranschluss viele Pluspunkte auf seiner Seite hat, auch wenn man natürlich keine Performance-Wunder erwarten darf. Größter Kritikpunkt dürfte der Preis von aktuell über 400 Euro sein, der höher angesetzt ist als bei der Mittelklasse-Konkurrenz.