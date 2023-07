Uhren zum Dahinschmelzen

Mit der Zeit nehmen es die Designer aktuell nicht so streng - zumindest was die Optik ihrer Uhrenkreationen anbelangt: Mit fröhlichen Farben und verspielten Details avancieren diese sieben Modelle zu den Hinguckern der Saison.

Maurice Lacroix weckt mit modernem Design in Regenbogenfarben Begehrlichkeiten unter Uhrensammlern. Foto: Hersteller

Klassisch geht bekanntlich immer. Wer sich an den immer gleichen Farben und Details jedoch bereits sattgesehen hat - oder sich per se von der Masse abheben will -, darf seine Uhrenkollektion auch gerne um das eine oder andere ungewöhnlichere Modell erweitern. Hier sieben topaktuelle Wegbegleiter:

Die Wildentschlossene

"Tetra - Die Wildentschlossene" von Nomos Glashütte, um 1.900 Euro. Foto: Hersteller

Kante zeigen war selten lieblicher: Bei der neuen Variante der ikonischen "Tetra" von Nomos Glashütte, die sich tatsächlich "Die Wildentschlossene" nennt, trifft zartes Rosa auf weiches Wildleder. Laut Herstellern handelt es sich bei diesem Modell - wie auch bei den Farbvarianten "Die Kapriziöse" (nude), "Die Fuchsteufelswilde" (lila) und "Die Unerreichbare" (rosa) - um das perfekte Geschenk für Braut oder Bräutigam. Selbstverständlich darf man sie aber auch ungeniert ohne entsprechende Absichten tragen.

Die Animalische

"G-Timeless Dancing Bees" von Gucci, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller

"Summ, summ, summ, Bienchen summ herum" - zur Abwechslung gerne auch im Schwarm aus 18-karätigem Gold, der bei jeder Bewegung leicht vibriert. So gesehen auf dem diamantenverzierten Zifferblatt der "G-Timeless Dancing Bees" von Gucci. Die Motivwahl dürfte Kenner des Labels nicht groß verwundern, immerhin stellt das Insekt seit Jahren quasi das Wappentier des italienischen Couturehauses dar.

Die Abwechslungsreiche

"Masterpiece Only Watch 2023" von Maurice Lacroix, Schätzwert: 25.000 bis 35.000 Euro. Foto: Hersteller

Wer es schafft, alle Farben des Regenbogens in einer einzigen Uhr zu vereinen, ohne dass das Resultat auch nur ansatzweise kitschig oder kindisch wirkt, dem ist wahrlich ein kleines Kunststück gelungen. Dieser aufsehenerregende Eyecatcher mit skelettiertem Uhrwerk namens "Masterpiece Only Watch 2023" stammt von Maurice Lacroix und kommt (leider erst im November) exklusiv im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Charity-Auktion "Only Watch" unter den Hammer.

Die Wegweisende

"Mademoiselle J12 La Pausa" von Chanel, um 10.300 Euro. Foto: Hersteller

Wenn jemand wusste, wo es modisch langgeht, dann Coco Chanel. Sie war es auch, die den Marinelook einst salonfähig machte. Auf dem Zifferblatt der Keramikuhr "Mademoiselle J12 La Pausa", die in schwarzer und weißer Ausführung erhältlich ist, fungiert ihr Abbild - angelehnt an ein Urlaubsporträt der Designerin - nun als launiger Zeitanzeiger.

Die Himmlische

"BR 05 GMT Sky Blue" mit Kautschukarmband von Bell & Ross, um 5.200 Euro. Foto: Hersteller

Die "BR 05 GMT" versteht sich als optimaler Reisebegleiter für moderne Globetrotter: Dank eines vierten Zeigers hat der Träger neben der Uhrzeit des Aufenthaltsortes stets auch die des Herkunftslandes im Blick. Während die ungewöhnliche Farbe passend dazu die Weiten des Himmels verkörpert, macht die Signature-Kombination von rundem Zifferblatt und robustem eckigem Gehäuse das Modell auf Anhieb dem Label Bell & Ross zuordenbar.

Die Kunstvolle

1 / 3 "Catharsis" von JC Biver, Schätzwert: 500.000 bis 700.000 Euro. Foto: Hersteller

2 / 3 Nur wer einen Blick auf die Rückseite wirft, weiß wie spät es tatsächlich ist. Foto: Hersteller

3 / 3 Durch den Verzicht auf die Zeitanzeige konnten die Edelsteine zum Nachempfinden des Wellengangs plastisch angeordnet werden. Foto: Hersteller







Das Label JC Biver steht laut Organisatoren der Charity-Uhrenauktion "Only Watch" für Prestigeobjekte mit musealem Wert. Die opulente (und schwindelerregend kostbare) "Catharsis" aus der Hand des Luxemburger Uhrengurus Jean-Claude Biver ist mit seiner Zifferblatt-Landschaft aus Obsidian, Opalsternen und einem Meer aus 89 Saphiren dementsprechend nichts für Quiet-Luxury-Jünger. Der Clou: Die Uhrzeit ist nur von der Rückseite sichtbar. Dieses Modell wird ebenfalls exklusiv Ende November versteigert.

Die Kurvenreiche

1 / 2 "AJ-P400" von Atelier Jalaper, um 1.800 Euro. Foto: Hersteller

2 / 2 Die Firmengründer Louis Jalaper und Simon Szleper mit dem Lamborghini Miura. Foto: Hersteller





Von Männern, die auf Autos starren: Nachdem das erste Modell der noch relativ jungen Uhrenmarke Atelier Jalaper vom legendären Aston Martin DB5 inspiriert war, legt das Label nun mit der limitierten und nummerierten "AJ-P400" nach. Als Supercar-Muse fungierte diesmal der Lamborghini Miura. Um das Projekt stilgetreu umzusetzen, "mussten wir die Miura stundenlang bis ins kleinste Detail, aus jedem Winkel und in jedem Licht mustern", so Simon Szleper, einer der Firmengründer. Jede der vier Farbvarianten ist in 400-facher Ausfertigung erhältlich.