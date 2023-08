Steigende Trinkgelder sorgen in den USA für Unmut

Der freundliche Verkäufer in der Bäckerei an der Connecticut Avenue in Washington dreht das iPad mit schwungvoller Routine Richtung Kunden. Erwartungsvoll lächelt er ihn an. „Wann immer Sie so weit sind.“ Auf dem Bildschirm tauchen auf blauem Grund drei Felder auf. Sie geben die Wahl zwischen 15, 20 und 30 Prozent. Fast mit der Lupe suchen muss man die Option „no tip“ am unteren Rand des Schirms.



Der Nächste in der Schlange kann ohne Mühe sehen, wie großzügig das Trinkgeld ausfällt. Wie auch der Verkäufer nicht lange raten muss. Überforderte Kunden vergessen nach der digitalen Unterschrift regelmäßig den Schirm zu schließen, bevor er das iPad zurückdreht. Der sanfte Druck – in der Soziologie auch „Nudging“ genannt – funktioniert. Am Ende des Monats haben die Beschäftigten der Bäckerei ein paar hundert Dollar mehr in der Tasche.

25 und 30 Prozent Trinkgeld stehen wie selbstverständlich als vorgeschlagene Option auf dem Kreditkarten-Beleg.

Deswegen haben die Beschäftigten von Starbucks Druck auf den Konzern gemacht, „the turn“, wie die Routine des drehbaren Bezahlbildschirms auch genannt wird, einzuführen. Während die Trinkgeld-Gläser in der Vergangenheit selten mit mehr als ein paar Cent Wechselgeld gefüllt waren, tragen die „tips“ jetzt spürbar zum Einkommen bei. Laut einer Statistik des Starbucks-Konzerns zahlen die Hälfte der Kunden heute ein Trinkgeld von mindestens 15 Prozent.



Gleichzeitig wächst der Widerstand gegen den Versuch von Dienstleistern, immer und überall die Hand aufzuhalten. Heute sind es nicht bloß Restaurants, in denen Trinkgelder schon immer normal waren. Hinzu gekommen sind alle möglichen Geschäfte, in denen „tips“ keine Tradition haben: von Autowaschanlagen über den Nachbarschaftskiosk bis zum Selbstbedien-Checkout am Flughafen.

Unmut wächst in der Bevölkerung

Laut einer Studie von „Bankrate.Com“ haben zwei von drei US-Amerikanern eine negative Einstellung zu der aus ihrer Sicht außer Kontrolle geratenen Trinkgeld-Unkultur. Die übergroße Bereitschaft während der Covid-Pandemie, Menschen zu danken, die zur Erbringung von Dienstleistungen große persönliche Risiken eingegangen sind, wich dem Gefühl, abkassiert zu werden.



Was die Amerikaner dabei am meisten störe, so der Analyst Ted Rossman bei „Bankrate.Com“, sei der Eindruck, bevormundet zu werden. „Sie müssen sich wirklich anstrengen, wenn Sie kein Trinkgeld geben wollen“, meint Rossman. „Das mögen die Leute nicht.“



Zumal sich längst herumgesprochen hat, dass Geschäfte damit versuchen, auf dem leer gefegten Arbeitsmarkt Personal zu gewinnen. Diese Strategie beobachtet auch der Experte Sean Jung von der Boston University. „Die Gehälter in der Service-Industrie reichen nicht aus“, weiß Jung. „Deshalb versucht jeder auf diesem merkwürdigen Weg, den Lohn zu erhöhen, ohne selbst höhere Kosten zu haben.“

In den traditionell an Trinkgelder gewöhnten Gastronomiebetrieben macht sich die „Tipflation“ durch einen Anstieg der Obergrenzen bemerkbar. Während in den 1950er-Jahren die Amerikaner noch zehn Prozent auf ihre Restaurant-Rechnung aufschlugen, stieg der Betrag auf 15 Prozent in den 1980er-Jahren und etablierte sich vor Covid bei 20 Prozent. In Metropolen wie Washington, New York oder Los Angeles ist das heute die in Restaurants erwartete Untergrenze. 25 und 30 Prozent Trinkgeld stehen wie selbstverständlich als vorgeschlagene Option auf dem Kreditkarten-Beleg.



Was Kunden und Personal gleichermaßen verärgert, sind die oft nicht transparenten Gebühren, die Besitzer neuerdings aufschlagen. In Los Angeles verklagten Kellner eines italienischen Restaurants die Eigentümer, sie um ihre Trinkgelder zu prellen, indem sie eine „Service“-Gebühr von 18 Prozent verlangten. Geld, das nicht dem Personal, sondern der Profitabilität des Geschäfts zugutekam. Mit dem Effekt, dass Kunden dachten, damit sei das Trinkgeld bereits abgedeckt. Die Kläger bekamen Recht. Seitdem steht auf dem Beleg, die Gebühr sei „no tip“.



Pfiffige Gastronomen bezeichnen die Aufschläge kreativ als Gesundheits- oder Wohlfühl-Gebühr, die helfe, die Krankenversicherung oder angemessene Löhne für die Mitarbeiter zu bezahlen. Behauptungen, die sich nicht belegen lassen.