Starker Saugroboter mit Cabrio-Wischfunktion

„Das bisschen Haushalt macht sich von allein“, hieß es in einem Schlager, den Johanna von Koczian vor fast 50 Jahren ins Mikrofon trällerte. Dass der Ehemann aus dem Lied mit seiner Meinung völlig daneben liegt, dürfte jedem klar sein, der sich regelmäßig um Küche, saubere Klamotten und Bäder kümmern muss. Technische Helferlein wie Spülmaschinen, Backöfen mit Selbstreinigungsfunktion oder Wäschetrockner können dem Menschen sein Zutun zwar nicht vollends abnehmen, die lästige Arbeit aber merklich angenehmer gestalten.

1 / 2 Ist ein Teppich erreicht, legt der Roboter sein Wischtuch auf dem Gehäuse ab. Foto: Hersteller

2 / 2 Das Plus-Modell entleert den Staubbehälter, sobald es zur Station zurückgekehrt ist. Foto: Hersteller





Saubere Böden und krümelfreie Teppiche sind die Aufgabe des neuen 2-in-1-Geräts aus dem Hause iRobot. Der Saugroboter „Roomba Combo j7“ ist das zweite Modell der neuen j-Serie und bietet im Gegensatz zu seinem Vorgänger eine zusätzliche Wischfunktion. Bei dem neuen Kombi-Gerät setzt der Hersteller auf eine optische Navigation mit Kartenfunktion und eine integrierte Hinderniserkennung zur Orientierung im Raum. Zur Auswahl stehen beim „Roomba Combo j7“ zwei Varianten: Das Plus-Modell (799 Euro) wird mit einer Station zum automatischen Entleeren des Staubbehälters geliefert, die normale Variante (599 Euro) bietet hingegen nur eine einfache Ladestation.

Wischfunktion mit Abstrichen

Im Redaktionstest zeigte der Roboter, der auch Befehle über die „iRobot“-App und – falls verbunden – Sprachkommandos über Alexa, den Google Assistant oder Siri annimmt, mit seinen beiden entgegengesetzten Silikonbürsten und der Eck- und Kantenbürste eine starke Leistung beim Staubsaugen. Insbesondere auf Teppichen überzeugte das Gerät. Einziger Kritikpunkt: die vergleichsweise hohe Lautstärke im Bereich von 70 Dezibel.

Der „Roomba Combo j7“ erkennt Gegenstände, die auf dem Boden liegen und umfährt sie. Foto: Hersteller

Als sehr zuverlässig entpuppte sich nach der Annäherungsphase – der Roboter lernt seine Umgebung bei jeder Reinigungsphase immer besser kennen – auch seine Navigation. Hat der „Roomba Combo j7“ erst einmal ein paar Runden durch seine neue Umgebung gedreht, findet er sich zuverlässig in der Wohnung zurecht – dank integriertem Licht auch bei absoluter Dunkelheit. Größere Hindernisse, wie Spielzeugautos, Socken und Hausschuhe, umkurvt er im Testhaushalt, in dem auch ein Kindergartenkind und ein Erstklässler leben, gekonnt.

Für die Wischfunktion hat iRobot ein auffälliges Feature integriert. Der „Roomba Combo j7“ kann das dafür zuständige Modul nicht nur leicht an-, sondern komplett hochheben und es auf der Oberseite seines Gehäuses ablegen, wodurch keine Wasserflecken auf Teppichen entstehen. Der Vorgang erinnert ein wenig an ein Cabrio, das sein Verdeck automatisch öffnet. Hat der „Roomba Combo j7“ einen zu wischenden Bereich erreicht, klappt er das Wischmodul wieder automatisch herunter. Die beiden „Arme“, an denen das Wischtuch befestigt ist, bestehen aus Metall und sorgen für einen ausgiebigen Druck zwischen Tuch und Boden. Mit leichten Flecken wird er dadurch fertig, gegen stärkeren Schmutz kann er aber weniger ausrichten – auch wenn er diesen ausmachen kann und intensiver beackert. Der Roboter eignet sich also eher zum Sauberhalten als zur Grundreinigung von stärker verschmutzten Böden.

Das Wischtuch ist waschbar und wird zunächst mit einem kleinen Kunststoff-Element am Roboter befestigt und anschließend mit Klettverschlüssen fixiert. Der Wassertank muss befüllt und Reinigungsmittel hinzugegeben werden.

Hat der „Roomba Combo j7“ seinen Auftrag abgeschlossen, kehrt er automatisch zu seiner Station zurück. Beim Plus-Modell kann der Roboter seinen Staubbehälter selbstständig und in wenigen Sekunden entleeren. Innerhalb der Station befindet sich ein handelsüblicher Staubsaugerbeutel, der je nach Benutzung für ein paar Wochen bis Monate ausreicht. Im Alltag ist diese automatische Entleerung eine echte Erleichterung, sofern der Roomba Combo in erster Linie zum Staubsaugen eingesetzt werden soll. Wer häufig die Wischfunktion nutzen möchte, kann sich die 200 Euro Aufpreis allerdings sparen, da der Wassertank und der Staubbehälter im selben Bauteil untergebracht sind. Zusätzlich spart man sich so die Anschaffungskosten für die Staubbeutel.

Einfache Einrichtung

Mit Kosten in Höhe von bis zu 799 Euro je nach Ausstattung hat der „Roomba Combo j7+“ seinen Preis. Dafür bekommt man allerdings die bekannte iRobot-Qualität mit erstklassigem Nutzungserlebnis. So eignet sich der Roboter auch gut für Menschen, die mit Technik weniger am Hut haben. Vom ersten Auspacken, über die Einrichtung bis zur täglichen Nutzung ist die Funktionsweise gut verständlich. Der Hersteller verzichtete auf die übliche Kartenansicht, die man von anderen Saugrobotern kennt und legte den Fokus bei der Inbetriebnahme auf das Planen und Durchführen von Reinigungsdurchgängen.

Und deren Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. An der Saugleistung gibt es nichts zu bemängeln und Navigation sowie Hinderniserkennung arbeiten zuverlässig. Auch das Wischen funktioniert gut – auch wenn der Roboter hier nicht an die Kombination aus Wischmopp und Muskelkraft heranreicht.