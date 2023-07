So wird das Auto fit für die Fahrt in die Ferien

Wer mit dem eigenen Wagen in den Urlaub fährt, sollte vor der Reise einen Fahrzeugcheck machen. Ein Experte des Luxemburger Automobilclubs erklärt, was zu beachten ist.

Die Koffer sind gepackt, die Laune ist prächtig – die Fahrt in den wohlverdienten Urlaub steht an. Wer wie viele andere auch mit dem Auto das Urlaubsziel in den Bergen oder am Strand ansteuert, sollte seinen Wagen vor Fahrtantritt noch einmal gründlich checken und sich auf die lange Reise vorbereiten. Frank Maas vom Luxemburger Automobilclub ACL erklärt, worauf es ankommt, um nicht nur sicher, sondern auch entspannt am Ziel anzukommen.

Eine wichtige Rolle spielt zunächst der Zustand der Bereifung. Per Gesetz ist in den meisten Ländern in Europa eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern vorgeschrieben. „Wir empfehlen allerdings nicht weniger als drei Millimeter. Bei einem geringeren Wert verdrängt der Reifen bei einem Platzregen nicht mehr genug Wasser, was zu gefährlichen Situationen führen kann“, erklärt Frank Maas, der beim ACL für das Diagnostic Center zuständig ist.

Außerdem sollte vor Fahrtantritt der Reifendruck der entsprechenden Beladung angepasst werden. Gerade bei Reisen, auf denen viel Gepäck befördert wird, sollte man den Druck erhöhen. Andernfalls wird die Lauffläche der Reifen zu groß, was diese nicht nur schneller verschleißen lässt, sondern auch in einem Platzer resultieren kann. Genaue Angaben zum korrekten Druck finden Fahrerinnen und Fahrer in der Betriebsanleitung Ihrer Autos.

Der ACL rät bei Sommerreifen zu einer Mindestprofiltiefe von drei Millimetern, um das Fahrzeug auch bei einem Platzregen sicher steuern zu können. Foto: Shutterstock

Bremsen, Batterie, Beleuchtung

Überprüft werden sollte vorsorglich auch die Bremsanlage. „Wer Bedenken hat, sollte das von einem Fachmann durchführen lassen. Dieser prüft, ob noch genug Bremsbelag vorhanden ist und ob die Scheiben noch gut sind“, sagt Frank Maas. Im Falle einer Reise in die Berge müsse man auch in Betracht ziehen, die Bremsflüssigkeit noch einmal auswechseln zu lassen. Auf längeren Abfahrten kann diese zu heiß werden, was im Extremfall dazu führt, dass Fahrer oder Fahrerin keinen Bremsdruck mehr über das Pedal ausüben kann und die Bremse versagt.

Die Fahrt in den Urlaub mit einem Elektroauto muss vorab besonders sorgfältig geplant werden.

Weil der Motor bei langen Fahrten besonders beansprucht wird, schadet es auch nicht zu prüfen, ob genügend Öl und Kühlflüssigkeit vorhanden sind. Und mit einer leeren Batterie liegenzubleiben, ist im Ausland besonders ärgerlich. Daher sei es auch sinnvoll, die Stromversorgung des Fahrzeugs noch einmal in einer Werkstatt in Augenschein nehmen zu lassen.

Einwandfrei funktionieren sollte auch die Beleuchtung, also Blinker, Scheinwerfer und Bremsleuchten: Nur, wenn alle Lampen funktionieren, behält man auch im Dunkeln klare Sicht – und wird von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen. Achtung: Ist der Kofferraum voll beladen, muss eventuell die Einstellung der Scheinwerfer korrigiert werden, um den Gegenverkehr nicht zu blenden.

Autofahrer sind auf funktionierende Scheinwerfer angewiesen. Sie sollten korrekt eingestellt sein, sodass sie die Straße gut ausleuchten. Foto: Shutterstock

Planung ist die halbe Miete

Apropos Beladung: Die Art und Weise, wie man sein Gepäck im Auto verstaut, darf für eine sichere Fahrt nicht außer Acht gelassen werden. Der ACL-Experte erklärt: „Man sollte die schwersten Gepäckstücke im Kofferraum so weit unten wie möglich und nahe an der hinteren Sitzbank platzieren, um den Schwerpunkt des Wagens und damit auch sein Fahrverhalten nicht allzu sehr zu beeinträchtigen. Wer noch mehr Platz braucht, kann die Koffer auch zwischen den beiden Sitzreihen einklemmen.“

Auf keinen Fall sollte Gepäck im Kofferraum oberhalb der Kante der Rückenlehne verstaut werden, da sich dieses – genau wie andere lose Gegenstände im Wageninneren – im Falle einer Vollbremsung in gefährliche Geschosse verwandeln kann.

Besitzer einer Dachbox sollten diese aufgrund des Schwerpunkts des Autos mit leichten Gegenständen beladen und die Angaben des Herstellers befolgen, rät Frank Maas. Außerdem sollten sich Fahrer darüber informieren, inwiefern ein solcher zusätzlicher Stauraum die Fahrzeughöhe verändert, um nicht durch eine niedrige Unterführung böse überrascht zu werden.

Die Fahrt in den Urlaub mit einem Elektroauto müsse vorab besonders sorgfältig geplant werden. Denn anders als bei Verbrennern, müssen deren Fahrerinnen und Fahrer öfter anhalten, um die Stromer aufzuladen. „Dafür gibt es mittlerweile hilfreiche Apps, wie ‚A Better Route Planner‘. Man füttert sie zunächst mit verschiedenen Daten zur Strecke, zum Fahrzeug und zur Größe der Batterie und sie erstellt einen effizienten Fahrplan samt Ladestopps“, so Frank Maas. Zudem sollten sich Fahrer von E-Autos im Voraus darüber informieren, wie sie den Strom an den Ladestationen im Ausland zahlen können.

Frank Maas ist im Diagnostic Center des ACL tätig. Foto: ACL

Frische Luft und gute Stimmung

Ist der technische Zustand des Autos auf Vordermann gebracht, das Gepäck sicher verstaut und die Reise sorgsam geplant, ist es auch ratsam, die positive Stimmung bestmöglich mit in den Urlaub zu nehmen. Ein Stau unmittelbar nach der Autobahnauffahrt trägt sicherlich nicht dazu bei. Frank Maas empfiehlt daher, außerhalb der gewohnten Stoßzeiten in den Urlaub zu starten: „Viele brechen am Samstag auf. Wer kann, sollte die Fahrt an einem Dienstag oder Mittwoch antreten, möglichst in den frühen Morgenstunden oder später am Abend.“

Wer Kinder auf der Rückbank hat, sollte darüber hinaus für Unterhaltungsmöglichkeiten sorgen und Spiele, Bücher oder Tablets griffbereit haben und gegebenenfalls an Raststätten anhalten, die über einen Spielplatz verfügen. Und weil nicht nur das Auto auftanken muss, rät Maas zu regelmäßigen Pausen. Als Richtwert gilt: Sich alle zwei Stunden 15 Minuten die Beine vertreten und frische Luft schnappen, um der Müdigkeit entgegenzuwirken.