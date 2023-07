So lässt ArcelorMittal die olympische Flamme in Paris auflodern

Share this with email

Noch genau ein Jahr, dann starten in Paris die Olympischen Sommerspiele 2024. Doch bereits Monate bevor die ersten Athleten im kommenden Jahr zwischen dem 26. Juli und 11. August zu sportlichen Höchstleistungen auflaufen werden, nimmt das olympische Treiben seinen Lauf. Genauer gesagt dann, wenn das ikonische Feuer, das als Zeichen der Verbundenheit zwischen den Völkern gilt, vor dem Heratempel der antiken Stadt Olympia in Griechenland, des ursprünglichen Austragungsortes der Spiele, entzündet wird.

Der jamaikanische Sprintstar Usain Bolt (r.) war als Ehrengast bei der Präsentation der von Mathieu Lehanneur (l.) designten Fackel geladen. Foto: AFP

Die eigens zu diesem Anlass entworfene Stahlfackel wurde nun in Paris vorgestellt. Das Design stammt von Mathieu Lehanneur, dessen Werke unter anderem im New Yorker Museum of Modern Arts oder auch im Centre Pompidou in Paris zu bewundern sind. „Sie ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte absolut symmetrisch“, erklärte der renommierte Künstler. Das führe dazu, dass „die Flamme stärker zur Geltung kommt“.

Das von Mathieu Lehanneur konzipierte Objekt wird nicht wie traditionell eine ausladende Form haben, sondern präsentiert sich mit einem verengten, etwas länglichen Ober- und Unterteil. Foto: AFP

Hergestellt wird das champagnerfarbene Designobjekt, das zu 100 Prozent aus recyceltem Stahl bestehen soll, in den französischen Werken der ArcelorMittal-Gruppe in Châteauneuf, Florange (nahe Thionville) und Woippy (nahe Metz), wo jeweils andere Arbeitsschritte zur Ausführung kommen. Daneben wird sich ArcelorMittal auch um die Produktion der olympischen Ringe sowie der Feuerschalen kümmern. Dies immer mit besonderem Augenmerk auf Nachhaltigkeit, wie Eric Niedziela, Vizepräsident der „Action Climat“ von ArcelorMittal in Europa, betont.

In 80 Tagen um die Welt

Die aktuelle Fackel-Edition soll in stark reduzierter Auflage hergestellt werden: Nur 2.000 Exemplare - 1.500 für das Hauptevent und 500 für die Paralympics - sind laut Isabelle Chopin, der Kommunikationsdirektorin von ArcelorMittal, vorgesehen. Das ist fünfmal weniger als üblich. Die 70 Zentimeter langen und 1,5 Kilogramm schweren Objekte werden im Laufe ihrer 80-tägigen Reise um die Welt mehrfach zum Einsatz kommen und im Gegensatz zu den Vorjahren nicht käuflich zu erwerben sein.

Per Boot soll das olympische Feuer von Griechenland nach Marseille in Frankreich gebracht werden. Als weitere Stationen sind der Mont-Saint-Michel, das Schloss von Versailles und die französischen Karibikinseln vorgesehen.