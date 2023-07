So abwechslungsreich klingt der Sommer

In den Strandbars dieser Welt geht es derzeit bei der musikalischen Beschallung zu wie in einem gut sortierten Mehrgenerationenhaus.

Neuerdings liest und hört man ständig, wie groß die gesellschaftliche Spaltung zwischen Alt und Jung angeblich geworden sei. Von Unverständnis, Aggressivität und purer Verachtung sei es geprägt, das Verhältnis der Generationen. Die einen kleben sich auf der Straße fest, die anderen ketten sich, zumindest emotional, an ihre 50 Jahre alten Stinkeheizungen, die einen wollen maximal an vier oder - noch besser - drei Tagen die Woche arbeiten, die anderen müssen drei bis vier Mal pro Nacht austreten, die einen essen Buletten aus Linsenmatsch, die anderen halten lieber am Burger aus gewolftem Tier fest, die einen gendern, die anderen nicht.

So geht es selbstverständlich nicht weiter, doch die Lösung ist bereits da. Endlich kommt Schwung in die schwelende Unvereinbarkeit von 17 und 70, ein Versöhnungsprogramm, ein gemeinsamer Nenner, altersübergreifende Initiativen, gegenseitige Empathie, ja sogar Liebe. Die großen Sommerhits in diesem Jahr, sie sind Mehrgenerationenprojekte - in deutscher Sprache. Allen voran „Friesenjung“.

Wenn Alt und Jung zusammenkommen

Die Melodie geht auf Sting zurück, der Text auf den mittlerweile 74-jährigen Vorzeigefriesen Otto Waalkes. Der (vorgeblich) 19-jährige sowie in der Öffentlichkeit durch das permanente Tragen einer Skibrille sachte verhaltensauffällige Berliner Rapper Ski Aggu (bürgerlich August Jean Diederich) sowie sein 25 Jahre alter niederländischer Kollege Joost (Klein) haben sich den „Friesenjung“ vorgeknöpft und in eine krass überdrehte Techno-Rap-Wodka-Energy-Remmidemmi-Nummer verwandelt.

Ähnlich erfolgreich ist derzeit ein anderes gelungenes Beispiel für gelebte Integration, nämlich das melancholische Rap-Schlager-Duett zwischen den beiden obercoolen Sonnenbrillen-Dudes Apache 207 und Udo Lindenberg. 52 Jahre Altersunterschied verschwinden in „Komet“ schnell im Universum, wenn der alte, weise Pop-Patriarch und der junge Milde aus Ludwigshafen sich über den Sinn des Lebens austauschen. Junge Althasen freilich sind Udo und Otto im Vergleich zu Adriano Celentano. Die längst pensionierte italienische Sangeslegende musste 85 Jahre alt werden, um von Peter Fox erfolgreich für den gemeinsamen Song „Toscana Fanboys“ reaktiviert zu werden.

Am Ballermann, bekanntlich die Wiege von „Layla“, dem letztjährigen Jahrhundertsommerhit, hängt man in dieser Saison unterdessen ein bisschen in den Seilen. „Komet“ und „Friesenjung“ machen auch in den balearischen Party-Anstalten das Rennen. Allenfalls der beinahe harmlose Song „Peter Pan“ von Mia Julia und Julian Sommer und das konstruiert klingende „Bumsbar“ vom „Layla“-Dreamteam Schürze, DJ Robin und Ikke Hüftgold können dagegen ankommen.

Die intergenerationelle Ausgewogenheit ist unterdessen auch bei den internationalen Beach-Bar-Beiträgen spürbar. Nehmen wir „Copa Vacía“, die kolumbianische Knisterkollaboration von Shakira (46) und dem halb so alten Manuel Turizo. Es geht aber auch ganz ohne Age-Gap. „Beso“ beispielsweise, ein Duett der spanischen Future-Flamenco-Pop-Königin Rosalía mit dem puerto-ricanischen Kollegen Rauw Alejandro - die auch im echten Leben ein Paar sind -, bringt die Eiswürfel in der Sommerschorle schneller zum Schmelzen.

Das lebenslustige „Ella Baila Sola“ der mexikanischen Kombo Eslabon Armado und Peso Pluma gilt noch als Geheimtipp, Streaming-Weltmeister Bad Bunny liefert mit „Where She Goes“ Bewährtes, und im Auge behalten sollte man unbedingt die Verbindung aus Kaytramin, bestehend aus Rapper US-Rapper Animé, dem haitianisch-kanadischen Produzenten Kaytranada und „Get-Lucky“-Star Pharrell Williams, der als neuer Creative Director von Louis Vuitton die Musik neuerdings mehr als Hobby betreibt. „4EVA“ jedenfalls heißt der Song des Trios, eine federleicht-lässige Langsam-Funk-Nummer.

Die Rückkehr des Eurodance

Was ansonsten echt ins Ohr fällt, ist die starke Orientierung am längst überwunden geglaubten Genre Eurodance der 1990er-Jahre. „Baby Don’t Hurt Me“ von David Guetta, Anne-Marie und Coi Leray trägt den alten Refrain von Haddaways 1993er Hit „What Is Love“ auf. Die deutsche Sängerin Kim Petras zerfleddert auf „Alone“ mit US-Rapperin Nicki Minaj den Dance-Klassiker „Better Off Alone“ von Alice Deejay. Und bei „(It Goes Like) Nanana“ von Peggy Gou - eine starke Nummer, die sich gerade rasant nach vorne schiebt - denkt man die ganze Zeit, es sei ein Sample des 2000 von Alex Christensen produzierten und von ATC gesungenen „All Around The World (La La La)“. Ist es aber gar nicht.

Ebenfalls nach Mitte der Neunziger - und noch mehr nach Provinzdisco - klingt „Miracle“ von Calvin Harris und Ellie Goulding. Taylor Swift wiederum rollt das Feld gerade etwas unerwartet mit dem vier Jahre alten Synthiepop-Song „Cruel Summer“ auf.

Absolut außerhalb aller Altersgrenzen genießt seit einigen Wochen die australische Disco-Ikone Kylie Minogue ihr ungefähr achtes Comeback. 55 Jahre alt ist Kylie, also fast schon eine Kandidatin für die Altersteilzeit, doch in eurem neuen Video sieht sie in einem umwerfenden roten Mantel aus wie gerade volljährig. „Padam Padam“, die neue Single aus dem Ende September kommenden Album „Tension“ hat einen seltsamen Titel (soll irgendwas mit Herzschlag zu tun haben), entfaltet aber einen hypnotischen Sog. Der Song ist irgendwie alles gleichzeitig, Disco, Pop, Techno, Electro ... und Kylies dünnes Stimmchen klingt dank Gesangsverfremdungssoftware ganz wundervoll.

„Padam Padam“ ist nicht nur dabei, Kylie Minogues größter Hit seit „Cant‘ Get You Out Of My Head“ zu werden und sie (wieder mal dank TikTok) bei einer ganz neuen Generation von Fans bekannt zu machen. Die ultrasouveräne Nummer ist auch wie geschaffen für etwas hochklassigere Strandgelage, etwa mit einem schönen Prosecco oder einem leckeren Rosé. Wie praktisch, dass die kluge Kylie beide Getränke selbst vertickt, ihr Prosecco ist sogar der meistverkaufte in Großbritannien. Und ein Kylie-Champagner soll in Kürze auf den Markt kommen. Den wird sie sicher bald auch selbst trinken ... um auf ihren großen Erfolg anzustoßen.