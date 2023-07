Schwimmbad-Verbot für Belgier

Die hohen sommerlichen Temperaturen erhitzen die Gemüter – sogar in den Freibädern: Die niederländische Grenzstadt Terneuzen lässt keine Belgier mehr in die Schwimmbäder.

Nicht nur in Berlin, auch in niederländischen und belgischen öffentlichen Freibädern kommt es immer öfter zu Schlägereien zwischen Jugendlichen, während Frauen und junge Mädchen sexuell belästigt werden. In der südniederländischen Stadt Terneuzen und den direkt an der belgischen Grenze in der niederländischen Provinz Seeländisch-Flandern liegenden Gemeinden Sas van Gent und Axel haben die Gemeinderäte nun drastische Maßnahmen ergriffen, die so gar nicht zur Idee einer geeinten Europäischen Union passen. Dort sind Badegäste aus Belgien fortan nicht mehr willkommen. Ähnlich wie in Berlin, wurde zudem eine Ausweispflicht für Badegäste älter als 14 Jahre eingeführt, wenn sie in die Schwimmbäder wollen. Außerdem zählen die Bademeister nun nicht mehr nur Trillerpfeifen, sondern auch Bodycams zu ihrer Ausrüstung, um Randalierer filmen zu können.

Hintergrund der strengen Kontrollen: Es kommen immer mehr Jugendliche von weit her, um für Randale zu sorgen. Manche Randalierer reisen sogar aus Brüssel an. Einige der jungen belgischen Badegäste hatten in Belgien schon ein Zugangsverbot zu bestimmten Schwimmbädern, weil sie dort durch Gewalt und die Belästigung anderer Badegäste negativ aufgefallen waren. Darum weichen sie nun auf öffentliche Schwimmbäder in den Niederlanden aus.

Allerdings ist das Zugangsverbot für belgische Badegäste ein differenziertes. Da es eine Ausweispflicht gibt, kann man kontrollieren, wo jemand wohnt. Kommt man aus dem fernen Brüssel, dann gilt ein Zugangsverbot. Belgier aus den nahegelegenen belgischen Gemeinden wie Zelzade oder Assenede erhalten derweil weiterhin Zugang zu den fünf öffentlichen Schwimmbädern rund um Terneuzen. Das berichtet die Lokalzeitung „Zeeuwse Courant“.

Ähnliche Vorfälle an Grenze zu Frankreich

Was sich derzeit an der niederländisch-belgischen Grenze abspielt, das ereignet sich auch ähnlich ein Stück südlicher an der belgisch-französischen Grenze in den Schwimmbädern der belgischen Grenzstadt Kortrijk. Dort waren es vor allem junge Franzosen, die in den Schwimmbädern von Kortrijk auffällig wurden. Auch dort gibt es nun eine Ausweispflicht und bereits lange Listen von auffällig gewordenen Personen, die meist aus Frankreich stammen. Sie erhalten keinen Zugang mehr zu den Schwimmbädern im belgischen Kortrijk.

„Die Liste ist schon lang. Es stehen bereits mehr als 100 Personen darauf, die hier Amok gelaufen sind und Randale gemacht haben“, berichtet Bademeister Elewin Werbrouck in der Brüsseler Zeitung „De Standaard“. „Auch werden bei uns nun Sicherheitskräfte eingesetzt und unsere Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei wurde intensiviert“, so Werbrouck.

Aber auch in Kortrijk wird Franzosen der Zugang zu den Schwimmbädern nicht pauschal verwehrt. „Jeder, der sich an die Regeln hält und gute Manieren hat, ist bei uns willkommen“, so Werbrouck. „Nur die Randalierer müssen draußen bleiben.“