Restaurants in Saint-Tropez verlangen Mindestumsatz bei Reservierung

Einige Gastronomen in der besonders bei Stars und Sternchen beliebten französischen Küstenstadt sorgen derzeit für Diskussionsstoff.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Mindestumsatz, überzogene Trinkgeldforderungen und schwarze Listen: Die Gastronomie im 3.600-Einwohner-Hafenort Saint-Tropez an der französischen Côte d’Azur sorgt nach einem Bericht der Zeitung „Nice Matin“ für Negativschlagzeilen. So ist von mehreren Lokalen die Rede, die vor einer Reservierung die potenziellen Gäste und deren letzte Rechnungen sowie das Trinkgeld überprüfen.

Bei manchen Restaurants könne es auch vorkommen, dass die Gäste bei der Reservierung einem Mindestverzehrwert zustimmen müssen. Der Artikel spricht von „5.000 Euro pro Tisch“ beziehungsweise „1.500 Euro pro Person“. Auch bei den Trinkgeldern sollen manche Lokale regelrecht aggressiv vorgehen. Im Bericht wird ein Fall erwähnt, in welchem ein italienischer Restaurantgast von einem verärgerten Kellner verfolgt wurde, dem das Trinkgeld von 500 Euro nicht genügte.

Lesen Sie auch:

Steigende Trinkgelder sorgen in den USA für Unmut

Die Bürgermeisterin Sylvie Siri bestätigt die beschriebenen Praktiken: „Diese Vorwürfe sind extrem schockierend für mich, denn sie sind leider wahr.“ Für die Stadt sei die Vorgehensweise einiger Gastronomen „verabscheuungswürdig“ und grenze an „Erpressung“, das Image von Saint-Tropez sei in Gefahr. Auch die lokale Bevölkerung leide, weil viele sich einen Restaurantbesuch nicht mehr leisten können. Die Bürgermeisterin plane derzeit ein Treffen mit den Gastronomen der Stadt am Ende der Saison, um die Probleme anzusprechen. Außerdem solle geprüft werden, ob das Vorgehen rechtens ist oder gegen Datenschutzrichtlinien verstoße.