Rennlegende Tom Kristensen über Schumi, Bitburg und schwere Uhren

Die Redaktion traf am vergangenen Formel-1-Wochenende in Spa-Francorchamps auf den neunfachen Le-Mans-Gewinner aus Dänemark, der im Interview nicht nur über Motorsport sprach.

Tom Kristensen ist als Rennfahrer offiziell in den Ruhestand getreten. In den passenden Anzug schlüpft er aber ab und zu … und wenn es nur für ein Fotoshooting ist. Foto: Foto: Rolex

Ein wechselhafter Sonntagnachmittag in Spa-Francorchamps. Am Rande der Strecke warten mehr als 100.000 Zuschauer auf den Start des Formel-1-Rennens. Einer unter ihnen: Der Däne Tom Kristensen, der wohl jedem Rennsportfan ein Begriff ist. Neun Siege in Le Mans, dazu Erfolge unter anderem in der Formel 3 und der DTM. Das Eis beim Gespräch, das durch Rolex, den offiziellen Zeitgeber der Formel 1, der auch seit zehn Jahren Global Partner der Rennserie ist, zustande kam, ist schnell gebrochen, denn Kristensen lebte zu Beginn seiner Karriere für ein Jahr in Bitburg. „Von dort aus bin ich immer mit dem Fahrrad nach Echternach gefahren“, erinnert er sich. Nicht selten vermutlich, um dem markanten Hopfenduft, der durch die Eifelstadt wehte, zu entfliehen.

Tom Kristensen, als ehemaliger Rennfahrer können Sie diese Frage wohl am besten beantworten: Was macht den Reiz von Spa-Francorchamps aus? Spa-Francorchamps zählt zu den besten drei Strecken der Welt. Da können Sie jeden Fahrer fragen, der einmal hier hinterm Lenkrad saß. Das Warum liegt auf der Hand: Steigungen und Gefälle, blinde Ecken, schnell und herausfordernd. Es geht bergauf und bergab, um Kurven, manchmal mit mehr Grip, manchmal mit weniger. Und dann gibt es manchmal einen Regenschauer. Oder eher einen Regenguss. (lacht) Es ist immer wieder eine Herausforderung hier. Man muss auf seiner Leistungsspitze sein, nicht unbedingt, um ins Ziel zu kommen, sondern ganz einfach, um auf einem guten Platz zu landen. Und darum geht es schließlich bei einem Autorennen.

Ist die Lage der Strecke auch hervorzuheben? Spa befindet sich im Zentrum Europas. Und die Belgier mögen den Sport und wollen gute Ergebnisse sehen. Auch Deutschland ist nicht weit – und wenn wir über Deutschland sprechen, dann denken wir an die große Geschichte des Rennsports. Michael Schumacher feierte hier sein Formel-1-Debüt (1991, Anm. d. Red.). Jeder in meinem Alter kann sich daran erinnern. Wenn man sich die Formel-1-Saison betrachtet, zählt es zu den wichtigsten Rennen. Im vergangenen Jahr zeigte hier Max Verstappen, dass er der beste Fahrer unserer Zeit ist. Er startete von der 14. Position aus und lag noch vor der Hälfte des Rennens vorne. Das war ein sensationell gutes Rennen.

Siegten 1997 mit einem TWR-Porsche WSC-95 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans: Tom Kristensen, Michele Alboreto und Stefan Johansson (v.r.n.l). Foto: Tom Kristensen/Nils Finderup

Nicht zu vergessen: Es ist noch eine dieser klassischen Rennstrecken, die mitten im Nirgendwo liegen … Das kann ich nicht bestreiten. Für einen Fahrer ist das Umfeld jedoch nebensächlich: Man ist auf sich, den Wagen und den Moment konzentriert – und nicht darauf, was um einen herum ist oder geschieht. Aber natürlich: Diese Landschaft ist wunderschön, mitten im Wald. Ich war kürzlich auf dem Red Bull Ring (Rennstrecke in der Steiermark in Österreich, Anm. d. Red.), vor diesem Hintergrund kann man ein Remake des Films „The Sound of Music“ drehen. Die Formel 1 hat es mit ihrem Prestige mittlerweile auch in die großen Städte geschafft, in denen das Leben pulsiert, wie etwa Singapur oder Miami. In diesem Jahr geht es sogar nach Las Vegas, wo der Strip als Teil der Strecke dient. Und das ist das Schöne daran: die Abwechslung – die auch die Fahrer, die Teams, die Autos und die Ingenieure immer wieder aufs Neue herausfordert.

Ihnen selbst wurde das Rennfahrer-Gen quasi in die Wiege gelegt. Wie sehr hat Sie Ihr Vater beeinflusst? Sehr … und zwar direkt in die falsche Richtung. (lacht) Ich kam auf einer Tankstelle zur Welt und mein Vater war in seiner Freizeit ein passionierter Rennfahrer – zumindest dann, wenn er es sich leisten konnte. Sein Wagen machte oft schlapp, da er nicht über das beste Equipment verfügte. Er arbeitete mit einem kleinen Team von Mechanikern. Ich stieg über das Sammeln von Stickern in diese Welt ein, Castrol, Michelin, all diese Firmen. Dann habe ich im Alter von acht Jahren mit den Kartrennen begonnen, meine Rundenzeiten wurden immer besser, ich bekam Anerkennung und so kam alles ins Laufen.

Wenn du nicht entschlossen genug bist, manchmal auch hart zu kämpfen, dann ist es wohl nicht der richtige Sport für dich.

Das alles lief parallel zu Ihrem alltäglichen Leben: Sie haben eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert … Ja, das habe ich meiner Mutter zu verdanken, die auch auf der Tankstelle gearbeitet hat. Sie wollte, dass ich eine richtige Ausbildung abschließe, damit es mir später einmal finanziell gut gehen sollte – was zwischenzeitlich durchaus ein Problem war. Ich habe mich damals bei einer Bank beworben, da meine Mutter dachte, dass dieser Job zukunftsfähig ist, der beste, den man kriegen kann. Ich habe einige Bewerbungen geschrieben und beim ersten Vorstellungsgespräch gleich ein Angebot bekommen. Da saß ich gewissermaßen in der Falle: Ich wollte eigentlich Rennen fahren, mir fehlte aber das Budget dazu. Daher habe ich die Ausbildung absolviert … und es hat mir sogar Spaß gemacht.

Hat die Ausbildung Sie auch auf Ihren späteren Job als Rennfahrer vorbereitet? In gewisser Weise schon: Wir haben in der Bank immer vor der Öffnung zusammen einen Kaffee getrunken – und eines Morgens kam jemand und fragte, ob einer den Bankbus fahren könnte. Ich habe mich gemeldet und bin daher damit über die Dörfer getingelt. Das war echt interessant. Ich bin halt lieber der Mann im Außendienst als der Boss hinterm Schreibtisch.

War die Ausbildung der Plan B, der Ihnen Sicherheit bieten sollte? Oder haben Sie weiterhin vom Rennfahrerdasein geträumt? Diesen Traum habe ich nicht aufgegeben – auch nicht während dieser 1.000 Tage dauernden Ausbildung. Aber damals war es, wenn man aus Dänemark stammte, nicht sehr realistisch als Rennfahrer durchzustarten. Ich war zu dieser Zeit Zweiter bei den Kart-Weltmeisterschaften, ich wusste also, dass ich Talent habe. Damals bin ich auch gegen Mika Häkkinen angetreten, den ich bei den Skandinavienmeisterschaften besiegen konnte – und er hat Karriere gemacht. Einst war er ein guter Konkurrent, heute ist er ein guter Freund. Ich ließ mich sozusagen von den Erfolgen der anderen ein wenig inspirieren.

Privat fährt er gerne Audi, aber auch Oldtimern kann er nicht widerstehen: Tom Kristensen vor einem Ferrari-Klassiker beim Goodwill-Revival-Festival in England. Foto: Nick Harvey/Rolex

Und wie gelang dann doch der Sprung ins Cockpit? Ich habe sporadisch einige Testfahrten absolviert, aber wirklich in eine andere Richtung ging es erst, als ich im Februar 1991 einen Anruf von einem meiner Kontakte erhielt: Bertram Schäfer Racing, also Bertram Schäfer aus Bitburg. Er hatte einen freien Platz, da einer seiner Fahrer im letzten Moment ein besseres Angebot erhalten hatte. In der folgenden Woche zog ich dann nach Bitburg … und gewann wenig später im März mein erstes Formel-3-Rennen im belgischen Zolder. Ein Jahr, nachdem Michael Schumacher dort siegreich war. Er wurde auch Formel-3-Champion im Jahr 1990. Ich dann 1991. Das war der Sprung in den Profi-Rennsport … nun ja, bis ich vor fast zehn Jahren in den Ruhestand getreten bin. Ich war damals 47, was eigentlich recht spät für einen Rennfahrer ist.

Sie waren bis zur „Rente“ äußerst erfolgreich, haben unter anderem neunmal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. Was können Sie dem Nachwuchs mit auf den Weg geben? Welche Charaktereigenschaften braucht es, um den ganz großen Erfolg zu haben? Zunächst einmal muss man im Cockpit Ruhe bewahren – und sein Ziel bestimmt verfolgen. Wichtig ist auch die Leidenschaft für den Rennsport. Denn wenn du deinen Job nicht magst, dann kannst du auch keinen Erfolg haben. Wenn du nicht entschlossen genug bist, manchmal auch hart zu kämpfen, dann ist es wohl nicht der richtige Sport für dich. Und wenn man den Kreis etwas größer zieht: Man sollte auch im Team arbeiten können. Wenn die Mechaniker und Ingenieure das Interesse an dir verlieren, dann ist deine Karriere schnell vorbei.

Muss man auch seine Ellenbogen einsetzen? Es ist überall das Gleiche, ob in der Formel 1, für die ich auch einige Testfahrten absolviert habe, in der Formel 3 oder in einem Kart. Dieses Jahr gibt es in der Formel 1 nur 20 Plätze und da muss man auch mal die Ellenbogen einsetzen. Für mich wurde Le Mans das große Ding – und auch da kamen die Zeiten, in denen man sich verbal durchsetzen musste. Auf der Strecke galt das ebenfalls: Wenn jemand zögert, nutzt ein anderer die Lücke aus.

Warum hat es mit Ihnen und der Formel 1 nicht funktioniert? Ich bin sehr froh darüber, wie meine Karriere verlaufen ist. Ich hätte den Erfolg in Le Mans nicht haben können, wäre ich ein Teil des Formel-1-Rennzirkus gewesen. In meinen Anfangsjahren gab es für mich keinen richtigen Rückhalt in diesem Bereich. Das ist für heutige Fahrer aus dem Land, aus dem ich komme, definitiv anders. Heute wäre ich wohl ein Formel-1-Pilot … aber ich möchte nicht in diesem Sinne zurückblicken und irgendetwas ändern.

Das Interview mit Ihnen kommt über Ihr Dasein als Markenbotschafter der Uhrenmanufaktur Rolex zustande, die Global Partner der Formel 1 ist ... Es ist unglaublich und ich bin mächtig stolz, ein Teil dieser Gruppe von erfolgreichen Sportlern zu sein, die als Markenbotschafter ausgewählt wurden. Ich repräsentiere den Motorsport für Rolex … und damit auch die 24 Stunden von Le Mans, die vor wenigen Wochen ihren 100. Geburtstag feiern konnten. Und für meine Enkelkinder ist es natürlich ebenfalls ein besonderes Zeichen: Seht her, euer Großvater hat’s geschafft!

Ich hätte den Erfolg in Le Mans nicht haben können, wäre ich ein Teil des Formel-1-Rennzirkus gewesen.

Die Marke Rolex ist offizieller Zeitgeber der Formel 1 und des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Spielt Zeit und der damit verbundene Druck nach Ihrer Karriere als aktiver Fahrer immer noch eine große Rolle in Ihrem Leben? Ach, es geht, ich bin relaxter als früher und lebe etwas mehr im Moment. Ich bin ruhiger, mein Puls ist niedriger als zu meiner Rennzeit – und das genieße ich sehr. Aber ja, Zeit ist wertvoll. Das lernt man immer mehr im Alter zu schätzen.

Sind Sie auch in Sachen Uhrzeit ein Vertreter der alten Schule? Schauen Sie eher auf die Armbanduhr als auf das Smartphone? Ja, natürlich, ich bin jetzt ein alter Mann. (lacht) Ich besitze mehrere Uhren, aber diese liegt mir besonders am Herzen. (er zeigt auf eine Uhr in Roségold, Anm. d. Red.). Es ist das Modell „Cosmograph Daytona“, auf der Rückseite sind meine Siege eingraviert. Das fasst wunderbar meine Karriere zusammen – und passt daher perfekt zu diesem Wochenende in Spa.

Hatten Sie als Fahrer auch immer eine Uhr am Handgelenk? Etwa als Glücksbringer? Nein, Uhren – vor allem eine solche, wie diese Rolex – sind zu schwer. Man versucht, als Fahrer immer auf das Gewicht zu achten und da machen 200 Gramm schon einiges aus. Außerdem hat man gar keine Zeit, um auf die Uhr zu schauen.

