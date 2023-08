Prinz Louis feiert Geburtstag

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Wer lernen will, wie man eine vermeintliche Schwäche in eine Stärke verwandelt, ist bei ihm an der richtigen Adresse: Am 3. August 1986 erblickte Prinz Louis Xavier Marie Guillaume in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte als - wie sich sechs Jahre später mit der Geburt seines Bruders Sébastien zementieren sollte - mittleres von fünf Kindern das Licht der Welt.

1 / 6 Bei der Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern in München posierte Prinz Louis Ende Mai mit dieser schönen Unbekannten. Foto: LW-Archiv/dpa

2 / 6 Beim Abschluss der Oktave zeigte er sich wenige Tage später gemeinsam mit der Familie seine Bruders Guillaume auf dem Balkon des Palais. Foto: LW-Archiv/Laurent Blum

3 / 6 Zur Taufe seines Neffen Prinz François Anfang Juni erschien Prinz Louis (r.) mit seinen Söhnen Gabriel (2.v.r.) und Noah (3.v.r.) auf Schloss Fischbach. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

4 / 6 Mit ihnen wohnte er auch schon Ende April der kirchlichen Traufeier seiner Schwester Alexandra in Bormes-les-Mimosas bei. Foto: Marc Wilwert

5 / 6 Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Sébastien schritt er am Nationalfeiertag über den roten Teppich zur offiziellen Feier in der Philharmonie. Foto: LW-Archiv/Christophe Olinger

6 / 6 Prinz Louis im Gespräch mit Gästen der diesjährigen Garden Party auf Schloss Berg. Foto: LW-Archiv/Gerry Huberty













Laut LinkedIn-Profil ist das Geburtstagskind, das an diesem Donnerstag 37 Kerzen auspusten darf, bereits seit mehreren Jahren als Mediator und Coach mit Spezialisierung auf Dyslexie aktiv. Als solcher helfe er seinen Kunden eigenen Aussagen zufolge dabei, „sich selbst kennenzulernen und ihr Potenzial zu nutzen, um die von ihnen gewünschten Veränderungen zu erreichen“.

Dabei profitiert Prinz Louis von seinen ganz persönlichen Erfahrungen mit der Leseschwierigkeit, mit denen der Vater zweier Teenager - Prinz Gabriel (17) und Prinz Noah (15) - bereits seit vielen Jahren erfrischend offen umgeht. In diese Kerbe schlägt auch sein neuer Arbeitgeber Magrid Learning Solution. Vor rund einem Monat verkündete Prinz Louis auf LinkedIn, dass er bei dem Unternehmen, das sich auf die sprachfreie Förderung mathematischer und räumlich-kognitiver Fähigkeiten im frühen Kindesalter versteht, künftig als Berater tätig sei.

Lesen Sie auch:

Silberschopf mit Optimierungspotenzial

Daneben findet Prinz Louis aber auch immer wieder Zeit für einen Abstecher ins Großherzogtum - sei es um an Familienfeiern, wie der Taufe seines Neffen Prinz François Anfang Juni, teilzunehmen oder seine Eltern bei öffentlichen Auftritten zu unterstützen, wie das zuletzt im Juli anlässlich der traditionellen Garden Party auf Schloss Berg der Fall war.

Ob, wie und wo Prinz Louis seinen Geburtstag in diesem Jahr feiert, ist wie üblich nicht bekannt.