Paule Kremer umschwimmt als erste Luxemburgerin Manhattan

Die 35-jährige Luxemburgerin hat die 45,9 Kilometer lange Schwimmstrecke „20 Bridges“ um den New Yorker Stadtteil in acht Stunden und 13 Minuten absolviert.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(LW) - „20 Bridges“ heißt die Schwimmstrecke, die die gesamte Insel Manhattan umrundet. Auf 45,9 Kilometern führt sie vom Battery Park an der Spitze Manhattans durch den East River, den Harlem River und den Hudson River zurück zum Battery Park. Paule Kremer hat diese Strecke am 5. August als erste Luxemburgerin gemeistert und kam nach einer Gesamtzeit von acht Stunden und 13 Minuten wieder am Ziel an.

Die 35-Jährige reiht sich damit in eine Gruppe von etwa 300 Schwimmern weltweit ein, die die sogenannte „Triple Crown of Open Water Swimming“ geschafft haben, welche aus der Durchquerung des Ärmelkanals und des Catalina-Kanals bei Los Angeles, sowie der „20 Bridges“-Strecke besteht.

1 / 5 Vom Battery Park an der Südspitze Manhattans ging es im East River unter der weltbekannten Brooklyn Bridge hindurch. Foto: Paule Kremer

2 / 5 Auch die Williamsburg Bridge ist eine der „20 Bridges“. Foto: Paule Kremer

3 / 5 Das ikonische UN-Gebäude war ein weiterer markanter Punkt entlang der Schwimmstrecke. Foto: Paule Kremer

4 / 5 Im Bereich Hudson Yards sind in den vergangenen Jahren viele neue Wolkenkratzer aus dem Boden geschossen. Foto: Paule Kremer

5 / 5 Kurz vor dem Ziel ist auch wieder das One World Trade Center in Sicht. Foto: Paule Kremer











Die herausfordernde Strecke um New York führt an weltbekannten Wahrzeichen wie dem Hauptquartier der Vereinten Nationen vorbei, sowie unter zahlreichen berühmten Brückenbauwerken hindurch. Wie der Name schon sagt, müssen 20 Brücken unterquert werden. Dank sorgfältiger Planung kann ein beträchtlicher Teil der Strecke mithilfe der Strömung bewältigt werden.

Lesen Sie auch:

Extremsportlerin Paule Kremer durchschwimmt Catalina-Kanal

Paule startete ihre Umrundung um 10.38 Uhr Ortszeit im Battery Park. Während ihres Unterfangens wurde sie von einem Begleitboot des „New York Open Water“-Verbandes sowie ihrem Team begleitet. Ein Beobachter des Verbandes hatte die Aufgabe sicherzustellen, dass die Luxemburgerin die gesamte Strecke ohne fremde Hilfe bewältigte.

Der rote Löwe durfte bei den „20 Bridges“ natürlich nicht fehlen. Foto: Paule Kremer

„Die Erfahrung war faszinierend, da es im Gegensatz zu meinen vorherigen nächtlichen Durchquerungen diesmal viel zu sehen gab“, berichtet Paule Kremer nach ihrem Erfolg. „Ich wurde sogar von mehreren amerikanischen Passanten lautstark angefeuert. Auch wenn mir unterwegs irgendwann schlecht wurde und ich mich mehrmals übergeben musste, hatte ich nie Zweifel daran, dass ich die Umrundung schaffen würde und musste nicht bis an die absoluten Grenzen gehen.“

Zufrieden zurücklehnen wird die Luxemburgerin sich nach dem erfolgreichen Absolvieren der „Triple Crown of Open Water Swimming“ aber nicht. Erklärtes Ziel sind auch die „Ocean's Seven“, bei der die folgenden sieben Meerengen durchschwommen werden müssen und von denen Kremer bisher den Catalina-Kanal, sowie den Ärmelkanal abgehakt hat:

– der Molokai-Kanal zwischen zwei hawaiianischen Inseln (42 Kilomter)

– der Tsugaru-Kanal zwischen zwei japanischen Inseln (20 Kilometer)

– der Catalina-Kanal zwischen Santa Catalina Island und Los Angeles (34 Kilometer).

– der Nordkanal zwischen dem irischen und schottischen Festland (34 Kilometer)

– die „Cook Strait“-Passage zwischen der Nord- und der Südinsel Neuseelands (26 Kilometer)

– der Ärmelkanal: die berühmte Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien (Länge zwischen Calais und Dover: 34 Kilometer); der Ärmelkanal ist zwar bereits mehrmals erfolgreich durchquert worden, stellt aufgrund der Kälte des Atlantiks und der teils starken Strömung aber eine große Herausforderung dar

– die Meerenge von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko; sie ist mit 14 Kilometern auf dem Papier die niedrigste Hürde, allerdings warten hier extreme Strömungen auf die Schwimmer