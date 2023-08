Olaf der Flipper: „Luxemburg ist ein tolles Land, mit tollen Fans“

Share this with email

The place to be - so könnte man die temporäre Eventlocation „Am Stall“ bezeichnen, die alljährlich auf dem Glacis Fouerbesucher mit großen Stars in eine Stimmung versetzt, die irgendwo zwischen Après-Ski-Abend und Malle-Party zu verorten ist. Auch 2023 geben sich hier die Größen der Szene die Klinke in die Hand. Mickie Krause, Oli P. und Lorenz Büffel sind wie üblich mit von der Partie. Und, zum ersten Mal: Olaf Malolepski, besser bekannt als Olaf der Flipper. Er darf am Mittwoch, dem 30. August, die Stimmung zu später Stunde noch weiter zum Kochen bringen. Im Gepäck hat er natürlich seinen großen Hit „Wir sagen danke schön“, der ihm jüngst noch einmal einen unglaublichen Popularitätsanstieg bescherte.

Olaf Malolepski, können Sie sich noch an Ihren letzten Auftritt im Großherzogtum erinnern? Ja, wir waren mit den Flippers in Luxemburg. Das muss 1989 gewesen sein, im Rahmen unserer ersten Tour nach dem großen Erfolg des Hits „Die rote Sonne von Barbados“ (Veröffentlichung im Jahr 1986, Anm. d. Red.). Es war richtig klasse, Luxemburg ist ein tolles Land, mit tollen Fans … und mit wunderbarem Essen. Wir wären damals gerne länger geblieben, aber wir mussten gleich weiter.

Haben Sie nun mehr Zeit vor oder nach Ihrem Auftritt auf der Schueberfouer? Nein, leider nicht. Ich muss auch dieses Mal gleich wieder weiter, die nächsten Termine stehen an. Schon 1989 habe ich zu meiner Frau gesagt: „Hier müsste man mal Urlaub machen!“ Das habe ich auch oft gesagt, wenn wir in Frankreich oder Spanien aufgetreten sind. Ich bin aber noch immer so viel unterwegs … und manchmal fehlt einem dann bedauerlicherweise die Zeit.

Sogar bei „Rock am Ring“ bin ich inzwischen aufgetreten – und 80.000 Leute haben mitgesungen.

Sie treten nun im großen Zelt, dem Stall, auf. Hatten Sie vor elf Jahren, zu Beginn Ihrer Solokarriere, damit gerechnet, noch einmal als Partysänger groß durchzustarten? Nein, überhaupt nicht. Man muss sich das mal vorstellen: Wir haben den Song „Wir sagen danke schön“ 2009 zu unserem 40. Bühnenjubiläum mit den Flippers aufgenommen, und es war viele Jahre gar kein großer Hit, obwohl wir bis zu unserem Bühnenabschied 2011 über 70 Gold- und Platin-Platten und -CDs verliehen bekommen hatten. Seit 2012 bin ich nun schon als Solist erfolgreich. Erst einige DJs, die das Lied dann auf Mallorca gespielt hatten, haben den Titel wirklich bekannt gemacht. Man hört ihn seit Monaten überall, wo deutschsprachige Musik läuft. Sogar bei „Rock am Ring“ bin ich inzwischen aufgetreten – und 80.000 Leute haben mitgesungen, es ist unglaublich.

Die neuen Fans, denen Sie nun begegnen, sind nicht mehr im Best-Ager-Alter, sondern wesentlich jünger. Spiegelt sich das auch in Ihrem Alltag wider? Ich bin schon immer erkannt worden, als Solokünstler oder damals mit den Flippers. Nur ist die Zielgruppe, die dazugekommen ist, jetzt eine ganz andere. Mittlerweile kommen auch ganz, ganz junge Menschen auf mich zu, zwischen zehn und 35 Jahren. Was da so abgeht … ich bin wirklich begeistert. Die singen alle textsicher mit, auch die alten Songs wie „Du bist schön wie Mona Lisa“, „Lotusblume“ oder „Die rote Sonne von Barbados“. Diese Generation kennt die Lieder von den Platten oder CDs ihrer Eltern und Großeltern – sie sind quasi mit ihnen aufgewachsen. Millionen Klicks und Abrufe auf YouTube und Spotify: Das ist ein Geschenk, dass ich das erleben darf!

Ein Leben auf der Bühne: Olaf der Flipper macht seit mehr als sechs Dekaden Musik. Foto: Hans Jörg Haas

Wie reagiert Ihre Familie auf diesen großen Erfolg bei den jungen Leuten? Halten Ihre Enkelkinder Sie jetzt für einen coolen Typen? Der Opa war für die schon immer cool. (lacht) Meine Enkelkinder, die sind neun und elf Jahre alt, freuen sich natürlich. Und meine Tochter Pia begleitet mich häufig, wir singen wunderschöne Duette zusammen. Sie ist wahrscheinlich in Luxemburg mit von der Partie.

Sie treten neuerdings nicht nur bei Schlagerfesten und Seniorennachmittagen auf, sondern auch am Ballermann, im berühmt-berüchtigten Megapark. Haben Sie für solche Auftritte ein anderes Programm im Angebot? Die Show ist immer die gleiche, ich singe die großen Hits der Flippers und auch meine aktuellen Solo-Titel – und das gefällt allen. Die gleichen Lieder, die gleichen Hits und alle singen mit. Und Senioren sollte man nicht unterschätzen. Die geben mächtig Gas … wir waren früher auch mal jung.

Haben Sie ein spezielles Ritual, bevor die Show losgeht? Nein, in den 60 Jahren, in denen ich nun schon auf der Bühne stehe, hatte ich das nie. Ich gehe vor einem Auftritt höchstens ein wenig in mich, zwei, drei Minuten vorher. Und denke dann: „Hoffentlich vergisst du deinen Text nicht.“ (lacht) Das kann schon mal bei einer Zeile vorkommen, bei so vielen Titeln. Zum Glück ist das Publikum textsicher.

Im März haben Sie Ihren 77. Geburtstag gefeiert. Aber wenn man mit Ihnen spricht, spürt man noch das Feuer, das in Ihnen brennt: Wie geht es nun weiter für Olaf der Flipper? Also dieses Jahr bin ich terminlich voll ausgebucht, es läuft fantastisch. Das Gleiche gilt auch schon fast für das nächste Jahr … und es kommen immer noch neue Termine dazu. Ich sage halt auch nicht gerne „nein“, Musik ist mein Leben, und es macht mir einfach nur Spaß zu singen und mit meiner Frau und unserer Tochter unterwegs zu sein. Für meinen 80. Geburtstag in ein paar Jahren schweben mir auch schon Ideen vor, vielleicht ein Doppelalbum, mal sehen. Zunächst geht es aber jetzt nach Luxemburg. Mal sehen, ob da ein paar Leute dabei sind, die vor mehr als 30 Jahren schon beim Auftritt mit den Flippers im Publikum saßen.