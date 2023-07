Ferrari bringt den ersten XX-Supersportler mit Straßenzulassung

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

1.000 PS Systemleistung, in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer und in 6,7 Sekunden von 0 auf 200 Stundenkilometer. Die Leistungsdaten des Ferrari SF90 Stradale schienen schon bei der Premiere im Juni 2020 wie nicht von dieser Welt. In der Ferrari-Stadt Maranello schien mit dem ersten Plug in-Hybriden in der Unternehmensgeschichte das Ende der Fahnenstange in Bezug auf die Leistung erreicht. Drei Jahre später präsentiert der Traditionshersteller nun den Gegenbeweis: den SF90 XX Stradale, sowie das dazugehörige Cabrio.

Lesen Sie auch:Tesla lässt den Plaid-Antrieb mit 1.020 PS auf Luxemburg los

Mit einer regelrechten Generalüberholung gelang es den Ferrari-Ingenieuren, dem SF90 nochmal 30 weitere Pferdestärken zu entlocken und damit weitere 0,2 Sekunden von den ohnehin schon beeindruckenden Beschleunigungswerten abzuknappen. „Mehr Leistung, mehr aerodynamischer Antrieb, mehr Fahrerinteraktivität, mehr Technologie“, fasst Ferrari die Verbesserungen selbstbewusst zusammen.

Die Cabrio-Version des SF90 XX kostet stolze 850.000 Euro und ist bereits ausverkauft. Foto: Ferrari

Auffälligste Änderung im Vergleich zum SF90 ist dabei der markante Heckspoiler, welcher in ähnlicher Form zuletzt im Jahr 1995 am legendären Ferrari F50 zu sehen war. Auch am Rest der Karosserie gibt es zahlreiche aerodynamische Verbesserungen, die nicht nur den Luftwiderstand der Rennmaschine weiter absenken lassen, sondern auch die Kurvenstabilität verbessern sollen, damit der SF90 XX Stradale wirklich Rennstrecken-tauglich wird.

Obwohl der neue Supersportler für die Straße zugelassen ist, zielt das Zusammenspiel aller Komponenten auf den Rennstrecken-Einsatz. Das Zusammenspiel zwischen dem stärksten Achtzylinder-Motor aus dem Hause Ferrari (797 PS) und insgesamt drei zusätzlichen Elektromotoren (233 PS) soll reibungslos ineinander greifen. Im „Qualifying-Modus“ bietet der SF90 XX die Möglichkeit eines zusätzlichen Leistungsschubs auf Knopfdruck für eine Dauer von zwei Sekunden. Wie groß der Leistungs-Boost ausfällt, wird nicht kommuniziert. Laut Ferrari hängt dies von den jeweils herrschenden Fahrbedingungen ab.

Der Ferrari SF90 XX ist durch und durch für die Rennstrecke optimiert. Foto: Ferrari

Aus viel Leistung folgt - frei nach Spider-Man - auch große Verantwortung. Dementsprechend sind nicht nur die Beschleunigungswerte des SF90 XX beeindruckend, sondern auch der Bremsweg. Das bereits aus dem Ferrari 296 GTB bekannte ABS EVO soll den Supersportler in Zusammenarbeit mit den Carbon-Keramik-Bremsen in nur 29,2 Metern von 100 Stundenkilometern auf 0 herunterbremsen. Bei Tempo 200 soll der Bremsweg 108,1 Meter betragen.

Kurzentschlossene Käufer schauen bei den exklusiven XX-Modellen allerdings in die Röhre. Der auf 799 Exemplare limitierte SF90 XX Stradale und sein auf 599 Exemplare limitierter Cabrio-Bruder sind bereits ausverkauft und das trotz Preisen zwischen 770.000 und 850.000 Euro.