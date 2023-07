Der kleinste, aber auch schnellste Volvo aller Zeiten

Share this with email

Vor wenigen Wochen hat der kleinste Stromer von Volvo seine Weltpremiere gefeiert. Der EX30 erweitert das Modellportfolio der Marke nach unten. Mit dem vierten reinen Elektroauto reagieren die Schweden auf die hohe Nachfrage in einem der am schnellsten wachsenden Fahrzeugsegmente. „Der vollelektrische Volvo EX30 ist zwar unser bisher kleinstes SUV, es ist aber für uns als Unternehmen von großer Bedeutung“, sagt Jim Rowan, CEO und Präsident von Volvo Cars. „Der Volvo EX30 bietet alles, was man sich von einem Volvo wünscht – nur in einem kleineren Format.“

Schlichte, klare Linien, die aber nicht auf Ästhetik verzichten, prägen den EX30. Eine geschlossene Frontpartie und LED-Scheinwerfer im „Thors Hammer“-Design dominieren sein Gesicht. Große Räder, ein langer Radstand und gleich lange Überhänge vorne wie hinten sorgen für ausgewogene Proportionen. Fünf Lackierungen, deren Farbe teilweise in Abhängigkeit der Lichtverhältnisse changieren sollen, stehen zur Auswahl.

1 / 4 Die Scheinwerfer im „Thors Hammer“-Design entlarven den EX30 sofort als Volvo. Foto: Volvo

2 / 4 Mit 4,23 Metern ist der EX30 der kleinste Volvo im Marken-Portfolio. Foto: Volvo

3 / 4 Der Innenraum präsentiert sich gewohnt hochwertig mit einem großen 12,3-Zoll-Display in der Mitte. Foto: Volvo

4 / 4 Besonders in der hinteren Reihe machen sich die kompakten Abmessungen des Fahrzeugs bemerkbar. Foto: Volvo









Skandinavisch nüchtern präsentiert sich auch das lederfreie Interieur. Buchstäblich im Mittelpunkt steht ein 12,3-Zoll-Bildschirm im Zentrum der Armaturentafel. Minimalistisch sind daneben die Lüftungsdüsen ausgeführt. Recycelte und erneuerbare Materialien wie Denim, Flachs und Wolle bringen zum Ausdruck, was Volvo unter verantwortungsvollem und nachhaltigem Design versteht. Auch die Nordico-Polsterung besteht u.a. aus PET-Flaschen und biologisch angebautem Material aus schwedischen und finnischen Wäldern.

Auf einer Länge von 4,23 Metern verbindet der Volvo EX30 neueste Technik und intelligente Lösungen mit Platz für bis zu fünf Personen. Beim Probesitzen fällt allerdings auf, dass der Neuling nicht unbedingt als Raumwunder bezeichnet werden kann. Auch der Kofferraum ist für eher smartes Gepäck dimensioniert.

Zwei Batterien, drei Antriebe

Der Elektroantrieb ermöglicht Volvo zufolge ein ebenso sanftes wie souveränes Fahrerlebnis. Der niedrige Schwerpunkt sowie das relativ niedrige und gleichmäßig verteilte Gewicht sollen Agilität und Fahrspaß sichern. Zur Wahl stehen drei Antriebsvarianten mit Heck- und Allradantrieb, die mit unterschiedlichen Batterietypen kombiniert sind.

Den Einstieg bildet die 200 kW (272 PS) starke „Single Motor“-Version: In Verbindung mit einer 51 kWh starken Hochvoltbatterie, die eine Lithium-Eisen-Phosphat-Mischung nutzt, bietet sie Reichweiten von bis zu 344 Kilometer (nach WLTP-Zyklus). In der „Extended Range“-Version des „Single Motor“ klettert die Reichweite auf bis zu 480 Kilometer: Anstelle der Standardbatterie kommt hier ein effizienterer 69-kWh-Akku aus Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt zum Einsatz.

Von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden

Die Top-Version bildet der „Twin Motor Performance AWD“ mit Allradantrieb und zwei Elektromotoren, die gemeinsam 315 kW (428 PS) produzieren. Damit soll der Volvo EX30 innerhalb von 3,6 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen, was ihn schnellsten Volvo aller Zeiten macht. In Verbindung mit dem 69-kWh-Akku liegt die maximale Reichweite hier bei 460 Kilometern. Dank einer Ladeleistung von bis zu 153 kW (Twin Motor) dauert der Ladestopp von zehn auf 80 Prozent an Schnellladestationen 26 Minuten.

In puncto Sicherheit macht der skandinavische Hersteller keinerlei Abstriche. Um beispielsweise „Dooring“-Unfälle zu vermeiden, ist der Kompakt-SUV mit einer Ausstiegswarnung ausgestattet, die über nahende Verkehrsteilnehmer informiert. Das serienmäßige Monitoring-System erkennt, wenn der Fahrer abgelenkt, gestresst, müde oder in einem anderen Zustand ist, der das Fahren beeinträchtigt. Zudem verfügt der EX30 über einen speziellen Sensor hinter dem Lenkrad, der Augen- und Gesichtsbewegungen analysiert und bei Gefahr oder Ablenkung Alarm schlägt.

Die Preise für den kleinen Elektro-SUV, zu dem sich ab 2024 auch eine Cross-Country-Variante gesellen wird, beginnen bei 37.669 Euro. Volvo verspricht zudem relativ kurze Lieferzeiten. Wer den EX30 jetzt bestellt, soll ihn im März nächsten Jahres fahren können.