Das Automuseum Diekirch präsentiert sich als Mekka für MG-Fans

Im Jahr 1923 wurde MG gegründet. 100 Jahre später zeigt das Automuseum in Diekirch die bewegte Geschichte des britischen Autoherstellers.

MG - 100 years of Motoring & Passion-Ausstellung

MG - 100 years of Motoring & Passion-Ausstellung

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Der größte luxemburgische Autoclub einer Marke widmet sich nicht etwa Mercedes oder BMW, sondern der britischen Automarke MG. Rund 280 Mitglieder zählt der MG Car Club Luxembourg und die kommen nicht nur aus dem Großherzogtum. Tatsächlich vereint die Gemeinschaft MG-Fans zahlreicher Nationalitäten, sogar aus Australien kommen Mitglieder, wie Vereins-Vize-Präsident Andy Staff stolz berichtet.

Conservatoire National de Véhicules Historiques in Diekirch Geöffnet: täglich von 10 bis 18 Uhr, außer Montags (und am 1. Januar, Karnevalssonntag und am 1. Weihnachtstag) Eintrittspreise:

5 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder (10-18 Jahre) und Schüler

Kinder unter 10 Jahren und Gäste mit Behinderungen bekommen freien Eintritt

Gruppen ab 10 Personen bezahlen 3 Euro pro Person

Ein geführte Tour kostet 70 Euro Mehr Informationen: www.cnvh.lu

Für Interessierte hat der MG Car Club Luxembourg zusammen mit dem Conservatoire National de Véhicules Historiques in Diekirch eine sehenswerte Ausstellung auf die Beine gestellt, die ganz im Zeichen der britischen Automarke steht: „MG - 100 years of Motoring & Passion“. Seit Anfang Mai kann die bewegte Geschichte des 1923 als „Morris Garages“ gegründeten Unternehmens im kleinen Automuseum in Diekirch unter die Lupe genommen werden. Bis zum 28. April 2024 erstrahlt das Museum noch im Zeichen von MG, bevor ein neues automobiles Thema angegangen wird. Welches das sein wird, verrät Museums-Mitarbeiter Luc Keipes noch nicht.

1 / 8 Das aus der Garage Wagner entstandene Automuseum in Diekirch feiert kommendes Jahr seinen 20. Geburtstag. Foto: Dustin Mertes

2 / 8 Der legendäre "Old Number One" steht nur als Holz-Attrappe in Diekirch. Foto: Dustin Mertes

3 / 8 Viele der anderen Ausstellungsstücke sind perfekt erhaltene Privatfahrzeuge. Foto: Dustin Mertes

4 / 8 Der auf dem Bild abgebildete Cecil Kimber gründete MG vor 100 Jahren. Foto: Dustin Mertes

5 / 8 Nicht nur perfekt restaurierte MGs werden gezeigt, auch klassische Scheunenfunde sind zu sehen. Foto: Dustin Mertes

6 / 8 Foto: Dustin Mertes

7 / 8 Auch die Gegenüberstellung eines MGA in Form vom reinen Fahrgestell mit Motor und einem gut erhaltenen Oldtimer kann bewundert werden. Foto: Dustin Mertes

8 / 8 Die Aufkleber des MG Car Club Luxembourg kleben auf vielen der ausgestellten Fahrzeuge. Foto: Dustin Mertes

















„Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut, vom ersten Auto bis zum letzten Auto“, erklärt Museums-Guide Keipes. „Wir haben fast auch jedes Auto hier, außer die Nummer eins.“ Der legendären „Old Numer One“ aus dem Jahr 1925, von dem weltweit nur ein Exemplar existiert, steht in Diekirch lediglich als Holz-Attrappe. Viele andere MG-Modelle haben es aber im Originalzustand in das kleine Museum geschafft, welches im kommenden Jahr seinen 20. Geburtstag feiert.

„Alle Autos, die hier ausgestellt sind, sind Privateigentum. Die Fahrzeuge werden uns für die Ausstellung zur Verfügung gestellt“, erklärt Luc Keipes, der im Automuseum auf ehrenamtlicher Basis Führungen anbietet. Einige Exponate könnten im Laufe des Ausstellungsjahrs ausgetauscht, nach der Brussels Motor Show im Januar 2024 könnte laut Andy Staff noch ein besonderes Highlight in Diekirch dazustoßen.

Club-Vize-Präsident Andy Staff und Museums-Sekretär Luc Keipes sind stolz auf die MG-Ausstellung in Diekirch. Foto: Dustin Mertes

„Alle Autos, die hier ausgestellt sind, sind Privateigentum. Die Fahrzeuge werden uns für die Ausstellung zur Verfügung gestellt“, erklärt Luc Keipes, der im Automuseum auf ehrenamtlicher Basis Führungen anbietet. Einige Exponate könnten im Laufe des Ausstellungsjahrs ausgetauscht, nach der Brussels Motor Show im Januar 2024 könnte laut Andy Staff noch ein besonderes Highlight in Diekirch dazustoßen.

Neben der Abbildung der MG-Modellgeschichte erwarten den Museumsbesucher aber auch interessante Einblicke in den Fahrzeugbau, sowie die Gegenüberstellung von Scheunenfunden und gut erhaltenen Oldtimern. Ein kleines Kino sorgt zudem für Abwechslung durch bewegte Bilder aus der MG-Geschichte. Auch der Neuausrichtung der Marke nach Übernahme durch die chinesische SAIC Motor Corporation Limited verschließen sich die MG-Fans aus Diekirch nicht und zeigen den aktuellen Verkaufsschlager MG4 im Museum. Die Neuausrichtung der Marke „spaltet natürlich ein bisschen die Lager“, gibt Staff zu, lobt aber gleichzeitig die Bemühungen des Konzerns, das geschichtsträchtige Erbe der Marke nicht aus den Augen zu verlieren.

Der MG4 ist einer der aktuellen Elektro-Verkaufsschlager der Marke. Foto: Dustin Mertes