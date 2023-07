Mit dem Vël'Ok von Esch an den Bosporus

Sébastien Cayotte sammelt mit seiner Fahrt in die türkische Metropole für eine Schule in Ruanda. Foto: Luc Deflorenne

Mit seinen Charity-Aktionen hat sich Sébastien Cayotte in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Seit acht Jahren verbindet der Escher sportliche Herausforderungen mit dem sozialen Aspekt: 2015 fuhr er mit einem Vël’oh-Fahrrad von Luxemburg nach Paris, in den Jahren danach führten ihn seine Abenteuer auf dem Leihfahrrad nach Amsterdam, Rom und rund um Frankreich. Auch das Großherzogtum hat der 28-Jährige schon umrundet – allerdings auf einem Tretroller. Ab dem 18. Juli tritt der Grundschullehrer wieder in die Pedale. Dieses Mal ist er einen Monat lang auf einem Fahrrad des Escher Verleihsystems Vël'Ok für den guten Zweck unterwegs. 3.000 Kilometer insgesamt und 100 Kilometer pro Tag will er in den Sommerferien quer durch Europa für sein Herzensprojekt zurücklegen. Sein Ziel ist das Tor nach Asien: Istanbul.

Sébastien Cayotte, Sie sind nun schon seit einigen Jahren unter dem Motto „Challenging for Smiles“ für den guten Zweck unterwegs. Wie ist die Idee dazu entstanden? Das war kurz vor den Sommerferien 2015. Damals war ich noch Student und abends mit Freunden in Luxemburg-Stadt unterwegs. Wie das bei Studenten oft so ist, waren auch wir knapp bei Kasse, wollten aber nach Paris. Da haben wir die Leihfahrräder gesehen und im Scherz gesagt, dass wir doch damit fahren könnten. Eigentlich war es eine Schnapsidee. Zwei Wochen danach habe ich dann aber schon auf einem gesessen und war in Richtung Paris unterwegs. (lacht) Ein paar Tage vorher habe ich die Fondatioun Kriibskrank Kanner angerufen und gefragt, ob wir daraus ein Spendenprojekt machen können. Sie waren sofort interessiert und die Partnerschaft hat sieben Jahre gehalten.

In diesem Jahr unterstützen Sie aber ein anderes Projekt. Worum geht es dabei? Ich wollte eher in die Richtung meines Berufes gehen und habe dann bei der Hilfsorganisation CSI Lëtzebuerg das passende Projekt gefunden. In diesem Fall geht es konkret um eine Schule in der Stadt Kingali in Ruanda, die ich Anfang Juni besucht habe. Dort werden viele Flüchtlingskinder aus Burundi und dem Kongo unterrichtet. Man sieht und merkt ihnen an, dass sie schon viele negative Episoden erlebt haben. Viele von ihnen sind sehr verschlossen und ängstlich. Mit den Spendengeldern möchte ich dazu beitragen, dass der Bau der Schule abgeschlossen wird und genügend Materialien für das laufende Schuljahr bereitstehen. Die Kinder sollen ein Stück Normalität zurückbekommen. Oft muss auch bei den Eltern viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Nicht alle wollen, dass ihre Kinder zur Schule gehen. Ich hoffe, dass ich am Ende über meine Gofundme-Seite (bit.ly/challengingforsmiles) oder über CSI rund 10.000 Euro zusammenbekomme.

Drei Gänge, keine elektrische Unterstützung: Cayotte radelt mit einem leicht modifizierten Vël'Ok-Rad in die Türkei.

Der Startschuss für sein neues Abenteuer fällt am 18. Juli.





Wieso haben Sie sich dieses Jahr Istanbul als Ziel ausgesucht und weshalb nehmen Sie ein Vël'Ok- Fahrrad? Istanbul ist das Tor nach Asien und ich wollte die Stadt schon immer mal sehen. Und Vël'Ok ist eben der Fahrradverleihservice aus meiner Heimatstadt. Ich lebe gerne in Esch, liebe die Stadt und will ein Escher Fahrrad in Asien sehen.

Sie fahren durch neun Länder. Die Strecke, die vor Ihnen liegt ist etwa 3.000 Kilometer lang und Sie müssen rund 20.000 Höhenmeter bewältigen. Was werden die größten Herausforderungen? Ich glaube, dass ich schon nach drei Tagen Schmerzen haben werde. (lacht) Und spätestens, wenn ich dann runter nach Bulgarien komme, wird es wohl auch sehr heiß werden. Nicht so einfach werden wohl auch die Anstiege, weil an dem Fahrrad der Elektromotor abmontiert wird und es nur drei Gänge hat. Aber ich bin mit einem ähnlichen Rad auch schon über die Alpen gefahren. Mein Rucksack wiegt 13 Kilo. Darin habe ich ein Zelt, das ich auch jeden Abend aufbauen will. Ich möchte nicht in Hotels oder Herbergen übernachten. Verpflegen werde ich mich größtenteils mit meinem Campingkocher, aber ab und zu gönne ich mir auch ein Essen in einem Restaurant. Die Reise wird also insgesamt ziemlich günstig.

Auf welche Gegenden freuen Sie sich am meisten? Definitiv auf die Slowakei, weil ich das Land noch nicht kenne. In Wien war ich länger nicht, habe aber tolle Erinnerungen an die Stadt. Auch Rumänien reizt mich sehr. Und natürlich freue ich mich darauf, in Istanbul anzukommen.

Geht es Ihnen neben dem sozialen Projekt auch darum, sich selbst etwas zu beweisen? Nein, nicht wirklich. Ich stelle mir immer meine Geburtstagsfeier in 40 oder 50 Jahren vor. Dann kann ich meinen Enkelkindern zeigen, was ihr Opa schon gemacht hat und ihnen die Geschichten darüber erzählen und Fotos davon zeigen. Mir geht es also eher darum, etwas Besonderes gemacht zu haben, auf das ich auch noch in vielen Jahren gerne zurückblicke.

Dennoch ist Fahrt nach Istanbul eine körperliche Höchstleistung. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Ich trainiere zweimal pro Woche gezielt in einem Fitnessstudio. An den restlichen Tagen der Woche gehe ich schwimmen oder laufen. Ich treibe schon viele Jahre Sport und habe eine ganz gute Kondition, aber ich bin mir das erste Mal in acht Jahren nicht sicher, ob ich es auch schaffen werde. Ich bin wirklich sehr aufgeregt.

Haben Sie sich einen zeitlichen Rahmen für die Reise gesteckt? Ich starte am 18. Juli an der Gemengplaatz in Esch mit einer kleinen Verabschiedung. Zwischen 12 und 14 Uhr gibt es dann einen Infostand der CSI und etwas zu essen und zu trinken. In Istanbul ankommen muss ich zwischen dem 14. und dem 18. August, weil dann ein Filmteam vor Ort sein wird, das einen Dokumentarfilm über mich dreht. Wenn alles gut geht, wird der beim nächsten Luxemburger Filmfestival gezeigt.

