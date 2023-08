Luxemburger nimmt an Zauberwürfel-WM in Südkorea teil

Share this with email

Seit 1974 und damit seit fast 50 Jahren beschäftigt das in Ungarn erfundene 3D-Puzzle, was gemeinhin als Zauberwürfel bekannt ist, Generationen von Geschicklichkeitsfans und Denksportlern. Für den Luxemburger Philippe Schwartz ist der Zauberwürfel, der oft auch nach seinem Erfinder und dessen Marke Rubik's Cube genannt wird, weit mehr als nur ein Geschicklichkeitsspielzeug. Er ist seit 2009 der erste Luxemburger, der an den WCA-Weltmeisterschaften teilnimmt, die dieses Jahr vom 12. bis 15. August in Südkorea stattfinden. Und das, obwohl er noch gar nicht so lange beim sogenannten Cubing dabei ist. „2015 habe ich mir den Ersten gekauft. Ich fand's schon immer cool, wenn ich jemanden gesehen habe, der das konnte“, erinnert sich Schwartz, während er am Münchener Flughafen auf seinen Flug nach Korea wartet.

Bei den Weltmeisterschaften ist das Lösen des 3D-Puzzles natürlich die Voraussetzung für einen Sieg, allerdings wird der Schwierigkeitsgrad des Geschicklichkeitsspiels in Seoul in insgesamt 17 verschiedenen Disziplinen gehörig auf die Spitze getrieben. Den Zauberwürfel zu lösen, könne wirklich jeder lernen, versichert Schwartz. Erst solle man es ruhig mal selbst versuchen und falls man auf Probleme stoße, gebe es zahlreiche hilfreiche YouTube-Videos, die Tipps und Strategien verraten. Für ihn änderte sich die Sicht auf den Rubik's Cube im Jahr 2016, als er vom neuen Weltrekord des Niederländers Mats Valk erfuhr, der den Würfel in 4,74 Sekunden löste.

„Ich hatte nie wirklich im Kopf, mal bei einem Turnier dabei zu sein. 2018 habe ich mich, als eines in der Nähe von Luxemburg war, einfach mal zum Spaß angemeldet“, so Schwartz. So wirklich platzte der Knoten dann aber erst einige Monate später bei den Luxembourg Open. „Da habe ich wirklich gemerkt, wie viele Leute das überhaupt anzieht. Da kamen Menschen aus ganz Europa.“

Mit einem Zauberwürfel die Welt entdecken

Für viele der sogenannten Speedcuber sind nicht nur die Rekorde im Turnier spannend, sondern auch, in wie vielen Ländern sie an Turnieren teilgenommen haben. Auch Schwartz ist fasziniert von der Idee, mithilfe des Speedcubings die Welt zu entdecken und freut sich mit Südkorea bereits über das 28. Land auf seiner Liste. Rekordhalter ist der Niederländer Ron van Bruchem mit 62 Turnier-Ländern, mit welchem Schwartz bei den Luxembourg Open ins Gespräch kam. „Da hat es in meinem Kopf Klick gemacht. Ich mochte Reisen schon immer und mit dem Speedcubing habe ich nun einen Grund, neue Länder zu sehen“, erzählt der Luxemburger.

Auch die Speedcubing-Community würde viel zur Faszination beitragen, alle Altersklassen seien vertreten und es gebe keine Berührungsängste zwischen Profis und Anfängern: „Bei einem Event in Luxemburg waren einige, die schon Weltrekorde hatten und die saßen neben Leuten, die zum ersten Mal dabei waren“, fasst Schwartz die Gemeinschaft zusammen. „Ich glaube nicht, dass es so was in vielen Sportarten gibt.“

Bei den Olympischen Spielen wird ja immer gesagt ‚Dabei sein ist alles‘, eigentlich fand ich das immer etwas blöd, aber jetzt kann ich es voll verstehen. Philippe Schwartz

Nach vielen Turnieren in Europa und einer Veranstaltung in Mexiko City ist die Weltmeisterschaft in Südkorea das bisherige Highlight für Schwartz. Rund 1.400 Teilnehmer sind dort am Start. „Bei den Olympischen Spielen wird immer gesagt ‚Dabei sein ist alles‘. Eigentlich fand ich das immer etwas blöd, aber jetzt kann ich es voll verstehen“, meint Schwartz lachend. Profi-Speedcuber, die von ihrem Hobby leben können, gibt es kaum, die Reisen zu den Turnieren sind in der Regel selbstfinanziert, so auch bei Philippe Schwartz.

Auf Rekordjagd

In Südkorea werden die Speedcuber in Gruppen von rund 50 Teilnehmern aufgeteilt. Wenn die eigene Gruppe dran ist, geben die Teilnehmer ihre Zauberwürfel ab, die nach den Zufallsvorgaben eines Computerprogramms alle gleich gemischt werden und anschließend an die Speedcuber zurückgegeben werden. Je nach Zauberwürfel und Disziplin bleibt dann ein kurzes Zeitfenster, um sich den gemischten Würfel anzuschauen, bevor es ernst wird und die Uhr läuft.

Je nach Disziplin gibt es mehrere Durchläufe, aus denen dann entweder die Durchschnittszeit oder die Bestzeit gewertet wird. Der Weltrekord für das Lösen eines 3x3x3-Puzzlewürfels liegt seit Juni 2023 bei 3,13 Sekunden, die der 21-jährige Amerikaner Max Park erreichte, blind schaffte es Tommy Cherry aus den USA mit einem 3x3x3-Würfel in 12,78 Sekunden. Philippe Schwartz hält mit einer Minute und 21 Sekunden den luxemburgischen Rekord für die blinde Lösungsvariante eines 3x3x3er Würfels.

„Bei den Weltmeisterschaften habe ich mich für elf von 17 Disziplinen qualifiziert und werde davon bei zehn mitmachen“, erzählt Schwartz. „Bei sieben Disziplinen geht es nur um Schnelligkeit im Zusammenhang mit verschiedenen Würfelgrößen, dann gibt es zwei Wettbewerbe für Speedcubing mit verbundenen Augen und dann folgt noch eine Disziplin, wobei es darum geht, den Würfel in so wenigen Zügen wie möglich zu lösen.“ Mit dieser Disziplin soll es für Schwartz dann auch am 12. August beim Wettbewerb losgehen, einen Tag später warten sechs Disziplinen hintereinander auf den Denksportler, was ein extrem hohes Maß an Konzentration erfordert.

Kurz nach dem Interview wackelt der Traum von der Weltmeisterschaft nochmals für Philippe Schwartz, als aufgrund eines Taifuns über Südkorea sein Flug von München in die koreanische Hauptstadt storniert wird. Doch der Wettergott meint es am Ende doch noch gut mit dem Luxemburger, der es schließlich mit einer alternativen Flugverbindung doch noch rechtzeitig von Frankfurt nach Seoul geschafft hat.