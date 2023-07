Luxemburg startet sein ESC-Comeback mit ersten Castings

Share this with email

Während sich in den meisten Teilnehmerländern mit Blick auf den Eurovision Song Contest (ESC) 2024 bisher noch wenig getan hat, wurden in Luxemburg in der vergangenen Woche bereits die ersten Castings unter der Federführung des TV-Senders RTL durchgeführt. In der Rockhal in Esch/Alzette stellten sich am Freitag und Samstag die ersten potenziellen Acts für den nationalen Vorentscheid vor.

Vor die fünfköpfige Jury, bestehend aus Jules Serrig, Jenny Fischbach, Sandra Bintz, Eric Lehmann sowie Sam Steen (nur Freitag) und David Gloesener (nur Samstag), traten zunächst rund 100 Musiker und Musikerinnen, die keinen eigenen Song im Gepäck hatten. „Dabei wurden viele verschiedene Songs performt, die sich die Kandidaten im Vorfeld selbst aussuchen konnten. Zum Großteil waren es Balladen“, erklärte David Gloesener, der bei RTL nicht nur als Chef des Radioprogramms tätig ist, sondern auch das ESC-Team leitet.

1 / 3 Zunächst wurden in der Rockhal Kandidaten gecastet, die kein eigenes Lied mitbringen konnten. Foto: Steve Müller/RTL

2 / 3 Etwa 100 Acts wurden eingeladen. Foto: Steve Müller/RTL

3 / 3 Vor dem nationalen Vorentscheid müssen die Kandidaten noch eine Zwischenrunde überstehen. Foto: Steve Müller/RTL







„Einige mit Potenzial“

Die Teilnehmer, die zu überzeugen wussten, treffen in einem weiteren Vorsingen auf etablierte Künstler aus der Musikbranche – also solche, die bereits einen geeigneten ESC-Song präsentieren können sowie auf Komponisten und Komponistinnen, die eine musikalische Nummer zur Verfügung stellen können, sie aber nicht selbst darbringen wollen. Beim großen Luxemburger Finale, das am 27. Januar ebenfalls in der Rockhal über die Bühne geht, wird schließlich ermittelt, wer das Land im kommenden Jahr beim ESC im schwedischen Malmö vertreten darf.

Wie viele Sängerinnen und ein Sänger nun den Sprung in die Zwischenrunde geschafft haben, verriet RTL noch nicht. Nur soviel: „Das Team war von den vielen Talenten, die sich an beiden Tagen vorgestellt haben, begeistert. Darunter sind einige, die das Potenzial haben, beim nationalen Vorentscheid auftreten zu können“, so Gloesener weiter.

Der Act, der das Großherzogtum am 11. Mai 2024 in Malmö vertreten soll, muss, wie diejenigen aus allen anderen Teilnehmerländern auch, zunächst in einem Halbfinale um einen Platz in der Finalshow kämpfen. Lediglich die großen Geldgeber der Europäischen Rundfunkunion (EBU) – Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien – sind automatisch dabei.