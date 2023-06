Luxemburg feiert den achten „Asteroid Day“

Am 30. Juni, dem Jahrestag der Explosion des Tunguska-Asteroiden, soll mit Infoveranstaltungen auf die Gefahr aus dem All aufmerksam gemacht werden.

Die Erde wird täglich von kleinen Meteoriten getroffen. Die größeren Asteroiden sind seltener. Mit dem „Asteroid Day“ will man auf die Gefahr aus dem All aufmerksam machen. © FOTO: Shutterstock

Die Explosion eines Asteroiden am 30. Juni 1908 über Sibirien gilt als größte durch einen Himmelskörper verursachte Explosion seit Beginn der Messungen und wird gemeinhin als Tunguska-Ereignis bezeichnet. Auf einer Fläche von über 2.000 Quadratkilometern knickten damals rund 60 Millionen Bäume um, die Druckwelle schaffte es bis in die Vereinigte Staaten. Mindestens drei Menschen sollen bei dem Ereignis gestorben sein.

Um auf die Gefahren von Asteroiden aufmerksam zu machen, riefen Queen-Gitarrist und Astrophysiker Brian May, Danica Remy, Präsidentin der Stiftung B612, die sich der Erforschung erdnaher Objekte widmet, sowie Apollo 9-Astronaut Rusty Schweickart und Filmemacher Grigorij Richters im Jahr 2014 den „Asteroid Day“ ins Leben. Dieser wurde 2016 durch die UN zum „International Asteroid Day“ erklärt.

Auch in Luxemburg wird das Thema in diesem Jahr wieder aufgegriffen und mit einem spannenden Programm von Donnerstag, dem 29. Juni bis Samstag, dem 1. Juli behandelt. Dabei geht es nicht nur um das Katastrophen-Szenario eines Asteroideneinschlags. „Der Asteroid Day bringt die weltweite Weltraum-Gemeinschaft zusammen, um neues über das Weltall zu lernen, sowie die Geschichte unseres Sonnensystems, die Zukunft der Raumfahrt und die Verteidigung des Planeten“, sagt Markus Payer, Vorsitzender der Asteroid Foundation in Luxemburg. „Wir wollen die Öffentlichkeit anlocken und junge Leute für diesen Sektor interessieren, der eine wichtige Rolle in der Entwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft spielt“.