Luxembourg Pride verwandelt Esch in ein Farbenmeer

Im Rahmen des Luxembourg-Pride-Street-Fests fand am Samstag in Esch/Alzette der Equality-March für mehr Diversität und Akzeptanz statt.

Nach dem großen Erfolg des letztjährigen Luxembourg Pride-Events in Esch/Alzette im Rahmen von Esch2022, kehrte die LGBTIQ-Veranstaltung auch dieses Jahr wieder in die Minett-Metropole zurück. Das Luxembourg-Pride-Street-Fest startete am Samstag mit dem Equality-March vom Aloyse-Meyer-Parkplatz bis zum Gemengplaatz am Rathaus und verwandelte die Stadt in ein Farbenmeer.

Nach der farbenfrohen Parade für mehr Diversität und Akzeptanz ging es auf der Town Hall Stage und der Village Stage mit Ansprachen und Auftritten verschiedenster Künstler weiter, bevor die Pride-Party in der Escher Kulturfabrik weiterging.

Auch am Sonntag regiert in Esch noch der Regenbogen. Los geht es mit dem „Rainbow Brunch“ und dem „Drag Bingo“, im Anschluss drücken zahlreiche Künstler dem Tag musikalisch ihren Stempel auf. Ein besonderes Highlight bilden schließlich die Eurovision Song Contest-Teilnehmer Remo Forrer, Anne-Marie David und Kate Ryan.