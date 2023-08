Linda Zervakis: „Der größte Kulturschock war das Töten eines Tieres“

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Raus aus der Stadt und rein ins Landleben - so lautete das Motto der bekannten deutschen Moderatorin Linda Zervakis während der Corona-Pandemie. Ihre Erlebnisse in einem Haus fernab der Metropole hat die 48-Jährige in einem neuen Buch mit dem Titel „Landgang“ zusammengetragen. Einige Namen der beteiligten Personen wurden verändert, ihre Kinder ließ sie ganz raus, jedoch seien 80 Prozent der Dinge in diesem Buch auch so geschehen wie berichtet, wie die gebürtige Hamburgerin bei einem Telefonat dem „Luxemburger Wort“ erklärte. „Ich weiß, wie Brennnessel-Jauche stinkt.“

Linda Zervakis, Sie sind eigentlich ein Großstadtkind, stammen aus Hamburg und haben dort auch beinahe Ihr ganzes Leben verbracht. Wer oder was hat Ihnen den Anstoß für den Umzug aufs Land gegeben? Der Anreiz war schon länger groß, denn in der Stadt gibt es ständig irgendwelche Inputs, angefangen bei der Akustik, Verkehr, Lärm, Termine, Stress. Irgendwann ist dann alles zu viel. Manche Menschen versuchen es dann mit Yoga, dadurch bin ich aber nicht runtergekommen. Daher dachte ich: Vielleicht gelingt das mithilfe eines Ortswechsels. Ein Ort, an dem nicht ständig Alarm ist, wo es nicht diese Geräuschkulisse gibt. Und das hat dann schließlich funktioniert. Um ehrlich zu sein, muss man diese Ruhe aber auch ertragen können. Wenn man sich darauf einlässt, hat es sehr viel Schönes … und es hat mir Kraft gegeben.

Als Sie spontan aufs Land gezogen sind, herrschte dort aber nicht eitel Sonnenschein, oder? Nein. Fangen wir bei dem Haus an: Zunächst denkt man bei der Anzeige: echt super – und zum Glück bringe ich da noch einen Funken Naivität mit. Denn das Dach war zum Beispiel nicht dicht … und dann stellt man plötzlich Töpfe, Schüsseln und Schalen auf, um das Regenwasser aufzufangen. Das hatte ich in der Stadt so bislang noch nicht erlebt.

Eine bekannte Moderatorin auf dem Land? Kein Problem für die Dorfbevölkerung, sagt Linda Zervakis: Sie habe keinerlei Sonderbehandlung erfahren. Foto: Elissavet Patrikiou

Was war für Sie der größte Kulturschock? Das war wohl das Töten eines Tieres. Ich beschreibe es im Buch genau: Ich hatte zunächst zugeguckt und dann habe ich tatsächlich auch die Hand auf das Gerät gelegt, mit dem der Schlachter dann abgedrückt hat. So wird einem erst dieser Ablauf bewusst, die ganzen Kreisläufe. Hier in der Stadt stehe ich im Supermarkt, kaufe die abgepackte Salami und mache mir keine großen Gedanken.

Es war aber nicht die erste Schlachtung, die Sie miterlebt haben … Ich kannte das tatsächlich schon von meinen Besuchen in Griechenland, wo zum Osterfest immer die Lämmer dran glauben müssen. Und dann die Geschichte mit dem Huhn, das irgendwann kopflos durch die Gegend lief … das wollte ich eigentlich auch nie wissen. (lacht)

Hat sich das im Buch niedergeschriebene Erlebnis in irgendeiner Weise auf Ihren Fleischkonsum ausgewirkt? Was Lammfleisch betrifft: auf jeden Fall! Da muss ich aber noch einmal im Jahr durch, wenn ich mit meiner griechischen Verwandtschaft Ostern feiere. Dann geht es zu wie im Film „My Big Fat Greek Wedding“. Wenn ein Vegetarier „ich esse kein Fleisch“ sagt, dann erhält man die Antwort „das macht nichts, das ist nur Lamm“. (lacht) Wenn heute Lammwürstchen irgendwo bei Freunden auf dem Grill liegen, dann lehne ich ab. Natürlich könnte man sich jetzt fragen: Warum funktioniert das nicht bei den Cabanossi, die aus Schweinefleisch hergestellt werden? Bisher bin ich zumindest noch nicht dazu gekommen, ein Schwein zu schlachten … das möchte ich auch nicht.

Wenn ich auf dem Land beim Einkaufen etwas vergesse, muss ich erst einmal kilometerweit fahren. Das überlegt man sich dann gleich dreimal.

Kommen wir zu einem anderen Thema, das einem auf dem Land begegnet: der fehlende Kontakt zu den Menschen aus der Stadt. Haben Sie das nicht vermisst? Litten Sie vielleicht sogar unter FOMO, der „fear of missing out“, also der Angst, etwas zu verpassen? In der Stadt ist man eher für sich. Auf dem Land war es so: Hätten wir bestimmte Menschen nicht in unserer Umgebung gehabt, mit denen wir uns angefreundet haben, dann wäre dieses Haus auch nicht so weit, wie es jetzt ist. Ich war dort viel gemeinschaftlicher unterwegs. Klar, Instagram und Co. kann ich auch dort benutzen – aber wenn ich mir einen Kommentar durchlese, bekommt das niemand mit.

Sie haben bereits zu Beginn des Interviews gesagt, dass die Protagonisten Ihres Buches eher stellvertretend für die Menschen stehen, denen man auf dem Land begegnet. Wie sind denn die Leute fernab der Stadt? Es geht dort herrlich ehrlich zu, einfach derber … das muss man abkönnen … und es ist teilweise auch recht amüsant. Der Spruch in der Kneipe übers Flirten, „lieber widerlich als wieder nicht“, den hab ich wirklich so gehört. (lacht) Wer natürlich sehr viel Wert auf jedes sprachliche Detail legt, der hat es womöglich schwer.

Konnten Sie sich ein wenig von dieser Lockerheit abschauen oder irgendetwas anderes von den Menschen auf dem Dorf lernen? Ich kann jetzt bisschen besser Korn trinken als vorher. (lacht) Dieser Aufriss, welcher hier manchmal in der Stadt gemacht wird, um das Aussehen, die Klamotten, was ja auch bei meinem Beruf ganz wichtig ist, das ist dort völlig egal. Hier ziehst du halt einfach etwas an und gehst raus. Fertig! Das ist wirklich toll, weil man dadurch wieder das Gefühl für das einfache Leben ohne viel Chichi bekommt.

Linda Zervakis: „Landgang – Berichte von außerhalb der Stadt“, Ullstein Paperback, 224 Seiten, ISBN: 978-3-86493-235-9, € 18,90

Apropos Job: Die Menschen auf dem Dorf sind nicht irgendeiner Stadtbewohnerin auf der Flucht begegnet, sondern einem echten Fernsehstar, einer bekannten Moderatorin. Wie hat man auf Sie reagiert? Im Nachhinein hat man mir gesagt, dass zuerst getuschelt wurde. Nach dem Motto „habt ihr schon gehört?“. Sie haben mich das aber nicht spüren lassen, Norddeutsche können das ganz gut kaschieren. Mit Emotionalität ist da nicht viel. Für sie war es halt die erste Person aus dem Fernsehen, die sie live getroffen haben – und die hat sich als normaler Mensch herausgestellt. Und ich habe ihnen gesagt: „Was soll ich denn auch anderes machen? Ich muss essen, ins Bett gehen, schlafen – so wie ihr auch.“

War diese Stadtflucht in gewisser Art ein Versuch, sich, bevor man alt wird, noch einmal auszuprobieren? Vielleicht um zu sehen, ob Hühnerzucht und Co., wie bei Ihrer Kollegin Judith Rakers, doch das Richtige für Sie sein könnte? Es hat sicher auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, dass man denkt: „So, ich war jetzt in der Stadt … mal sehen, was es noch gibt.“ Was Judith macht, davon bin ich meilenweit entfernt. Für mich galt es zuallererst, den Mut zur Veränderung zu beweisen, um dann festzustellen, dass ich zwar das Land gut finde … aber „nur Land“ … das schaff’ ich nicht.

Was haben Sie am meisten vermisst? Am Ende war es etwas ganz Pragmatisches: die fehlende Infrastruktur. Auf dem Land fährt der Bus zweimal am Tag, hier in der Stadt fährt er alle fünf oder zehn Minuten. Die ärztliche Versorgung auf dem Land ist auch kritisch. Und in der Stadt kann ich einen Supermarkt fußläufig erreichen. Wenn ich auf dem Land beim Einkaufen etwas vergesse, muss ich erst einmal kilometerweit fahren. Das überlegt man sich dann gleich dreimal.

Lesen Sie auch:

Pariser zieht es verstärkt in die Provinz