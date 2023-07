Letzter französischer Beteiligter an Landung in Normandie gestorben

Die Ankunft der alliierten Streitkräfte in der Normandie markierte am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day, den Anfang der Befreiung Westeuropas von den Nazis.

Der deutsche Weltkriegsveteran Johannes Börner (r) aus Leipzig steht neben dem Franzosen Leon Gautier (l) in Ouistreham in Frankreich bei der zentralen Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten Streitkräfte in der Normandie. © FOTO: picture alliance / dpa

(dpa) - Mit dem Veteranen Léon Gautier (100) ist der letzte französische Beteiligte an der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg gestorben. „Léon Gautier, das letzte Mitglied des Kommandos Kieffer, das mit seinen 176 französischen Kameraden am 6. Juni 1944 in der Normandie landete, und Held der Befreiung, ist von uns gegangen“, teilte Präsident Emmanuel Macron am Montag mit. Frankreich werde Gautier nicht vergessen. „Wir sind keine Helden, wir haben nur unsere Pflicht getan“, habe der Veteran immer wieder gesagt, so Macron. Das Kommando Kieffer wurde in Großbritannien trainiert, wo Gautier sich als Freiwilliger dem Bataillon anschloss.

Ein Archivbild aus dem Jahr 1942 zeigt Leon Gautier, einen Angehörigen des Commando Kieffer, der am 6. Juni 1944 um 07:30 Uhr am Strand von Ouistreham landete. © FOTO: -/AFP/dpa

Lesen Sie auch:Letzter noch lebender Ankläger der Nürnberger Prozesse ist tot

Die Landung der alliierten Streitkräfte in der Normandie markierte am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day, den Anfang der Befreiung Westeuropas vom Nationalsozialismus. Für die größte Landung der Kriegsgeschichte standen auf Seiten der Alliierten etwa 150.000 Soldaten in 3.100 Landungsbooten bereit. Aus der Luft wurde das Vorrücken der alliierten Truppen von 7.500 Flugzeugen vorbereitet und unterstützt. Bis zur Eroberung von Paris im August 1944 sollen etwa 200.000 Deutsche und 70.000 Verbündete getötet worden sein. In der von den Kämpfen verwüsteten Normandie starben bis zu 20.000 Zivilisten.