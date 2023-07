Kia stemmt sich mit dem Picanto-Facelift gegen die „SUVisierung“

Share this with email

Das Segment der Kleinstwagen ist in den vergangenen Jahren bei vielen Herstellern fast schon in Vergessenheit geraten. Das liegt nicht nur am Angebot der Hersteller, welches sich zur Maximierung der Ertragsmargen immer weiter in Richtung höherpreisiger Fahrzeuge entwickelt, sondern auch an der Nachfrage. So ist in den vergangenen zehn Jahren der Marktanteil der Klein- und Kleinstwagen im wichtigen Automarkt Deutschland von fast 24 auf 18 Prozent abgesackt, wie die „Süddeutsche“ berichtet. Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach spricht gegenüber der dpa von einer weltweiten „SUVisierung“.

Der südkoreanische Hersteller Kia stemmt sich mit seinem nun für 2024 angekündigten Picanto Facelift gegen den Trend und verpasst seinem Kleinstwagen ein umfangreiches Update, womit man sich aber auch gleichzeitig eine teure Neuentwicklung spart. Den Aufwand werden die Südkoreaner wohl lieber in den angedachten Kompaktstromer EV1 stecken, der bis 2027 als einer von 15 Elektro-Kias vorfahren soll und dann auch langfristig fit für die Zukunft ist.

Dynamischere Optik und Detail-Änderungen im Innenraum

Auch wenn sich beim Picanto an der eigentlichen Karosserieform wenig getan hat, sorgt die umgestaltete Front für einen deutlich modernen Auftritt, der perfekt ins aktuelle Kia-Lineup passt. Auch die Heckpartie wurde überarbeitet und lässt den Kleinstwagen deutlich dynamischer auftreten. Bei den Abmessungen von 3,595 Metern Länge, 1,595 Metern Breite und 1,485 Metern Höhe hat sich nichts geändert. In den Kofferraum passen auch weiterhin 255 Liter, bei umgeklappter Rückbank werden daraus bis zu 1.010 Liter.

Deutlichste Änderung im Innenraum ist das neue digitale Instrumenten-Display. Foto: Dustin Mertes

Im Innenraum halten sich die Änderungen des Facelifts in Grenzen. Der Picanto verfügt nun über ein digitales Instrumenten-Display, der acht Zoll große Infotainment-Bildschirm ist unverändert geblieben. Updates sind zukünftig nun auch over-the-air möglich, Apple Car Play und Android Auto sind ebenfalls mit an Bord. Auch bei den Assistenzsystemen stocken die Südkoreaner auf und integrieren einen Ausstiegswarner, einen Frontkollisions-Assistenten, einen Querverkehrs- und Müdigkeitswarner in den Kleinstwagen.

Weniger Auswahl gibt es zukünftig unter der Motorhaube. Dort werkelt im Facelift entweder ein 1,0 Liter-Dreizylinder mit 49 kW / 67 PS oder ein 1,2 Liter-Vierzylinder mit 62 kW / 84 PS. Standardmäßig fährt das Picanto-Facelift mit manueller Schaltung vor, gegen Aufpreis ist auch eine Automatik verfügbar.

1 / 3 Die neue Picanto-Front passt perfekt ins aktuelle Kia-Lineup. Foto: Dustin Mertes

2 / 3 Auch die neue Heckpartie des Picanto wirkt deutlich dynamischer. Foto: Dustin Mertes

3 / 3 Das Kofferraum-Volumen beträgt 255 Liter. Foto: Dustin Mertes







Die bei einem Presse-Event in Frankfurt vorgestellte Ausstattungslinie GT Line zeichnet sich lediglich durch optische Änderungen und größere Räder (16 Zoll statt 14/15) aus, ein stärkerer Motor, wie es ihn bei früheren Picanto-Modellen gab, ist aktuell nicht vorgesehen.

Wo das Picanto-Facelift zum Start Mitte 2024 in Luxemburg preislich landen wird, ist noch nicht bekannt. Der aktuelle Picanto startet bei knapp über 16.000 Euro.