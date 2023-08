Kann der Sonos „Era 300“ die Stereoanlage mit 3D-Sound ersetzen?

Share this with email

Das neue Sonos-Flaggschiff „Era 300“ sieht auf den ersten Blick eher aus wie ein Raumschiff. Der wie ein gestauchter, etwas länglicher Zylinder geformte Smart-Speaker liegt optisch auf der Seite und vereint sechs Lautsprecher in seinem Gehäuse, die nach vorn, rechts, links und sogar nach oben strahlen. 3D Sound steht also auf dem Programm, wenn auch mit leichten Einschränkungen.

Die Beschreibung der haptischen Qualität eines Sonos-Produkts ist eigentlich eher Pflicht als Kür, schließlich liefert der kalifornische Hersteller seit Jahren durch die Bank hochwertige Produkte ab, bei denen schon die durchdachte Verpackung ein Erlebnis für sich ist. Auch der im Recycling-Karton mit cleverem Schließmechanismus kommende „Era 300“ macht da keine Ausnahme. Der anschließende Aufbau mit einem Netzkabel geht genauso schnell von der Hand wie die selbsterklärende Einrichtung in der Sonos-App. Nach nur wenigen Minuten ist der „Era 300“ einsatzbereit. Wer den Sound direkt auf das räumliche Einsatzgebiet des Lautsprechers optimieren will, kann dies mit der Trueplay-Funktion tun, die nun aufgrund einer neuen Technik auch ohne Apple-Smartphone funktioniert.

Minimalistische Bedienung

Gesteuert wird der „Era 300“ wie schon der „Era 100“ in erster Linie über die Sonos-App. Dazu gibt es einige wenige Touch-Tasten auf der Gehäuseoberseite. Nutzer, die sich mit der Smartphone-Bedienung schwer tun, werden also definitiv keinen Spaß mit dem „Era 300“ haben. Außerdem lässt sich der Lautsprecher beziehungsweise die Musikauswahl über die Spracherkennung via Alexa oder Sonos Voice Control kontrollieren. Der Google Assistant ist aufgrund geänderter technischer Anforderungen durch Google nicht mehr mit von der Partie.

In den meisten Fällen wird der „Era 300“ via Smartphone gesteuert. Foto: Sonos

Der „Era 300“ ist für die kalifornische Marke nicht gerade unwichtig, stellt er doch den ersten WLAN-Lautsprechher mit Dolby-Atmos- und Spacial-Audio-Unterstützun im Portfolio dar. Damit sollen Surround-Formate in ein Raumklang-Erlebnis umgerechnet werden, dass der Lautsprecher - obwohl es sich nur um eine Box handelt - entsprechend dreidimensional wiedergibt. Dies funktioniert aktuell nur mit Dolby-Atmos-Tracks von Amazon Music Unlimited oder Spatial-Audio-Songs von Apple Music, die Funktion ist also durchaus eingeschränkt. Zudem funktioniert sie nur, wenn via WLAN gestreamt wird, die Streaming-Dienste müssen also direkt in die Sonos-App integriert sein. Lange nicht jeder Song ist in den neuen 3D-Formaten abgemischt, es muss also gezielt gesucht werden.

Schwebende Musik unter perfekten Bedingungen

Mit allen Einschränkungen ist das viel beworbene 3D-Erlebnis also eher ein nettes Gimmick, was die Kunden im normalen Hörer-Alltag naturgemäß eher selten nutzen werden. Stimmen alle Vorzeichen und man hat wirklich Content in den 3D-Formaten im Einsatz, ist der neue Raumklang-Faktor aber wirklich beachtlich und lässt eine erstaunlich differenzierbare Wahrnehmung zu. Die Musik schwebt geradezu im Raum.

Aber auch bei gewöhnlichem Audio-Material lässt der „Era 300“ sich nicht lumpen und liefert eine glasklare Klang-Performance ab. Ein wenig mag die Performance auch von Raumgröße und -grundriss abhängen, aber das Sonos-Flaggschiff beherrscht eine weite Bandbreite an Genres in allen erdenklichen Lautstärken und hat selbst bis in hohe Dezibelraten erstaunlich wenig Probleme mit unschönen akustischen Verzerrungen und Störgeräuschen. Selbst das Bass-Fundament kann sich trotz des kompakten Gehäuses durchaus hören lassen, wer hier mehr will, kann den „Era 300“ um einen Subwoofer aus dem nicht unbedingt günstigen Portfolio ergänzen. Typisch Sonos lässt sich mit mehreren „Era 300“ natürlich auch ein ganzes 5.1-Setup bauen oder gleich eine komplette Hausanlage, die jeden Raum einzeln oder im Multiroom-Setup beschallt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, dem Preis aber natürlich auch nicht.

Mit Kanonen auf Spatzen: Mit dem entsprechenden Kleingeld lassen sich zwei Sonos „Era 300“-Lautsprecher auch als Rear-Speaker eines 5.1-Setups betreiben. Foto: Sonos

Bespielt werden kann das 3D-affine Multitalent nicht nur mit den üblichen Streamingdiensten in der Sonos-App, sondern auch via Bluetooth. Wer es lieber altmodisch mag, kann über den USB-C-Anschluss mittels Adapter sogar Geräte via Klinke anschließen. Der Adapter kostet selbstverständlich extra: 25 Euro.

Vielleicht ist das 3D-Sound-Flaggschiff „Era 300“ seiner Zeit ein wenig voraus. Passende Inhalte in Dolby Atmos oder Spatial Audio müssen in mühevoller Detailarbeit gesucht werden, um dann wirklich das volle Potenzial des Lautsprecher-Flaggschiffs abrufen zu können. Aber auch wer das nicht tut, erhält ein leistungsfähiges Allroundtalent mit zahlreichen multimedialen Vernetzungsmöglichkeiten, aber auch einem nicht gerade niedrigen Preis von rund 500 Euro. Puristen werden bei der Stereoanlage bleiben, fortschrittliche Sound-Freunde erhalten mit dem „Era 300“ aber ein zukunftssicheres Gesamtpaket, was trotz kompakter Größe gehörig die akustischen Muskeln spielen lässt.