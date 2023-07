Italienisches Gericht stoppt Tötung von „Problembärin“

Share this with email

Das Oberste Verwaltungsgericht in Rom hat am Freitag den Tötungsbefehl der „Problembärin“ JJ4 aus dem Trentino in Norditalien gestoppt. In dem seit Monaten schwelenden Justizstreit um das Schicksal der Bärin, die Anfang April einen Jogger im Wald angegriffen und getötet hatte, hat das Gericht das Dekret der Provinzregierung vorerst ausgesetzt. Der von dem Präsidenten der Region Trentino-Südtirol, Maurizio Fugatti, erlassene Tötungsbefehl sei „unverhältnismäßig und nicht vereinbar“ mit nationalen sowie überstaatlichen Rechtsvorschriften, hieß es in der Begründung.

Von der Verordnung ist zusätzlich zu JJ4 auch der „Problembär“ MJ5 betroffen. Die Tötung der Tiere könne dem Staatsrat zufolge nur dann genehmigt werden, sollte es keine andere Lösung geben. Die Tötung sei nur als Ultima Ratio zu verstehen. Außerdem gibt es zur Tötung eine Alternative. Der italienische Tierschutzverein Lav, der gegen die Tötung Revision eingelegt hatte, schlug die Umsiedlung von JJ4 in ein Bärenreservat in Rumänien auf eigene Kosten vor.

Umsiedlung soll geprüft werden

Die Richter forderten die Provinzregierung im Trentino zudem dazu auf, „die Umsiedlung in eine andere Einrichtung, möglicherweise außerhalb des Staatsgebietes“, zu prüfen. Allerdings steht im Dezember noch eine Anhörung vor dem Verwaltungsgericht von Trient aus. Dieses muss dann endgültig entscheiden. Der Verein Lav sieht sich mit dem Beschluss von Freitag in seiner Forderung bestärkt, JJ4 in das Reservat im rumänischen Siebenbürgen umzusiedeln.

JJ4 hatte Anfang April einen 26 Jahre alten Jogger an einem Forstweg in dem bei Wanderern und Touristen beliebten Val di Sole im Trentino angegriffen und tödlich verletzt. Regionalpräsident Fugatti ordnete daraufhin an, die Bärin zu erlegen. Gerichte stoppten das Dekret nach Eilanträgen von Tierschützern. JJ4 wurde lebend gefangen und vorläufig in ein Gehege nahe Trient gebracht. Seitdem hat sich in Italien die Debatte um das Zusammenleben von Bär und Mensch zugespitzt.

