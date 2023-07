Guy Helminger über "die schönste Stadt, die ich je gesehen habe"

Autor Guy Helminger während seines Aufenthalts in Sanaa im Jahr 2009: „Wie in einer völlig anderen Zeit, einer völlig anderen Welt“ Foto: privat

Guy Helminger, welche Reise blieb Ihnen besonders in Erinnerung?

Ich bin in meinem Leben schon sehr viel gereist. Wenn ich mich aber für eine Reise entscheiden müsste, dann wäre es jene in den Jemen Ende 2008/Anfang 2009. Ich hielt mich im Rahmen einer Schriftsteller-Residenz insgesamt fünf Wochen dort auf.

Bis heute habe ich nie wieder eine solch schöne Stadt wie die Hauptstadt Sanaa gesehen. In Sanaa sind alle Häuser aus Lehmziegeln gebaut, sogar mehrstöckig, mit unfassbar schönem Stuck. Man geht durch die Altstadt, in der es kaum Verkehr gibt, und meint, man befinde sich in einer völlig anderen Zeit, einer völlig anderen Welt.

Der Krieg war damals schon da. Die Huthi-Rebellen, die heute Sanaa und weite Teile des Landes kontrollieren, waren schon im Nordjemen aktiv. 2014 brach der Krieg dann richtig aus.

Während meines Aufenthalts erlebte ich in Sanaa regelrechte Glücksmomente. Es war teilweise wie im Rausch. Einige dieser Momente habe ich in meinem Tagebuch, später in Buchform festgehalten. Als einzelner Tourist fällt man im Jemen schnell auf. Wenn mal Touristen da waren, dann in der Gruppe, die kamen in Jeeps und waren schnell wieder weg. Ich aber habe in der Altstadt in einem Lehmhaus gewohnt. Soweit ich weiß, steht es auch heute noch. Permanent luden mich Leute zu sich nach Hause oder zu Gesprächen ein. Das würde ein Jemenit in Luxemburg oder Deutschland so niemals erleben. Das war absolut faszinierend.

1 / 3 Frauen auf einer Demonstration im Jemen. Foto: Guy Helminger

2 / 3 Blick auf Sanaa. Die Hauptstadt des Jemen ist seit 2014 wie weite Teile des Landes von Huthi-Rebellen besetzt. Foto: Guy Helminger

3 / 3 Der luxemburgische Schriftsteller verarbeitete seine Erlebnisse im Jemen im Buch „Die Lehmbauten des Lichts - Aufzeichnungen aus dem Jemen“ (capybarabooks). Foto: Guy Helminger







Reisen hat immer etwas mit Lernen zu tun. Persönlich ist mir der interkulturelle Austausch wichtig. Ich erlaube mir in Gegenden zu fahren, die andere kaum bereisen würden. Danach höre ich oft: „Hast du aber einen Schutzengel gehabt, dass du da heil wieder herausgekommen bist“. Man lernt andere Perspektiven auf die täglichen Gefahren des Alltags kennen – und auf Reisen erhält man auch die Möglichkeit, seine eigenen Vorurteile zu widerlegen.

Vor meiner Jemen-Residenz bekam ich etwa die Warnung: „Fotografiere niemals Frauen“. Im Jemen herrschen strenge Sitten, Männer und Frauen machen alles getrennt. Die Frauen sind ganz in Schwarz gekleidet und tragen Abaya und Nikab, man sieht nur ihre Augen. Einmal kam ich an einer Demo vorbei, an der nur Frauen teilnahmen. Weil ich auch meistens schwarze Kleidung anhabe und dachte, ich falle nicht weiter auf, habe ich mich unter die Demo gemischt und Teilnehmerinnen gefragt, ob ich sie fotografieren dürfe. Und plötzlich fangen die Frauen an für die Kamera zu posen, mit Koran und Palästinenserflagge.

Wenn ich einmal in den Jemen zurückkehren könnte, wäre das sensationell. Aber der Krieg zieht sich schon so lange hin – und das Problem ist, dass es anscheinend jedem egal ist. Der Jemen gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, hat keine Ölvorkommen, ist wirtschaftlich nicht interessant und es stehen keine jemenitischen Flüchtlinge in Europa vor der Tür, die hier von manchen als Problem gebrandmarkt werden könnten. Auch wenn der Krieg irgendwann mal aufhören sollte, sind die Machtverhältnisse im Land so ungeordnet, dass es eine Ewigkeit dauern wird, bevor man auch nur daran denken kann, sicher durch den Jemen zu reisen.

Zur Person Guy Helminger, 60, geboren in Esch/Alzette, ist ein luxemburgischer Schriftsteller, der auf Deutsch publiziert. 2002 und 2022 wurde er mit dem Prix Servais ausgezeichnet. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Die schwere Naht der Flüsse“, ein Reisebericht aus Brasilien. Seine Erlebnisse im Jemen verarbeitete er im Buch „Die Lehmbauten des Lichts - Aufzeichnungen aus dem Jemen“ (beides erschienen bei capybarabooks). Guy Helminger, dessen älterer Bruder Nico ebenfalls erfolgreicher Literat ist, lebt seit 1985 in Köln.

