Gisa Flake: „Unsere Branche basiert auf Geschmack, es gibt kein gut oder schlecht“

Die Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Gisa Flake ist im TV derzeit omnipräsent. Auch im Kino ist die 37-Jährige regelmäßig zu erleben. In der Verfilmung des Jugendbuchs „Kannawoniwasein! Manchmal muss man einfach verduften“, der in dieser Woche auch in den luxemburgischen Kinos startet, spielt die gebürtige Braunschweigerin eine Polizistin, die zwei Kids begegnet, die mit einem Traktor ausgebüxt sind.

Gisa Flake, bekanntlich gibt es keine kleinen Rollen, sondern nur kleine Schauspieler. Was hat Sie daran gereizt, hier in eine Polizeiuniform zu schlüpfen? Es war nicht mein erstes Mal in der Polizeiuniform. (lacht) Mich haben diverse Sachen daran gereizt. Ich kannte schon das Kinderbuch, es hat eine moderne Ebene und eine Detektivgeschichte, die ich toll fand. Und dann diese ganzen Nebencharaktere! Alles ist so bunt und die ganze Zeit passiert etwas, es wird mit so viel Liebe erzählt. Auch Regisseur Stefan Westerwelle ist ganz modern und wollte es lustvoll inszenieren, was er letztendlich auch getan hat. Das hat mir sehr gefallen.

Die zentralen Fragen des Films sind: „Werde ich geliebt, wie ich bin? Bin ich für jemanden wichtig?“ Sind Ihnen solche Gedanken vertraut? Ja, natürlich. Diese Suche, wo man im Leben hingehört und wo man Unterstützer und Freunde findet, ist ein elementarer Bestandteil von uns allen und ganz klar auch von mir. Man schaut, ob man hier überhaupt gewollt ist und ob man hier sein möchte. Das hat auch für Schauspielerinnen und Schauspieler eine große Relevanz. Ist man an einem Filmset willkommen? Wird die eigene Rolle gerade einfach nur benutzt oder wird gesagt „Hey! Schön, dass du da bist!“? So war es bei „Kannawoniwasein!“. Dann spielst du auch ganz anders, bist total dabei und hast viel mehr Lust, Spaß und Selbstbewusstsein. Darum geht es natürlich auch in dem Film.

Man kann den Wunsch, einfach aus seinem Leben auszubrechen, sicher noch besser nachvollziehen, wenn man jeden Tag in so einer Mühle ist.

Die Geschichte spiegelt das Leben zahlreicher Kinder wider, die mit getrennten Elternteilen oder allein erzogen groß werden. Glauben Sie, dass man sich heute zu früh trennt, wenn Probleme auftauchen, einfach weil man es kann?

Das glaube ich nicht. Man muss immer auf die Einzelfälle schauen. Natürlich gibt es auch die Situation, dass Leute einfach das Handtuch hinschmeißen und „Vielen Dank“ sagen, obwohl man noch etwas regeln könnte. Ich finde es aber viel schlimmer – gerade für Kinder – wenn sie in einer Umgebung aufwachsen, in der sich die Eltern bekämpfen und nicht gegenseitig respektieren. Das macht viel mehr mit einer Kinder- oder Menschenseele, als wenn die Eltern den erwachsenen Beschluss treffen: „Bei uns klappt es nicht mehr. Wir haben hier eine klare Regelung und kommunizieren das auch offen mit dem Kind. Wir können trotzdem noch Eltern sein, aber wir sind einfach kein Paar mehr.“ Das finde ich eine sehr mutige und tolle Entscheidung. Es ist fantastisch, dass es wirtschaftlich gesehen immer häufiger für Frauen die Chance gibt, zu sagen: Ich kann das jetzt auch allein machen. Oder in einer Partnerschaft zu sagen: Ich muss jetzt hier einen Cut setzen. Ich glaube, dass es für die Entwicklung des Kindes viel besser ist, damit aufzuwachsen, als in einer gequälten, hassvollen Partnerschaft der Eltern.

Waren Sie ein glückliches Kind? Ja, sehr. Als ich jünger war, bin ich tagsüber mehr bei meinem Vater aufgewachsen, weil es einfach beruflich die Chance gab. Mein Vater hatte damals eine Nachmittagsbetreuung aufgebaut und ich bin mit 40, 50 Kindern aufgewachsen. Meine Mutter hat als Krankenschwester gearbeitet, die kam aber ständig vorbei. Das war aber eine wahnsinnig tolle Kindheit, in der ich mich unglaublich ausprobieren konnte, in der ich sehr viel gespielt und gebastelt und schon sehr früh mit der Laubsäge gearbeitet habe. Letztendlich konnte ich mich auch sehr früh auf der Bühne austoben. Ich hatte daran riesigen Spaß.

Hatten Sie jemals den Wunsch, alles hinter sich zu lassen und zu verduften, wie die Kids im Film?

Ja, ständig. (lacht) Dieses „Lass‘ den Kalender einfach mal Kalender sein. Das ist mir völlig egal, ich bin dann mal weg!“ kann ich auch sehr gut. Ich habe keine Probleme damit, das Handy einfach mal auszuschalten. Leider vergesse ich dann auch die wichtigen Mails und Briefe, weil ich ein paar Tage lang sage: Nö, will ich gerade nicht. Ist mir viel zu viel. Durch meinen Job genieße ich noch viele Freiheiten. Ich kann mal hier, mal dort sein. Ich drehe in Köln und Hamburg. Ich bin viel unterwegs und habe das Gefühl, Mini-Urlaube zu haben. An den An- und Abreisetagen gönne ich mir immer etwas. Man kann den Wunsch, einfach aus seinem Leben auszubrechen, sicher noch besser nachvollziehen, wenn man jeden Tag in so einer Mühle ist. Jeden Tag die gleichen Kollegen, jeden Tag die gleiche Arbeit, die man vielleicht auch gar nicht gerne macht. Dann hätte ich spätestens Montagnachmittag das Gefühl, ich müsse kurz einfach mal verduften. (lacht)

Zu einem ernsten Thema: Mit welchen Gefühlen beobachten Sie, wie Polizisten, aber auch Feuerwehrleute und Rettungssanitäter zunehmend zum Ziel von Angriffen werden? Die allgemeine Überschrift, unter der wir das immer betrachten müssen, ist „Respekt“. Wie viel Respekt habe ich vor meinem Gegenüber? Da geht es auch nicht nur um die Personen in Uniform, die mir gegenübertreten, sondern auch darum, wie ich mich in der Öffentlichkeit bewege. Ich habe das Gefühl, dass man immer öfter angerempelt wird oder Menschen mitten im Gang stehen bleiben und überhaupt nicht merken, dass es noch andere Personen um sie herum gibt. Unser Miteinander wird irgendwie immer unaufmerksamer. Da fehlt für mich der Respekt in jeglicher Form. Ganz dramatische Auswirkungen hat das natürlich, wenn Rettungsgassen fehlen und Rettungskräfte angegriffen werden. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Man muss genügend Empathie haben, um zu sagen: Ich könnte auch mal in der Lage sein, dass ich – oder jemand, der mir sehr nahe ist – Hilfe brauche. Diesen Umkehrschluss machen immer weniger Menschen, was ich sehr schade finde.

Dass gerade in der Medien- und Unterhaltungsbranche viele Personen mit heißer Luft arbeiten, ist auch kein großes Geheimnis.

Seit dem Wachtmeister im Kasperltheater werden Polizisten in Geschichten oft als unterbelichtet dargestellt. Untergräbt das nicht zwangsläufig die Autorität? Das finde ich gar nicht. Man sucht da den möglichst großen Kontrast. Eigentlich sind Polizisten diejenigen, die diesen Respekt bekommen, sehr streng sind und die Gesetze durchsetzen. Man sucht den Kontrast, wenn man sagt, dass es wahrscheinlich der größte Trottel ist. Da steckt eine Menge Humor drin und ich glaube nicht, dass es dazu führt, dass der Respekt in der Realität abnimmt. Im Gegenteil, das erweckt Sympathien. Und meiner Erfahrung nach führt Sympathie oft zu Empathie. Ich kann mitfühlen, ich gehe auf den anderen zu. Wenn es diesen Effekt dadurch gibt, dass man Polizisten auch so menschlich zeigt, ist es doch super.

Haben Sie Probleme mit Autoritäten? Manchmal in der Schule, ja. Aber nicht mit „echten“ Autoritäten. Wenn ich wusste, dass der Lehrer oder die Lehrerin wirklich etwas draufhaben, war ich total fein damit. Dann durften die auch sehr streng sein. Meine Grundschullehrerin wirkte zum Beispiel auf andere ganz streng, aber ich habe sie innig geliebt. Sie hat klare Regeln erstellt. Womit ich nicht klarkam - und ehrlich gesagt immer noch nicht klarkomme -, ist, wenn Menschen nur behaupten, dass sie etwas wissen oder Macht haben. Wenn sie ihre Macht durchdrücken, aber eigentlich gar keine Autorität haben, weil es einfach falsch ist, was sie erzählen. Oder wenn sie an einem Status Quo festhalten, der Schwachsinn ist. Da werde ich ziemlich kiebig.

Begegnen Ihnen solche Leute auch am Filmset? Klar, die gibt es in jedem Beruf. Aber dass gerade in der Medien- und Unterhaltungsbranche viele Personen mit heißer Luft arbeiten, ist auch kein großes Geheimnis. (lacht) Es gibt aber auch keine wirkliche Währung. Unsere Branche basiert auf Geschmack, ob ich den gut oder die toll finde und mich etwas berührt. Es gibt kein gut oder schlecht. Dadurch ergibt sich auch, dass man sehr viel behaupten und sagen muss: „Gebt mir mal eine Chance, ich mach‘ euch das! Ich spiel das toll!“ Dass das manchmal auch nach hinten losgeht, ist klar. Einige sind schon sehr von sich selbst überzeugt, ohne etwas zu können.

Gab es ein Schlüsselerlebnis, das in Ihnen den Wunsch geweckt hat, auf der Bühne und vor der Kamera zu stehen? Weil ich immer auf der Bühne stand, habe ich das nie als Beruf gesehen. Das war immer ein Teil von mir. Irgendwann, das muss kurz vor dem Abi gewesen sein, habe ich die Operette „Orpheus in der Unterwelt“ gespielt. Dort gab es eine Kombination aus Laien und Profis. Zwei Sänger haben zu mir gesagt: „Gisa, du musst Schauspiel studieren!“ Ich fragte erstmal: „Entschuldige, das kann man studieren? Wahnsinn!“ (lacht) Ich habe gedacht: Naja, gut, das ist die eine Idee. Ich habe gelesen, dass sich bei staatlichen Schauspielschulen tausend Leute bewerben und nur zehn angenommen werden. Parallel hat mich immer Medizin interessiert. Ich habe versucht, einen Krankenschwesterstelle zu bekommen. Dann wurde ich einen Tag, bevor meine Ausbildung losgehen sollte, von dieser staatlichen Schauspielschule angenommen. Das war so ein Lottogewinn! Ich habe immer das Gefühl, dass ich ein totales Glückskind bin. Das, was auf mich zukommt, soll auch auf mich zukommen.