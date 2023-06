Der Astra Electric von Opel soll zum Stromer für jedermann werden

Die Rüsselsheimer wollen der Konkurrenz Paroli bieten und ein vertrautes Elektroauto für die Massen liefern. Die Redaktion durfte den elektrischen Hoffnungsschimmer in Berlin Probe fahren.

Der Opel Astra ist seit vielen Jahren eine Konstante im schnelllebigen Automarkt. Bezieht man den legendären Vorgänger Opel Kadett mit ein, geht die Geschichte sogar bis ins Jahr 1936 zurück, als der erste Kadett für vier Jahre lang erfolgreich in Rüsselsheim gebaut wurde und sich über 100.000 Mal verkaufte. Kriegsbedingt wurde die Produktion im Jahr 1940 eingestellt und erst im Jahr 1962 griff man den Erfolgsnamen mit einem neu entwickelten Kompaktwagen wieder auf, der dann im Jahr 1991 zum Astra wurde. Nimmt man alle Fahrzeug-Generationen zusammen, verkauften Kadett und Astra sich bis heute 24 Millionen Mal.

Mit dem Traditionskompaktwagen nach dem elektrifizierten Corsa und Mocca weiter in die Elektromobilität vorzudringen, war also eigentlich ein Selbstläufer. Nachdem die Verbrenner-Plattformen des runderneuerten Astras bereits seit Ende 2021 auf den Straßen unterwegs sind, gibt Opel nun auch bei der elektrischen Variante Vollstrom. Bei einem Pressevent in Berlin präsentierten die Rüsselsheimer die deutsche Elektro-Hoffnung, die die Kunden mit einem vertrauten Namen ins neue Antriebs-Zeitalter begleiten soll.

Beinahe alles beim Alten

Auf den ersten Blick unterscheidet der elektrische Astra sich so gut wie gar nicht von der Verbrenner- und Hybrid-Variante. Der neue Opel-Look wirkt sportlich und dynamisch. Auch im Innenraum deutet kaum etwas auf den neuen Antrieb hin. Entsprechend einfach finden sich Elektro-Neulinge zurecht und müssen sich nicht erstmal an ein Raumschiff-ähnliches Interieur gewöhnen.

Opel zeigte am EUREF-Campus in Berlin sein elektrisches Line-up mit dem neuen Astra Electric im Mittelpunkt. © FOTO: Dustin Mertes

Einsteigerfreundlich ist die Elektromobilität im neuen Astra aber nur für Kurzstreckenfahrer, die Opels neuen Stromer eigentlich ohne Umgewöhnung durch den Alltag bewegen können und dann einfach im Idealfall abends Zuhause nachladen. Wer eine Route über die Akku-Reichweite hinaus eingibt, bekommt hingegen nur eine entsprechende Warnmeldung, mit allem weiteren lässt der Wagen den Fahrer allein. Zur nächstgelegenen Ladestation kann der Astra immerhin navigieren, eine Ladeplanung entlang der Route, die den Akku immer optimal auf die Ladevorgänge vorbereitet, fehlt leider.

Mit der nicht allzu üppigen 54 kWh-Batterie schafft der Astra Electric immerhin eine WLTP-Reichweite von 416 Kilometern, die sich im normalen Stadtbetrieb auch problemlos erreichen und sogar übertreffen lassen sollte. Im Berliner Stadtverkehr bewegten wir den Elektro-Astra mit rund 12 kWh, was zweifellos ein guter Wert ist, den Opel unter anderem durch das bemerkenswert geringe Gewicht von 1,679 Tonnen erreicht.

Wer den Astra jedoch für Autobahn-Strecken nutzen will, muss mit größeren Reichweiten-Einbußen rechnen. Mit Werten zwischen 15 und 20 kWh ist der Opel-Stromer auch dort noch recht sparsam, aufgrund der Akkugröße aber doch schneller am Ende als so mancher Mitbewerber.

Gemessen daran, dass vorangegangene Astra-Generationen auch beliebte Langstrecken-Dienstwagen waren, ist die Strategie, beim Elektro-Astra mit einem eher kleinen Akku an den Start zu gehen, also durchaus ein kleiner Dämpfer. Auch bei der Ladegeschwindigkeit bewegt sich der neue Astra mit maximal 100 kW eher im Mittelfeld.

An die Ladesäule muss der Astra Electric wegen seiner eher kleinen Batterie des Öfteren. Die Ladeleistung von 100 kW bewegt sich im Mittelfeld. © FOTO: Dustin Mertes

Für den Vortrieb sorgt der neue E-Motor des Stellantis-Konzerns, zu welchem Opel seit 2021 gehört. Dieser kam zum ersten Mal im kürzlich gestarteten Jeep Avenger zum Einsatz. Heißt konkret: 115 kW/156 PS und 270 Nm Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit von rund 170 km/h ist immerhin etwas höher als bei der Konkurrenz. Rennen lassen sich damit zwar nicht gewinnen, aber das gehört auch nicht zum Verkaufsargument für einen (normalen) Astra.

Flüsterleise unterwegs

Stattdessen präsentiert sich der Astra Electric durch die Bank als solide Fahrmaschine ohne außergewöhnliche Leistungsspitzen. Das Fahrwerk ist sportlich, aber nicht zu hart abgestimmt und der Elektroantrieb lässt Opels Hoffnungsträger die meiste Zeit flüsterleise über die Straße gleiten. Selbst bei höheren Geschwindigkeiten sind Lautstärke und Straßenlage sehr angenehm. Im kommenden Herbst will Open die Kombi-Version des Stromers nachschicken.

Der Innenraum verbreitet mit zwei hochauflösenden 10 Zoll-Displays einen modernen Look, bietet aber auch immer noch viele Knöpfe für die wichtigsten Funktionen. Ein besonderes Highlight ist das optionale Head-up-Display.

Der Materialmix ist stellenweise durchaus hochwertig, wer auf die Suche nach Hartplastik geht, wird allerdings auch recht schnell fündig.

Während die Preise für Luxemburg laut Opel aber noch nicht final sind, erlaubt der deutsche Konfigurator aber schon einen Vorgeschmack. Los geht es im Nachbarland in einer besseren Ausstattungslinie bei knapp unter 45.000 Euro (die Basis kommt erst später), in Maximalkonfiguration kostet die Elektro-Hoffnung über 50.000 Euro. Dann bietet der Astra mit Head-up-Display, Matrix-LED-Licht und einem Glasschiebe-/Sonnendach zwar auch allerhand Annehmlichkeiten für seine Klasse. Nicht verschwiegen werden sollte an dieser Stelle, dass die Basisversion des Verbrenner-Bruders in Luxemburg bei knapp über 26.000 Euro startet.

Mit der Preisgestaltung bewegen sich die Rüsselsheimer zwar ungefähr in den Dimensionen der Konkurrenz aus dem Volkswagen-Konzern, werden Zweifler aber trotz eines gelungenen und soliden Gesamtpakets kaum von der Elektromobilität überzeugen können, wenn es den Verbrenner-Astra rund 20.000 Euro billiger gibt. Vertrauter Name hin oder her ...

