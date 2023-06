Gartenparty auf Schloss Berg

Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa feiern mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft auf ihrem Anwesen in Colmar-Berg.

Alle Jahre wieder lädt das großherzogliche Paar kurz nach dem Nationalfeiertag wichtige Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zum sommerlichen Get-together in den Garten von Schloss Berg ein. So auch am Dienstagabend (27. Juni). Mit dabei war auch Erbgroßherzog Guillaume, der sich, genau wie seine Eltern, angeregt mit den unterschiedlichen Gästen austauschte. LW-Fotograf Laurent Blum hatte sich mit seiner Kamera ebenfalls unter die Gäste gemischt:

1 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

2 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

3 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

4 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

5 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

6 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

7 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

8 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

9 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

10 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

11 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

12 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

13 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

14 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

15 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

16 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

17 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

18 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

19 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

20 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

21 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

22 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

23 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

24 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

25 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

26 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

27 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

28 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum

29 / 29 Eindrücke vom ersten Abend der traditionellen Garden Partys auf Schloss Berg © FOTO: Laurent Blum



























































Lesen Sie auch:Alle Fotos vom roten Teppich vor der Philharmonie

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt dem großherzoglichen Paar übrigens nicht. Am Donnerstagabend (29. Juni) geht es weiter mit Teil zwei der traditionellen Gartenfeiern.