Fünf Luxemburger Lokale kämpfen in TV-Show um „Goldenen Teller“

Es geht heiß her: TV-Koch Mike Süsser nimmt in dieser Woche fünf Restaurants in Luxemburg unter die Lupe. Foto: Kabel 1/Benedikt Müller

Wenn TV-Koch Mike Süsser in ein Restaurant kommt, dann wird um die Wette gekocht. Die Kabel-1-Show „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ war mit seinem Kamerateam im Mai wieder in Luxemburg zu Gast und hat in fünf Restaurants fünf Folgen gedreht. Diese werden nun in der Woche vom 31. Juli bis zum 4. August täglich um 17.55 Uhr ausgestrahlt. Dann zeigt sich, welcher Gastronom die Konkurrenz und den Profikoch überzeugen kann.

Von Blattsalat bis Pferdefleisch – diese Restaurants treten an

Die Runde startet am Montag in der „Brasserie Abtei“ im Luxemburger Stadtteil Grund. Chefin Kim will ihre Konkurrenten und Konkurrentinnen mit einem modernen Konzept in einer historischen Location begeistern. „Doch selbst die Ansprüche an einen einfachen Blattsalat sind in dieser Runde hoch“, verspricht der Sender.

An Tag zwei dürfen die Gäste laut Kabel 1 raffinierte Kreationen von Inhaber und Küchenchef Jan erwarten. „Der Gastronom spielt in seiner Gaststätte Tempo in Clausen mit verschiedenen Zutaten“, heißt es von Seiten des TV-Senders. Als Perfektionist könnte er sich in der Küche aber selbst im Weg stehen, denn die Erwartungen der Gäste an Jan sind hoch.

Die rue Principale in Hostert ist Schauplatz der Folge am Mittwoch. Dann begrüßt Ben seine Gäste in seiner „Brasserie Um Eck“. Der junge Gastronom setzt auf eine bodenständige Küche mit Luxemburger Klassikern. Bei ihm kommt auch Pferdefleisch auf den Teller. Wie wird die Kritik der Mitstreiter ausfallen?

Sandra will ihren Gästen am Donnerstag zeigen, dass bei ihr Weinstube und Haute Cuisine Hand in Hand gehen. Ihr Konzept ist schnell erklärt: In ihrer „Wäistuff Leuck" in Lenningen will sie mit hochqualitativen Speisen gepaart mit passenden Weinen punkten und den Geschmack ihrer Kolleginnen und Kollegen treffen. „Die Teilnahme war für uns natürlich eine einmalige Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Einen Blick hinter die Kulissen bei den Kollegen zu bekommen, war natürlich sehr spannend“, erklärt die Inhaberin im Gespräch mit dem Luxemburger Wort. Die Dreharbeiten in ihrer Gaststätte seien eine „emotionale Achterbahnfahrt“ gewesen: „Man ist ja von seinem Konzept überzeugt, dann aber doch nervös, wenn man von Kollegen bewertet wird.“

In Grevenmacher heißt Chris am letzten Tag der Woche seine Gäste willkommen. Der Inhaber und Chefkoch des Restaurants „Savory“ präsentiert den Gastronomen, wie er selbst sagt, „ehrliche Gerichte“. Wird Chris am Ende auch mit dem ehrlichen Feedback der Mitstreiter zufrieden sein? Die Dreharbeiten beschreibt der Küchenchef als „echten Marathon“: „Ich bin ja viel Arbeit gewohnt, aber wir waren an den fünf Tagen jeweils zwölf Stunden im Einsatz. Als wir an der Reihe waren, war ich furchtbar aufgeregt. Aber am Ende ist alles gut über die Bühne gegangen und ich freue mich auf die Sendung.“ Für Chris und sein Team sei die Teilnahme an der Show eine gute Gelegenheit gewesen, das Jubiläum des „Savory“ zu begehen. Das Restaurant wird in diesem Jahr zehn Jahre alt.

Chris Juchemes (r.) mit Moderator Mike Süsser in seinem Restaurant „Savory“. Foto: privat

Ein „Goldener Teller“ für das beste Lokal

Die fünf Restaurants stellen sich bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ der Reihe nach vor und werden von der Konkurrenz begutachtet. Jeder Gastgeber serviert dabei drei Gänge. Allerdings wird nicht nur das Essen unter die Lupe genommen – auch die Räumlichkeiten und Kücheneinrichtung wird genau inspiziert. Im Anschluss an das Menü folgt die Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10. Jedoch hat bei „Der Profi kommt“ auch Mike Süsser noch ein Wörtchen mitzureden. Der Moderator macht sich vorab sein eigenes Bild von den Lokalen und vergibt ebenfalls bis zu zehn Punkte. Das Lokal mit der besten Gesamtpunktzahl erhält am Ende der Woche den „Goldenen Teller“ und ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Parallel zur Ausstrahlung im TV erscheinen die Episoden auch auf der Streaming-Plattform „Joyn“. Außerdem sind die Episoden nach der Ausstrahlung für einige Zeit in der Kabel-1-Mediathek verfügbar. Die Sendereihe war bereits zum zweiten Mal in Luxemburg unterwegs. Bereits im Jahr 2019 tourte Mike Süsser durch das Großherzogtum.