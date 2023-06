Fernwandern im Reich der spuckenden Monster 

Mal schroff, mal vermeintlich öde, mal farbenfroh: Der Laugavegur bietet isländische Natur in all ihren Facetten. Nur Angst vor eisigen Füßen darf hier niemand haben.

Aschewüsten, so weit das Auge schauen kann, knietiefe Durchquerungen von eisigen Gletscherflüssen, immer wieder neue Landschaften - und das alles in vier Tagen, abseits der Zivilisation im Süden Islands. Der Laugavegur ist ein rund 55 Kilometer langer Trail, der regelmäßig in den Listen der weltbesten Wanderwege aufgezählt wird. Absolut zurecht! Aber von vorn.

Für die meisten Wanderer startet das Abenteuer in der Hauptstadt Reykjavik. Mit einem geländegängigen Bus geht es mit einer Handvoll weiterer Backpacker zum Startpunkt in Thorsmörk. Die Fahrt dauert rund vier Stunden. Gegen Ende schlängelt sich die Straße am Fuße des Eyjafjallajökull entlang - jener Vulkan, dessen Staubwolke im Jahr 2010 tagelang den europäischen Flugverkehr lahmlegte.

Nach einer frischen Nacht auf dem Zeltplatz in Thorsmörk - die Temperaturen sind selbst im Hochsommer nachts tief einstellig - geht es los. 55 Kilometer sind es von hier bis zum Zielort Landmannalaugar in nördlicher Richtung.

1 / 3 In Sichtweite des Eyjafjallajökull startet die Wanderung in Thorsmörk. © FOTO: dpa

2 / 3 Am ersten Tag führt der Weg auch durch ein verwunschenes Birkenwäldchen. © FOTO: dpa

3 / 3 Die Hütte Hrafntinnusker liegt auf rund 1.050 Meter. © FOTO: dpa







Der Laugavegur lässt sich auch entgegengesetzt laufen, von Norden nach Süden. Die allermeisten Wanderer machen das, weil es etwas mehr bergab geht. In der Süd-Nord-Richtung muss man zwar mehr Anstiege laufen, dafür ist man aber den meisten Teil für sich und kann die unzähligen Farben, Gerüche und Geräusche allein erleben.

Krüppelbirken und Eiswasser

Vermeintlich untypisch für Island führt der erste Kilometer durch einen kleinen Birkenwald. Aufgrund des Klimas wachsen die Bäume nicht besonders gerade. Kaum hat man die letzten Bäumchen passiert, wartet ein eiskalter Gletscherfluss. Das Wasser hat selbst im Hochsommer, wenn man davon in Island überhaupt sprechen kann, nur etwas über 0 Grad. Dort müssen Wanderinnen und Wanderer nun durch, samt 13 Kilogramm schwerem Rucksack. Die Füße schmerzen wie von tausenden Nadelstichen. Glücklicherweise hört das schnell wieder auf.

Der Weg führt danach in eine Vulkanlandschaft, durchzogen von kleinen Flussläufen. Die Lava-Asche knirscht unter den Sohlen, seit Tagen hat es nicht geregnet - ein seltenes Wanderglück auf Island.

Die Asche-Landschaft scheint kein Ende zu nehmen, man geht und geht … und versteht, warum in solchen Gebieten auf Island für Mondlandungen geübt wurde. Der Eyjafjallajökull, von dem man eigentlich weg wandert, scheint nicht kleiner zu werden.

Irgendwann sieht man viele bunte Zelte: der Campingplatz. Wer rechtzeitig bucht, kann in Hütten übernachten, ein paar Toiletten und Gletscherwasser fürs Zähneputzen stehen aber auch für Camper bereit.

Sommer auf Island heißt, dass es praktisch nicht dunkel wird. Die Sonne geht zu dieser Jahreszeit bereits um ungefähr 4 Uhr auf. Das schönste Geräusch, wenn man im Zelt aufwacht, ist die Stille. Denn das heißt: Es regnet nicht, perfekte Voraussetzung zum Wandern. „Es ist der erste Tag in diesem Jahr, dass ihr mit T-Shirt bei Sonne loswandern könnt. Fast 20 Grad!“, sagt ein heimischer Guide. An den Hütten vorbei, geht es den ersten Anstieg hinauf.

2022 liefen etwa 12.000 Menschen den Laugavegur, sagt Ingunn Sigurðardóttir vom Wanderverein Ferðafélag Islands. „Das ist nah an unseren Zahlen vor Corona.“ Etwas schade ist, dass die Campingplätze samt Hütten mit Geländewagen erreichbar sind - man sieht immer mal wieder Autos und es wird einem bewusst, dass man doch nicht so abseits von allem ist, wie man dachte.

Von der Aschewüste in den Gebirgsfluss

Der zweite Wandertag beginnt wieder mit Asche - in allen denkbaren Grau- und Schwarzschattierungen. Es läuft sich schwer, wie auf einem Sandstrand. Man fühlt sich, als würde man nicht vorankommen, weil es über Kilometer identisch aussieht.

Der Blick schweift durch die dunkle Aschewüste, plötzlich hört man ein Plätschern und Gurgeln - ein Gebirgsfluss, mit zehn bis zwölf Metern der breiteste und mächtigste auf dieser Tour. Das Wasser ist knietief, also: Wanderhose aus, Schuhe aus und Zähne zusammenbeißen.

Die nächste Nacht ist stürmisch, es regnet. Doch bald scheint wieder die Sonne. Und der nächste Fluss wartet. Hier braucht man knapp 30 Minuten, um die richtige Stelle für die Durchquerung zu finden.

Kurz nach dem Fluss beginnt der steile Anstieg auf etwa 1.000 Meter und in eine andere Welt. Kein Grün mehr. Nun wird man von zahllosen Schneefeldern begleitet. Zwischen ihnen immer wieder heiße Quellen, aus denen Rauch aufsteigt. Eis und Feuer nebeneinander, es wirkt surreal.

An einem Felsen schmiegt sich sanft ein Wasserfall in die Tiefe. Der Geruch von faulen Eiern steigt in die Nase - Schwefelduft. An einigen Stellen spürt man die Wärme der Quellen unter den Füßen. Jetzt müssen noch mehrere, teils mehr als 100 Meter lange Schneefelder durchquert werden. Achtsamkeit ist hier wichtig. Unter solchen Schneefeldern bilden sich Kanäle, durch die das Schmelzwasser den Berg hinunterfließt. An diesen Stellen kann das Eis sehr dünn sein. Wer nicht aufpasst, bricht ein.

1 / 2 Abstieg nach Landmannalaugar, dem Zielort der Laugavegur-Wanderung: Die Berge im Rücken sind gesprenkelt mit Schneefeldern. © FOTO: dpa

2 / 2 Auf der zweiten Etappe, in der schroffen Landschaft zwischen Emstrur und Álftavatn, muss man einen eiskalten Fluss passieren. © FOTO: dpa





Danach erreicht man die höchstgelegene Hütte des Trails. Normalerweise endet hier, nach knapp zwölf Kilometern, die dritte Etappe. An diesem Tag rät der Hüttenwirt aber, weiterzulaufen. „Es kommen morgen schwere Unwetter auf!“ Also geht es noch die letzten etwa zwölf Kilometer nach Landmannalaugar. Auch, wenn die Füße schon wehtun.