Erstmals autofreie Straßen in ganz New York

Mit Fahrrad, Rollschuhen oder zu Fuß sind Tausende Menschen am Samstag über kilometerlange autofreie Straßen in New York gezogen. Das beliebte „Summer Streets“-Programm war in diesem Jahr erstmals auf alle fünf Stadtteile der Millionenmetropole ausgeweitet worden.

Straßen in Queens und Staten Island machten am Samstag bei sehr heißen Temperaturen den Anfang, danach soll an drei Samstagen in Folge für jeweils rund sechs Stunden ein kilometerlanger Abschnitt der berühmten Park Avenue in Manhattan für Autos gesperrt werden und zum Abschluss Straßen in Brooklyn und der Bronx.

Auf den autofreien Straßen gibt es dann zudem umsonst Musik, Yoga, Spiele für Kinder und ähnliche Angebote. Das „Summer Streets“-Festival findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt.