Ein selbstbewusstes Facelift mit leichten Identitätsproblemen

Wenn über den Mazda2 gesprochen wird, gilt es, zunächst einmal etwas Licht ins Dunkel zu bringen, denn der japanische Autohersteller hat den Mazda2 - passend zum Namen - zweimal im Programm. Einmal wäre da der im vergangenen Jahr gestartete Mazda2 Hybrid, welcher dem Verkaufsschlager Toyota Yaris zum Verwechseln ähnlich sieht. Grund dafür sind die zu hohen CO₂-Flottenemissionen von Mazda, die man kostengünstig senken wollte und sich fortan beim versierten Hybrid-Konkurrenten einkaufte. Der Mazda2 Hybrid ist bis auf wenige Details und Unterschiede in der Aufpreisliste baugleich mit dem Toyota Yaris und wird auch im französischen Toyota-Werk in Valenciennes gefertigt. Dank des vollen Hybrid-Antriebs kann er theoretisch auch rein elektrisch fahren, was aufgrund der kleinen 4.3 Ah-Batterie aber lediglich für zwei bis drei Kilometer reicht.

Parallel wird auch der normale Mazda2 im klassischen Mazda-Design weiterverkauft und genau dieser hat im Modelljahr 2023 ein Facelift spendiert bekommen. Im Gegensatz zum Yaris-Klon arbeiten im „Mazda2 von Mazda“ entweder ein 75 PS- oder 90 PS-Benziner oder ein 90 PS- oder 115-PS-Mild-Hybrid-Benzin-Motor. Im Testwagen sorgte der e-Skyactiv G90 M Hybrid mit 90 PS (66 kW) für den Vortrieb, bei welchem die Mild Hybrid-Technologie lediglich den Verbrennungsmotor unterstützt. Rein elektrisch fahren ist also hier nicht möglich.

1 / 4 Der Mazda2 macht optisch aus jeder Perspektive eine gute Figur. Foto: Dustin Mertes

2 / 4 In den höheren Ausstattungsvarianten verfügt der Kleinwagen sogar über adaptives Matrix-LED-Licht. Foto: Dustin Mertes

3 / 4 Hinter der Kofferraumklappe mit recht hoher Ladekante verstecken sich 280 Liter Kofferraumvolumen. Foto: Dustin Mertes

4 / 4 Die Kameras unter den Seitenspiegeln dienen der 360 Grad-Ansicht. Foto: Dustin Mertes









Auf die Effizienz des Japaners hatte der Mild Hybrid-Antrieb nur unwesentlich Einfluss. Gute fünf Liter genehmigte sich der Kompaktwagen auf 100 Kilometer, einen besonderen Zug entwickelte die 90 PS-Maschine selbst bei voll durchgedrücktem Gaspedal nicht. Stattdessen war viel Handarbeit beim 6-Gang-Getriebe notwendig, um dem kleinen Mazda Beine zu machen. Auch wenn man bei einem japanischen Kleinwagen keinen Supersportler erwartet, wäre etwas mehr Durchzugskraft wünschenswert gewesen, zumal der Mazda2 eigentlich ausgezeichnet auf der Straße liegt. Das straff abgestimmte Fahrwerk macht Lust auf's Kurvenräubern und rasante Zwischenspurts. Laut Herstellerangaben ist eine Höchstgeschwindigkeit von 183 Stundenkilometern möglich, von 0 auf 100 beschleunigt der kleine Mazda in 9,8 Sekunden.

Auch wenn die Motor-Performance nicht vom Hocker reißt, die erste Begegnung mit dem bereits zum zweiten Mal gefacelifteten Mazda2 in der Ausstattungslinie Homura Aka bleibt durchaus im Gedächtnis. Für einen japanischen Kleinwagen weckt der sportlich aufgestellte Viertürer mit vielen schicken Details sogar Assoziationen zu Lifestyle-Konkurrenten wie etwa dem Mini, zumindest in der höchsten Ausstattungsvariante. Im Innenraum setzt sich dieser Eindruck zumindest auf den ersten Blick fort. Eine Stoff-Applikation mit roten Ziernähten durchzieht das Amaturenbrett, Alu-Elemente blitzen verteilt über das Cockpit auf, Lederpolster sorgen für butterweiche Übergänge. Zum Materialmix gesellt sich leider auch stellenweise Hartplastik, welches oft nahtlos an die hochwertigeren Materialien anschließt. Das stört den Gesamteindruck dann doch ein wenig, ist aber für einen Kleinwagen dennoch in Ordnung.

Die Cockpit-Landschaft des Mazda2 Homura Aka kann sich sehen lassen. Foto: Dustin Mertes

Beachtlich ist die Ausstattung des kleinen Mazdas, der zumindest in den hohen Ausstattungslinien für einen Kleinwagen mit erstaunlichen Gimmicks aufwartet. So verfügte der Testwagen über adaptives Matrix-LED-Licht, ein Head-up-Display, eine 360-Grad-Ansicht, Apple CarPlay und Android Auto (ersteres sogar kabellos) und vieles mehr. Das verbaute 8-Zoll-Touchscreen-Display ist zwar nicht gerade referenzverdächtig, aber immerhin auch in der Basis schon inkludiert. Steuern lässt sich das System auch über einen in der Mittelkonsole positionierten Dreh-Regler mit einigen Knöpfen, was deutlich weniger ablenkt als die reine Touchscreen-Bedienung.

Die Platzverhältnisse im Cockpit sind durchaus großzügig und luftig, die hinteren Passagiere haben Karosserie-bedingt weniger Raum zur Verfügung. Hinter der Sitzreihe verstecken sich überschaubare 280 Liter Kofferraum, welche mit umgeklappter Rücksitzbank auf bis zu 950 Liter erweitert werden kann. Als kleiner Nachteil entpuppt sich hier die etwas zu hoch angesetzte Ladekante.

Recht hoch angesetzt sind auch die Preise für den Mazda 2. In der absoluten Basis mit 75 PS-Motor geht es in Luxemburg bei 17.295 Euro los, der relativ gut ausgestattete Testwagen in der Homura Aka-Linie liegt bei über 28.000 Euro. Hübsches Facelift hin oder her, das ist eine ganze Menge für einen Kleinwagen.