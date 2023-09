Ein Luxemburger Koch im Hotel Traube Tonbach im Schwarzwald

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Der Weg von Luxemburg in den Schwarzwald ist gesäumt von gleich mehreren Ballungsgebieten mit Städten, Industrie und breiten Autobahnen. Kurz hinter Karlsruhe ändert sich dieses Bild langsam, die Straßen werden schmaler, die umliegenden Berge höher, der Waldbewuchs nimmt schlagartig zu. Aus Städten und Gewerbegebieten werden innerhalb weniger Kilometer kleine Ortschaften mit Fachwerkhäusern und Burgen, die sich im engen Murgtal am gleichnamigen Fluss drängen, alles wirkt entschleunigt und fast ein wenig verzaubert.

Inmitten dieser Idylle liegt seit mittlerweile über 230 Jahren das Traditionshotel Traube Tonbach, keine zwei Kilometer entfernt vom Nationalpark Schwarzwald. Im Januar 2020 war das 5-Sterne-Hotel mit seiner weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannten Sterne-Gastronomie europaweit wegen eines Großbrandes in den Nachrichten, der das über 230 Jahre alte Stammhaus, in welchem die Gourmet-Restaurants untergebracht waren, niederbrannte und einen Schaden im siebenstelligen Bereich verursachte. Menschen kamen damals glücklicherweise keine zu Schaden.

Die Entscheidung, das Gebäude samt der Spitzengastronomie wieder aufzubauen, wurde damals nur einen Tag nach dem verheerenden Brand vom damaligen Hotelchef Heiner Finkbeiner verkündet. Dann kam Corona und sorgte für einen weiteren Tiefschlag für die Hotelbranche. „Was die Baustelle angeht, hat uns das tatsächlich in die Karten gespielt“, erklärt Juniorchef Matthias Finkbeiner im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“. Bauarbeiten, Lkw-Transporte und ähnliches wurden deutlich weniger vom Hotelbetrieb behindert, als dies bei voller Auslastung der Fall gewesen wäre.

Dennoch konnte man die Gäste auch nach dem Brand und während der Pandemie im renommierten Silberberg-Restaurant im Hotelkomplex angemessen verköstigen, während man gleichzeitig ein provisorisches Übergangsrestaurant auf der Parkgarage des Hotels als Ersatz des Sterne-Angebots errichtete.

Mitten in dieser turbulenten Übergangsphase verschlug es den jungen Luxemburger Alexander Wathgen ins Traditionshotel, um seiner Berufung in eines der besten Hotels in ganz Europa zu folgen. Eigentlich wollte er nach der Ausbildung an Bord eines Kreuzfahrtschiffs anheuern, aber dieser Plan fiel dann dank Corona wortwörtlich „ins Wasser“. Freunde und Familie meinten dann zu dem gebürtigen Luxemburger: „Ja, probier's doch mal in der Traube Tonbach“, erzählt Wathgen. Gesagt, getan. Wathgen konnte überzeugen und wurde eingestellt.

Mit 21 Jahren machte sich der Luxemburger dann auf den Weg in den Schwarzwald. Erst zwei Monate zuvor hatte er seinen Führerschein gemacht. „Es war das erste Mal, dass ich mit meinem Auto so weit gefahren bin. Es war schon ein Erlebnis“, erinnert sich Wathgen. Los ging es für ihn im Restaurant Silberberg. Er gewöhnte sich schnell an die neue Umgebung: „Ich mag die Ruhe, weg vom städtischen Leben. Und ich finde es schön, dass im Winter viel Schnee liegt.“

„Ja, ich war anfangs auch ein bisschen verloren, als ich hier mit 21 zum ersten Mal hochgefahren bin. Das erste Mal übrigens, dass ich mit meinem Auto so weit gefahren bin, weil ich meinen Führerschein zu dem Zeitpunkt erst so zwei Monate hatte. Es war schon ein Erlebnis“

und dann hat er es da versucht und wurde genommen.

Die Übergangslösung stand wenige Monate nach der Brand-Katastrophe in den Startlöchern und erhielt den passenden Namen „temporaire“. Die Sterne ließen auch hier nicht lange auf sich warten: im März 2021 meldete der Michelin Guide drei Sterne für den Restaurant-Neustart.

Mitten in dieser Übergangsphase

Im Mai 2022, also weniger als zweieinhalb Jahre nach dem Feuer, hatte das „temporaire“ dann ausgedient und der moderne Neubau mit traditionellen Einflüssen eröffnete gegenüber vom Hotel-Komplex. und das Traditionshotel konnte wieder mit vollem kulinarischen Angebot durchstarten.

Als Kind wollte Alex Wathgen Pilot werden,

„Das Koch-Thema kam relativ früh auch schon, weil ich immer gerne der Mama beim Kochen zugeguckt habe. Das hat mir Freude bereitet.“

„Mit elf Jahren habe ich angefangen so ein bisschen zu kochen.“

„Dann mit 15, 16 habe ich mich dazu entschlossen, die Hotelschule in Luxemburg zu machen. Und dann ist es halt losgegangen. Das waren dann vier Jahre (noch ein Jahr extra gemacht) und seit 2020 bin ich nun ausgelernt.“

Corona > „Für die Prüfungsvorbereitung konnten wir nicht mehr in die Schule gehen. Wir sollten auch noch nach Dubai für ein Projekt, das ging dann auch nicht.“

„Da war dann gerade Corona. Ich wollte anfangs auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, aber da ging dann halt auch nichts mehr.“

Freunde und Familie haben gemeint „Ja, probier's mal in der Traube Tonbach“ und dann hat er es da versucht und wurde genommen.

Zum ersten Mal da: „Ja, ich war anfangs auch ein bisschen verloren, als ich hier mit 21 zum ersten Mal hochgefahren bin. Das erste Mal übrigens, dass ich mit meinem Auto so weit gefahren bin, weil ich meinen Führerschein zu dem Zeitpunkt erst so zwei Monate hatte. Es war schon ein Erlebnis“

Orientierung hat anfangs „ein bisschen gedauert, weil alles riesig war“.

Tagesablauf

„Ich fange meistens um 12.20 Uhr an, das ist der Dienstbeginn für das Restaurant Schatzhauser, weil mittags ab 12.30 Uhr bereits die ersten Bons in der Küche ankommen und man noch ein bisschen vorbereiten muss. Wir produzieren für Schatzhauser und 1789, das Ein-Sterne-Restaurant.

Zwischen 9 und 11 in der Küche

Feierabend halb 11

Schwarzwaldstube > 3 Sterne Restaurant

Silberberg

Schatzhauser

1789 > 1 Stern > „geprägt von asiatischen Aromen. Modern natürlich

Garde > kalte Küche, Salate, Vorspeisen

„Teamwork ist sehr gefragt“

Pro Tag: 100-110 Tische

„Feedback von den Gästen kriegen wir auch öfters. Es ist immer schön, wenn man sowas dann in der Küche zu hören bekommt.“

„Vor ungefähr einem Jahr wollten Gäste ein Autogramm von Florian Stolte haben.“

Schwarzwald?

„Ich mag die Ruhe, weg vom städtischen Leben. Ich finde es schön, dass im Winter viel Schnee liegt.

An Luxemburg vermisse ich die Sprache.

Kontakt zu Luxemburger Gästen?

„Ich merke sofort, wenn jemand aus Luxemburg kommt. Und dann kommt man auch öfters ins Gespräch.“

Lieblingsgericht in Lux: Bonenschlupp

„Luxemburgische Küche ist traditionelle Bauernküche und das soll auch um Gottes Willen so bleiben.“

„Ich esse eigentlich alles, ich bin da überhaupt nicht pingelig.“

Spaß: „Wenn ich hier auschipe, fahre ich zu McDonalds.“

Lokal in Luxemburg: Das Lokal von meinem Kollegen Kris: Savory

Was fasziniert dich: „Wenn ich mit frischen Produkten arbeite, ist das das Tollste auf der Welt für mich. Auch die Gerüche und die Handarbeit. Wenn es eben handgemacht ist und frisch zubereitet wird. Und man kann mit diesem Job einfach ins Ausland gehen.“

Was muss man mitbringen für den Beruf? „Stressresistenz, die Fähigkeit im Team zu arbeiten, Schnelligkeit ist gefragt und man muss sich viele Sachen auf einmal merken können. Man muss dafür gemacht sein.“

Selbst ein Lokal? „Schon irgendwann, aber jetzt noch nicht. Und dann am liebsten in Luxemburg.“

Für Luxis, die in den Job wollen: „Wir haben ja zwei Schulen bei uns im Land, das ist einmal die Hotelschule und einmal so eine normale Schule, wo man bisschen so wie in Deutschland drei Tage lang zur Schule geht und den Rest dann in der Küche ist und arbeitet. Wenn Leute Spaß am Kochen haben, sollen sie auf jeden Fall am Ball bleiben.