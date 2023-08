Ein Hyundai aus dem Windkanal

Dass die Koreaner kein unbeschriebenes Blatt auf dem E-Fahrzeugmarkt sind, ist längst bekannt. Nun steht der Ioniq 6 als jüngster Spross der E-Flotte in den Startlöchern.

Bereits im März 2020 wurde die Studie „Prophecy Concept“ vorgestellt, welche die Designsprache verriet - stromlinienförmig und sportlich-elegant. Dennoch ist es in der Automobilbranche oftmals üblich, dass die Serienmodelle leider nur wenig mit den schicken Konzeptfahrzeugen gemein haben. Nicht so im Hause Hyundai: Im Juni 2022 wurde das Serienmodell vorgestellt, welches seinen Ahnherren nicht leugnen kann. So kehrt nun die stromlinienförmige Mittelklasselimousine Ioniq 6 bei hiesigen Händlern ein.

Die Silhouette des Hyundais erinnert nicht nur zufällig an eine Mercedes-Porsche-Mischung, denn bei der Entwicklung des Stromers wurde das Thema Effizienz vorangestellt, wodurch sich das Design zwangsläufig dem Windkanal beugen musste. Die Dachlinie fällt flach ab und verschmilzt nahtlos mit der Heckpartie des Fahrzeugs. Lediglich der ikonische (Porsche-)Spoiler prangt markant am Heck und sorgt für entsprechenden Anpressdruck. So wird ein rekordverdächtiger Cw-Wert von 0,21 erreicht, welcher dem Verbrauch zugutekommen soll. Nur das Elektro-Flaggschiff EQS von Mercedes (0,20) sowie das Tesla Model S und der chinesische Nio ET7 (beide 0,208) liegen noch ein wenig besser.

Die Stromlinien-Form des Ioniq 6 soll eine besonders hohe Effizienz ermöglichen. Foto: Magnus Quiring

Die nahtlos eingelassenen Türgriffe stellen sich beim Entriegeln des Fahrzeugs elektrisch aus und gewähren Eintritt. Nimmt man nun in dem rund 4,8 Meter langen Stromer Platz, so erwartet die Insassen ein überraschend großzügiges Raumgefühl sowie eine solide Verarbeitungsqualität. Hyundai setzt beim Interieur - je nach Ausstattungsniveau - auf Materialien wie recyceltes PET-Gewebe und Fischernetze sowie Bio-Kautschuk. Das hört sich nicht nur gut an, sondern punktet ebenfalls bei der Haptik. Auf den Vordersitzen finden Großgewachsene bequem Platz, im Fond erfreut die üppige Beinfreiheit auf langen Reisen, jedoch ist die Kopffreiheit hier aufgrund der Dachlinienführung stark eingeschränkt.

Laufruhig, aber kein Kurvenjäger

Der von Hyundai zur Verfügung gestellte Testwagen ist mit der mittleren der drei konfigurierbaren Motorvarianten ausgestattet und die 228 PS tragen zu einem souveränen Beschleunigungsverhalten bei. So erreicht die 2.061 Kilogramm schwere Limousine nach 7,4 Sekunden die 100 km/h-Marke, wobei die Höchstgeschwindigkeit bei 185 km/h erreicht ist. Dank des langen Radstandes von 2.950 mm lässt es sich auch bei höheren Geschwindigkeiten bequem reisen und der Ioniq fährt sich auf Autobahnen äußerst laufruhig. Auch die Schaltwippen am Lenkrad, welche die Rekuperationsstufen regeln, machen bei aktiver Nutzung Sinn und ermöglichen bei vorausschauender Fahrweise One-Pedal-Driving.

1 / 5 Der Innenraum des Ioniq 6 punktet trotz Recycling-Materialien bei der Haptik. Foto: Magnus Quiring

2 / 5 Karosseriebedingt gibt es im Fond viel Bein-, aber wenig Kopffreiheit. Foto: Magnus Quiring

3 / 5 Die Hyundai-typische Pixel-Optik findet sich trotz Stromlinienform an verschiedenen Stellen des Ioniq 6 wieder. Foto: Magnus Quiring

4 / 5 Die markante Heckleuchte verfügt ebenfalls über die Pixel-Optik. Foto: Magnus Quiring

5 / 5 Im vorderen Bereich des Wagens hat Hyundai sogar an einen „Frunk“ gedacht. Foto: Magnus Quiring











Wer nun an die bereits erwähnte optische Verwandtschaft nach Deutschland denkt und eine sportlich abgestimmte Limousine vor Augen hat, wird bei kurvigen und engen Strecken leider enttäuscht. Hier wird klar, für wen der Stromer konzipiert ist, denn ein agiler Kurvenjäger ist der Koreaner nicht. Zwar ist der Schwerpunkt des Fahrzeugs aufgrund der Batterie recht tief, jedoch reicht dies alleine nicht aus, um ein dynamisches Fahrverhalten zu generieren.

Für Langstreckenfahrer scheint der Koreaner die richtige Wahl: Die üppige Reichweite von 614 Kilometern lädt zum Reisen ein.

Sämtliche Assistenzsysteme sind beim Ioniq 6 bereits in der Grundausstattung vorhanden und lassen ein teilautonomes Fahren zu. Dies funktioniert auf gut ausgebauten Straßen vorbildlich, jedoch geraten die Systeme auf schlecht markierten Landstraßen schnell an ihre Grenzen, und es wird mit penetranten akustischen Signalen gewarnt.

Daraufhin empfiehlt der Hyundai bereits nach kurzer Fahrzeit eine Kaffeepause, was weitere piepsende Signale herbeiführt. Verständlicherweise möchte man dann die Assistenzsysteme deaktivieren - sofern man die Nutzeroberfläche des Koreaners verstanden hat, gelingt dies auch im Handumdrehen.

Das Heck des Ioniq 6 erinnert an die Linienführung von Porsche. Foto: Magnus Quiring

Über das 12,3 Zoll-Touchdisplay lassen sich die Fahrzeugeinstellungen vornehmen. Die Systemoberfläche ist im Hyundai recht intuitiv gestaltet, jedoch gibt es etliche Untermenüs, welche ein häufiges Tippen und Wischen erfordern. Glücklicherweise lassen sich die Einstellungen der bereits erwähnten Assistenzsysteme mittels klassischer Tasten am Multifunktionslenkrad schneller erreichen. Die Bewegungen zum Display werden somit auf ein Minimum reduziert, und die Hände müssen nur noch wenn nötig das Lenkrad loslassen. Auch die Musikwiedergabe klappt mit der Bedienung am Lenkrad einwandfrei. Zudem begeistert das verbaute Bose-Soundsystem, welches ab der Ausstattungslinie „Balance“ Einzug findet, die Insassen mit klaren Höhen und satten Bässen.

Zusammenfassend kann der Hyundai mit seinem Platzangebot, seiner Verarbeitungsqualität sowie den ausgeglichenen Fahreigenschaften punkten. Für Langstreckenfahrer scheint der Koreaner die richtige Wahl: Die üppige WLTP-Reichweite von 614 Kilometern (beim großen 77,4 kWh-Akku, alternativ gibt es auch noch eine 53 kWh-Batterie) lädt zum Reisen ein. Auch wenn sich der angegebene Stromverbrauch von 14,3 kWh (WLTP) nicht erreichen ließ, blieb im Praxistest immerhin eine Reichweite von knapp 500 Kilometern übrig. Anzumerken ist, dass die am Testwagen verbaute 20-Zoll-Bereifung sicherlich den Verbrauchswert negativ beeinflusst hat.

Zum Vergleich: Ein kleiner Peugeot e-208 genehmigt sich mindestens 14,5 kWh (WLTP). Der Ioniq 6 ist somit eine Effizienzlimousine für Vielfahrer und wird nicht zuletzt aufgrund seiner Designsprache bei der Käuferschaft Anklang finden.