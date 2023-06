Dieses Jungtier ist der neue Star im Zoo von Amnéville

Geschlecht und Name des kleinen Seelöwen will der Zoo am 6. Juli verraten. © FOTO: Zoo Amnéville

Im Zoo im französischen Amnéville, rund 30 Kilometer von der Luxemburger Grenze entfernt, hat es erstmals seit dem Jahr 2013 wieder Nachwuchs bei den Kalifornischen Seelöwen gegeben. Das teilte der Zoo am 30. Juni mit. „Die Geburt hat das Tierpflegerteam der Seelöwenbucht, das so lange auf einen Welpen warten musste, natürlich sehr gefreut“, heißt es in der Mitteilung.

Der kleine Seelöwe erblickte am 19. Juni um 12.20 Uhr das Licht der Welt. Da Mama Shouka, die vor elf Jahren ebenfalls in Amnéville geboren wurde, sehr liebevoll zu ihrem Baby sei und es mit viel Milch versorge, bringt das Neugeborene mittlerweile schon 8,05 Kilogramm auf die Waage. Der Welpe, dessen Name und Geschlecht der Zoo am 6. Juli verraten will, sei sehr erkundungsfreudig und habe auch schon den ersten Schwimmversuch hinter sich: Unter der Woche war der kleine Seelöwe zum ersten Mal für 30 Sekunden im Wasser.

1 / 3 Das Jungtier ist hungrig - und bringt schon 8,5 Kilo auf die Waage. © FOTO: Zoo Amnéville

2 / 3 In dieser Woche erkundete das Kleine erstmals das Wasserbecken. © FOTO: Zoo Amnéville

3 / 3 Noch hat das Tier keinen Namen - das Geschlecht wird auch erst in einer Woche verkündet. © FOTO: Zoo Amnéville







Papa muss noch warten

Bevor der kleine Seelöwe auch mit seinem Papa Gonzo planschen darf, muss er aber noch wachsen. Der Rüde, der 2009 im Kölner Zoo geboren wurde und sich 2021 der Gruppe in Amnéville angeschlossen hatte, ist aufgrund seines Gewichts von weit mehr als 200 Kilogramm noch eine zu große Gefahr für das Jungtier.

Die Paarungszeit von Seelöwen findet üblicherweise im Juni und Juli statt und die Weibchen sind elf Monate lang trächtig. Während dieser Zeit sei auch Shouka regelmäßig von der medizinischen Abteilung untersucht worden. „Seit der Geburt greifen die Tierpfleger aber so wenig wie möglich ein, damit die Bindung zwischen Mutter und Kind auf natürliche Weise entsteht“, schreibt der Zoo.

Seelöwen gehören zur Familie der Ohrenrobben – gut erkennbar an ihren sichtbaren Ohrmuscheln. Im Gegensatz zu den Hundsrobben, wozu beispielsweise Seehunde gehören, können sich Ohrenrobben deutlich geschickter an Land fortbewegen. Sie robben nämlich nicht, sondern laufen, indem sie ihre Hinterflossen nach vorn drehen und unter den Körper bringen.